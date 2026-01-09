Prev
India on Trump Tariff: ટ્રમ્પની 500% ટેરિફની ધમકી પર ભારતનો સ્પષ્ટ જવાબ, વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું.....

India On US Tariff: વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જાયસવાલે કહ્યુ કે અમે એનર્જી સોર્સિંગને લઈને ભારતના વલણને દુનિયા જાણે છે. તેમણે કહ્યું કે અમે સસ્તા ઈંધણના સ્ત્રોતના વિકલ્પ શોધતા રહીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:49 PM IST

India on US Tariff Deal: અમેરિકાના 500 ટકા ટેરિફ બિલ પર ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે જાણકારી આપી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જાયસવાલે કહ્યુ કે અમને આ બિલ વિસે જાણકારી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયાથી તેલ કે યુરેનિયમ જેવી વસ્તુની આયાત કરનાર દેશો પર 500 ટકા ટેરિફ લાદવાના બિલને મંજૂરી આપી છે. ભારત, ચીન અને બ્રાઝીલ રશિયન તેલ અને યુરેનિયમના મોટા આયાતક છે. જો આ બિલ પાસ થયું તો આ દેશો પર 500 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવી શકે છે.

'કોઈના દબાવમાં ભારતની ઉર્જા નીતિ બદલાશે નહીં'
તેને લઈને વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જાયસવાલે કહ્યુ- એનર્જી સ્ત્રોતના મોટા સવાલ પર અમારૂ વલણ જગજાહેર છે. અમે ગ્લોબલ માર્કેટના બદલાતા ડાયનામિક્સ અને અમારા 1.4 અબજ ભારતીય લોકોની એનર્જી સુરક્ષાની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે અલગ-અલગ સ્ત્રોતથી સસ્તી એનર્જી હાસિલ કરવાનું માર્ગદર્શન મેળવીએ છીએ.

વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું- ભારતની ઉર્જા નીતિ કોઈના દબાવમાં બદલાશે નહીં. અમારૂ ધ્યાન તે વાત પર છે કે ભારતના લોકોને સસ્તી ઉર્જા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. ભારત પોતાની ઉર્જા જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે દુનિયાભરની બજારો પર નજર રાખી રહ્યું છે.

બાંગ્લાદેશમાં હિંદુઓ પર થતાં હુમલા પર  MEAની પ્રતિક્રિયા
બાંગ્લાદેશમાં અલ્પસંખ્યક હિંદુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચાર પર વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું- અમે જોઈ રહ્યાં છીએ કે ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા અલ્પસંખ્યકોની સાથે-સાથે તેના ઘરો અને વ્યાવસાયો પર વારંવાર હુમલા થઈ રહ્યાં છે. આવા સાંપ્રદાયિક મામલા સાથે કડક વર્તન કરવું જોઈએ. અમે જોયું કે આવી ઘટનાઓને અંગત દુશ્મની, રાજનીતિક મતભેદો કે બાહરી કારણો સાથે જોડવાની એક પરેશાન કરનારી પ્રવૃત્તિ છે. તેને નજરઅંદાજ કરવાથી ગુનેદારોનો જુસ્સો વધે છે અને અલ્પસંખ્યકો વચ્ચે ડર અને અસુરક્ષાની ભાવના વધે છે.

તાઇવાન-ચીન પર ભારતનું નિવેદન
તાઇવાનની સરહદની પાસે ચીની સૈન્ય અભ્યાસો પર વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું- ભારત ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં થઈ રહેલા ઘટનાક્રમો પર નજર રાખી રહ્યાં છે. અમારા મહત્વપૂર્ણ વ્યાપાર, આર્થિક, લોકો વચ્ચે સંબંધો અને સમુદ્રી હિતોને જોતા આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતામાં વધુ રસ છે. અમે બધા સંબંધિત પક્ષોને શાંતિ રાખવા, એકતરફી કાર્યવાહી કરવાથી બચવા અને કોઈ ધમકી કે બળ પ્રયોગ વગર બધા મુદ્દાનો શાંતિપૂર્ણ રીતે હલ કરવાનો આગ્રહ કરીએ છીએ.
 

