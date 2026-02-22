US-India Trade Deal: ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ કેમ ટળી? વોશિંગ્ટનથી આવ્યું નવું અપડેટ
US India Trade Deal: રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરાયેલ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે 500 મિલિયન ડોલરનો વેપાર કરાર મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટેની બેઠક મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આ બેઠક વોશિંગ્ટનમાં યોજાવાની હતી અને ત્રણ દિવસ સુધી ચાલવાની હતી.
India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર કરાર અંગે એક મોટી અપડેટ આવી છે. ભારત અને અમેરિકાના મુખ્ય વાટાઘાટકારો વચ્ચે 23 ફેબ્રુઆરીએ વોશિંગ્ટનમાં યોજાનારી બેઠક હવે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આ બેઠક ત્રણ દિવસ ચાલવાની હતી અને તેના પરિણામે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થવાની હતી. તાજેતરમાં લાદવામાં આવેલા ટેરિફને સંબોધવા માટે પણ ચર્ચાઓ થવાની હતી, પરંતુ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠક મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
બેઠકની તારીખ પરસ્પર પરામર્શ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે
વાણિજ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર વાટાઘાટોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે વોશિંગ્ટનમાં યોજાનારી બેઠક ફરીથી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. બંને પક્ષો માને છે કે ભારતીય મુખ્ય વાટાઘાટકાર અને ટીમની અમેરિકાની મુલાકાત બંને પક્ષોને નવીનતમ વિકાસ અને તેના પરિણામો સમજવા માટે સમય મળ્યા પછી થવી જોઈએ. તેથી, બેઠક હવે પરસ્પર સંમત તારીખે પરસ્પર પરામર્શ દ્વારા ફરીથી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનો અભ્યાસ શરૂ
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ટેરિફ અંગેના આદેશનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. આ નિર્ણયના ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજવા માટે તેના પરિણામોનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે બધા દેશો પર 10 ટકા વૈશ્વિક ટેરિફ લાદ્યો હતો, જે રાતોરાત વધારીને 15 ટકા કરવામાં આવ્યો હતો. આ નવો ટેરિફ 24 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે, તેથી વાટાઘાટો જરૂરી રહેશે.
નવા ટેરિફ અંગેની સ્થિતિ હજુ સ્પષ્ટ નથી
કેન્દ્ર સરકાર જણાવે છે કે ભારતે પણ આ 10 ટકા નવો ટેરિફ ચૂકવવો પડશે અને નવો આદેશ જારી ન થાય ત્યાં સુધી તે ચાલુ રહેશે. તેથી, ભારત સરકાર જાણવા માંગે છે કે શું આ 10 ટકા ટેરિફ અલગથી ચૂકવવામાં આવશે કે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ અગાઉ લાદવામાં આવેલા ટેરિફના સ્થાને, કારણ કે તે ટેરિફને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને રદ કરવામાં આવ્યા છે. શું તે માન્ય રહેશે?
