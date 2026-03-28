તો આ વસ્તુઓની કિંમત વધી જશે! ઈરાન યુદ્ધની અસર..... ઘરથી લઈને હોસ્પિટલ સુધી થાય છે ઉપયોગ
US-Iran War થી તેલ અને ગેસનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ હવે તેની અસર રોજિંદા સામાનથી લઈને હેલ્થકેર પ્રોડક્ટ્સ પર પડતી જોવા મળી રહી છે. પ્લાસ્ટિકની કિંમતોમાં સતત થઈ રહેલા વધારાથી મોંઘવારીનો ખતરો વધી ગયો છે.
- ઈરાન યુદ્ધની જોવા મળશે વ્યાપક અસર
- હવે પ્લાસ્ટિકમાં આવતા સામાનની કિંમતમાં થઈ શકે છે વધારો
- સામાન્ય લોકોથી લઈને હોસ્પિટલ સુધી જોવા મળશે અસર
Trending Photos
અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઈરાન યુદ્ધ અને તેનાથી વધેલી વૈશ્વિક ચિંતાને કારણે ગેસ-તેલના સંકટનો સામનો દુનિયા કરી રહી છે, પરંતુ અસર માત્ર ત્યાં સુધી સીમિત નથી, પરંતુ ઘણી વસ્તુ પર જોવા મળવાની છે. આગામી દિવસોમાં ઘણી એવી વસ્તુ મોંઘી થઈ શકે છે, જેનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં થાય છે. હકીકતમાં મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધને કારણે સપ્લાય ચેન પર પડેલી અસરને કારણે પોલિમરની કિંમતોમાં ફરી વધારો જોવા મળ્યો છે. ભારતમાં IOCL એ 25 માર્ચે પ્લાસ્ટિકની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે, આ પગલું રોજિંદા ઘણા ઉત્પાદકોની કિંમતમાં વધારો કરી શકે છે.
પોલિમરની કિંમતોમાં વધારાથી ખાસ કરી પેકેજ઼્ડ ખાદ્ય પદાર્થ, મિનરલ વોટર, જ્યુસ કે અન્ય સામાનોના ભાવ વધી શકે છે. જ્યારે ઘરેલું ઉપયોગના પ્લાસ્ટિકના સામાનની પણ હવે વધુ કિંમત ચુકવવી પડી શકે છે.
ઈરાન યુદ્ધથી સપ્લાય ચેન પર અસર
બિઝનેસ ટુડેના રિપોર્ટ પ્રમાણે કંપનીએ હોમોપોલિમર પ્રોલીપ્રોપાઇલીન (PPH) ની કિંમતમાં આશરે 4000 રૂપિયા પ્રતિ ટન, તો કોપોલિમરની કિંમતમાં 7000 રૂપિયા પ્રતિ ટનનો વધારો કર્યો છે. આ સિવાય પોલીઇથિલીનના ભાવ પણ સાત હજાર જેટલા પ્રતિ ટન વધારવામાં આવ્યા છે. આ મહિને ઘણીવાર તેની કિંમતમાં તેજી જોવા મળી છે. 1 માર્ચ, 3 માર્ચ અને 11 માર્ચે તેની કિંમત વધી ગઈ છે. પીવીસીની કિંમતમાં પણ આ મહિને લગભગ 13,000 રૂપિયા પ્રતિ ટનનો વધારો થયો છે.
કુલ મળી પ્લાસ્ટિકના ઇનપુટ ખર્ચમાં તાજેતરમાં વધારો થયો છે. આ વધારો કાચા માલની વધતી કિંમત અને મિડલ ઈસ્ટ ચિંતા સાથે જોડાયેલો છે. તેનાથી પેટ્રોકેમિકલ સપ્લાય અને લોજિસ્ટિક્સ પ્રભાવિત થયા છે. પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેની અસર હવે ઘરેલું પોલિમરની કિંમતો પર પડી રહી છે.
આ રીતે જોવા મળશે મોંઘવારીની અસર
PPHથી PE સુધીનો ઉપયોગ વ્યાપક રૂપથી પેકેજિંગ, કન્ટેનર, ડોલ, બોટલ અને દરરોજના ઉપયોગની ઘણી વસ્તુઓમાં થાય છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે કંપનીઓ ભલે રિટેલ કિંમતમાં તત્કાલ વધારાથી બચે, પરંતુ ઇનપુટ કોસ્ટમાં વધારો સમયની સાથે ગ્રાહકો પર ભારણ વધારે છે. આ વસ્તુની કિંમતોમાં વધારો કરી શકાય છે કે પછી તેના પેકેજિંગનો આકાર નાનો કરી શકાય છે. ભારત માટે આ વાત ખાસ છે કારણ કે દરરોજ વપરાતી ઘણી વસ્તુઓમાં પ્લાસ્ટિકનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.
દવાઓ પર પણ થઈ શકે છે અસર
ન માત્ર પેકેજ્ડ ખાદ્ય પદાર્થ અને પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં આવતા પદાર્થોમાં મોંઘવારીનો ખતરો છે, પરંતુ દવાઓ સહિત હેલ્થ સેક્ટરમાં ઉપયોગ થનારી તમામ વસ્તુના ભાવ વધી શકે છે, કારણ કે પોલિમરનો ઉપયોગ સિરિંજ, આઈવી બોટલ, ડાયગ્નોસ્ટિક કિટ અને દવાઓના પેકેજિંગમાં કરવામાં આવે છે.
એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયન મેડિકલ ડિવાઇસ ઈન્ડસ્ટ્રી (AiMeD) ના રાજીવ નાથનું કહેવું છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી હેલ્થ સેક્ટર માટે જરૂરી સામગ્રીઓમાંથી એક પ્લાસ્ટિકના ખર્ચમાં 50-60 ટકા અને પેકેજિંગ તથા વીજળી ખર્ચમાં 20 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે, જેનાથી સિરિંજ અને ગ્લવ્સ જેવી વસ્તુ પર નફો ઓછો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે એપ્રિલમાં કિંમતોમાં સંશોધન જોવા મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે