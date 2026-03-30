Prev
Next
ભારતમાં ક્યાં મળે છે સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ ? જાણો કિંમતમાં કેમ છે આટલો મોટો તફાવત

Cheapest Petrol In India : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ઓઈલ સપ્લાય ચેઈનને અસર પડી છે. જેના કારણે ફ્યુઅલ પુરવઠા અને ભાવ પર પણ અસર પડી છે. ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ રાજ્ય પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ભારતમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ ક્યાં મળે છે અને આ બદલાતી કિંમતો પાછળના કારણો શું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:10 PM IST
  • પેટ્રોલના ભાવ દરેક રાજ્યમાં અલગ અલગ હોય છે
  • દેશમાં સૌથી ઓછા પેટ્રોલના ભાવ આંદામાન-નિકોબારમાં છે
  • અહીં પેટ્રોલનો ભાવ આશરે ₹82.46 પ્રતિ લિટર છે

Trending Photos

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ ક્યાં મળે છે ?

દેશમાં સૌથી ઓછા પેટ્રોલના ભાવ આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુમાં જોવા મળે છે. અહીં પેટ્રોલનો ભાવ આશરે ₹82.46 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ આશરે ₹78.05 પ્રતિ લિટર છે. આ નીચા દરો પાછળના મુખ્ય કારણો ઓછો સ્થાનિક ટેક્સ અને વધુ કાર્યક્ષમ સપ્લાય ચેઇન સિસ્ટમ છે.

પેટ્રોલના ભાવ ઓછા હોય તેવા અન્ય રાજ્યો

દમણ અને દીવ, તેમજ દાદરા અને નગર હવેલી જેવા પ્રદેશોમાં પણ પેટ્રોલના ભાવ ઓછા છે, જે લગભગ ₹92 અને ₹93 પ્રતિ લિટરની વચ્ચે રહે છે. તેવી જ રીતે અરુણાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ એવા રાજ્યોમાં શામેલ છે જ્યાં પેટ્રોલના પ્રમાણમાં સસ્તું રહે છે. દરમિયાન હરિયાણા, ચંદીગઢ અને પંજાબ જેવા પ્રદેશોમાં ભાવ મોટાભાગે મધ્યમ રહે છે.

ભાવ અસમાનતાનું મુખ્ય કારણ

પેટ્રોલના ભાવમાં તફાવત પાછળનું મુખ્ય પરિબળ મૂલ્યવર્ધિત કર (VAT) છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ના દાયરામાં આવતા ન હોવાથી દરેક રાજ્ય પોતાના ચોક્કસ દરો અનુસાર ટેક્સ વસૂલે છે. કેટલાક રાજ્યો 15% થી 20% સુધીનો VAT લાદે છે, જ્યારે અન્ય 35% સુધીનો VAT વસૂલે છે. કરવેરામાં આ અસમાનતાને કારણે છૂટક ભાવમાં નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળે છે.

ડીલર કમિશન

પેટ્રોલ પંપ ડીલરો વેચાતા દરેક લિટર પેટ્રોલ પર કમિશન મેળવે છે. જો કે, આ પરિબળ સામાન્ય રીતે ભાવ તફાવતના ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ માટે જવાબદાર નથી. જો કે, તેમ છતાં વિવિધ રાજ્યો અને પ્રદેશોમાં ભાવમાં થોડો તફાવત પંપ પર ચૂકવવામાં આવતી અંતિમ કિંમતને અસર કરી શકે છે.

આ ઉપરાંત કેટલાક રાજ્યો વધારાના શુલ્ક પણ વસૂલ કરે છે, જેમ કે પ્રદૂષણ સેસ, માર્ગ વિકાસ ક  અથવા સામાજિક કલ્યાણ સેસ આ વધારાના શુલ્ક ચોક્કસ પ્રદેશોમાં રિટેલ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Cheapest petrolcheapest petrol in IndiaPetrol pricepetrol price today

Trending news