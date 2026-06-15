/અમેરિકા-ઈરાન ડીલથી ભારતની બલ્લે-બલ્લે, સૌથી વધુ મળશે ફાયદો, તમે પણ જાણો

આખરે મહિનાઓથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષ બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજુતિ થઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાન અને કતરની મધ્યસ્થામાં થયેલી આ ડીલની પુષ્ટિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પાકિસ્તાની પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફ બંનેએ કરી દીધી છે. આ સમજુતિથી ભારતને સૌથી મોટો ફાયદો મળી રહ્યો છે. ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખોલવામાં આવશે અને અમેરિકા પોર્ટ પર લગાવવામાં આવેલી નાકાબંધી હટાવશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું 'ઈરાનની સાથે ડીલ પૂરી થઈ ગઈ છે. હું હોર્મુઝને ટોલ ફ્રી ખોલવા અને અમેરિકી નૌસૈનિક નાકાબંધીને તત્કાલ હટાવવાની મંજૂરી આપું છું. દુનિયાના જહાજ ફરી ચાલી શકે છે. તેલ વહેવા દો.' મહત્વનું છે કે હોર્મુઝથી દુનિયાના આશરે 20 ટકા તેલ અને એલપીજીની સપ્લાય થાય છે. યુદ્ધ દરમિયાન જહાજોની અવરજવર લગભગ ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી.
હકીકતમાં ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું આશરે 80થી 85 ટકા કાચુ તેલ દુનિયાના ઘણા દેશો પાસેથી ખરીદે છે, પરંતુ તેમાં મિડલ ઈસ્ટની ભાગીદારી સૌતી વધુ છે. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જો સમજુતિ લાગૂ થાય છે અને ઈરાની તેલ ફરી બજારમાં આવે છે તો બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતોમાં મોટો ઘટાડો આવી શકે છે. તેની સીધી અસર દુનિયાના બાકી દેશોની સાથે-ભારત પર પડશે.
ભારતને ક્યા-ક્યા ફાયદા થશે
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર દબાણ ઘટશે. મોંઘવારીને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે. આ સિવાય ભારતનું તેલ આયાત બિલ ઘટશે. એટલું જ નહીં વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર ભારણ ઓછું થશે, જેનાથી રૂપિયો મજબૂત થશે.
રિપોર્ટ પ્રમાણે ડ્રાફ્ટમાં ઈરાનના તેલ નિકાસ પર લાગેલા પ્રતિબંધોમાં અસ્થાયી છૂટ મળશે. સાથે 25 અબજ ડોલરની ફ્રીઝ ઈરાની સંપત્તિઓને જારી કરવાની પણ સહમતિ બની છે. મહત્વનું છે કે ભારત પહેલા ઈરાન પાસેથી મોટી માત્રામાં તેલ ખરીદતું હતું, પરંતુ અમેરિકાના પ્રતિબંધને કારણે વેપાર લગભગ ઠપ્પ થઈ ગયો હતો. સૌથી ખાસ વાત છે કે ઈરાન પાસેથી તેલનો વેપાર ડોલરની જગ્યાએ રૂપિયામાં થાય છે, જેનાથી ભારતને આ તેલ અન્ય દેશોના મુકાબલે સસ્તું પડતું હતું. પ્રતિબંધ હટ્યા બાદ ભારત ફરી ઈરાની ક્રૂડ ખરીદી શકે છે.
શું છે ચાબહાર પોર્ટ પ્રોજેક્ટ
અમેરિકા-ઈરાન ડીલની બીજી મોટી અસર ભારતના રણનીતિક ચાબહાર પોર્ટ પ્રોજેક્ટ પર પડી શકે છે. ઈરાનના ચાબહાર પોર્ટમાં ભારતે મોટું રોકાણ કર્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતને સીધી અફઘાનિસ્તાન અને મિડલ ઈસ્ટ સુધી પહોંચ આપે છે. અમેરિકા અને ઈરાનના સંબંધમાં સુધારાથી ચાબહાર પર અમેરિકાનો દબાવ ઓછો થઈ શકે છે. તેનાથી ભારતને પોર્ટના વિસ્તાર, નવા રોકાણ અને વેપાર વધારવામાં સરળતા થશે. આ સિવાય આંતરરાષ્ટ્રીય નોર્થ-સાઉથ ટ્રાન્સપોર્ટ કોરિડોર (INSTC) માં પણ તેજી આવવાની સંભાવના છે.