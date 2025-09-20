Prev
હું ફરી એકવાર કહું છું કે, ભારત પાસે એક નબળા PM છે... H-1B વિઝા પર રાહુલ ગાંધીનો હુમલો

H-1B Visa Fee Hike: જ્યાં એક તરફ અમેરિકા વિઝા નિયમને કડક બનાવી રહ્યું છે, તો તે મુદ્દે ભારતમાં રાજનીતિ જોવા મળી રહી છે. રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસે પીએમ મોદીના મૌન પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:05 PM IST

હું ફરી એકવાર કહું છું કે, ભારત પાસે એક નબળા PM છે... H-1B વિઝા પર રાહુલ ગાંધીનો હુમલો

Rahul Gandhi on H-1B: અમેરિકાના H-1B વિઝા પર વાર્ષિક 1 લાખ ડોલરની નવી ફી લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિયમ 21 સપ્ટેમ્બરથી લાગૂ થઈ જશે. પરંતુ તેનાથી અમેરિકાનો ખજાનો ભરાશે. પરંતુ તેનાથી અમેરિકા જનારા અને ત્યાં રહેલા ભારતીયો માટે આર્થિક મુશ્કેલી ઉભી થશે.

આ એક મોટી સમસ્યા છે, જેના કારણે ભારતમાં રાજકીય હલચલ વધી ગઈ છે. વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર સીધો હુમલો કર્યો છે. તેમણે પોતાની 2017ની એક પોસ્ટનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીને નબળા પ્રધાનમંત્રી ગણાવ્યા છે. રાહુલે કહ્યુ કે તેમણે પહેલા જ ચેતવણી આપી હતી કે અમેરિકા ભારતના પ્રોફેશનલ્સને નુકસાન પહોંચાડનાર પગલાં ભરી શકે છે, પરંતુ પીએમ મોદીએ કોઈ મજબૂત કાર્યવાહી ન કરી.

શું બોલ્યા કોંગ્રેસ નેતા?
રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું, "હું પુનરાવર્તન કરું છું, ભારતના પ્રધાનમંત્રી નબળા છે." તેમણે 5 જુલાઈ, 2017 ના રોજની તેમની પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમણે પીએમને ચેતવણી આપી હતી કે અમેરિકા H-1B વિઝા અંગે મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે.

ટ્રમ્પ આપણે રોજ નીચા દેખાડી રહ્યાં છે
કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પવન ખેડાએ પણ પીએમ મોદીને ઘેર્યા અને કહ્યુ- રાહુલ ગાંધીએ 2017મા ચેતવણી આપી હતી. પરંતુ તે સમયે પણ પ્રધાનમંત્રી ચુપ હતા અને આજે પણ ચુપ છે. ટ્રમ્પ આપણે દરરોજ નીચા દેખાડી રહ્યા છે અને પીએમ કંઈ બોલતા નથી.

શું કહે છે અમેરિકાનો નવો આદેશ?
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પના નવા વિઝા ફેરફારો હેઠળ, H-1B વિઝા માટે હવે વાર્ષિક $100,000 (આશરે 8.3 મિલિયન રૂપિયા) ફી ચૂકવવાની રહેશે. યુએસનો દલીલ છે કે H-1B વિઝાનો હેતુ કુશળ વિદેશી કામદારોને આકર્ષવાનો હતો, પરંતુ તેનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે અને અમેરિકન કામદારોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. કંપનીઓએ હવે તેમની વિઝા અરજીઓ સાથે ચુકવણીનો પુરાવો પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. મુક્તિ ફક્ત એવા ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં જ આપવામાં આવશે જ્યાં રાષ્ટ્રીય હિત સંકળાયેલું હોય.

ભારત પર આની શું અસર પડશે?
આ નિર્ણયની સીધી અસર હજારો ભારતીય વ્યાવસાયિકો પર પડશે જેઓ યુએસમાં કામ કરવા માંગે છે, ખાસ કરીને આઇટી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકો પર. યુએસ કર્મચારીઓને મોકલવાનું હવે ભારતીય કંપનીઓ માટે વધુ મોંઘું સાબિત થશે. આનાથી દેશમાં ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCC) ની સંખ્યામાં વધારો થઈ શકે છે.

