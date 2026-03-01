Prev
ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધથી સળગતો સવાલ, શું વધી જશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? દુનિયામાં આવશે મહામંદી

Petrol Diesel Price May Hike After US-Israel Iran War: અમેરિકાના ઈરાન પર હુમલા બાદ ઈરાનના નેતા અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના મોત થયું છે. ત્યારે યુદ્ધથી સૌથી મોટું ટેન્શન ક્રુડ ઓઈલના ભાવને લઈને છે. આગામી સપ્તાહમાં જ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં તેની અસર જોવા મળી શકે છે. સાથે વૈશ્વિક મંદી પણ વધશે અને મોંઘવારી આવશે તેવું નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:06 AM IST

US-Israel Iran War: અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈનું મોત થઈ ચૂક્યું છે. ઘરમાં હાજર ખામેનેઈ સાથે આખો પરિવારનું હુમલામાં મોત નિપજ્યું છે. ઈરાનમાં 40 દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરાઈ છે. ખામેનેઈના મોત બાદ અમેરિકા અને ઈઝરાયલને ઈરાનની સૌથી મોટી ધમકી આપી દીધી છે. ઈરાને કહ્યું કે, ઈતિહાસનો સૌથી મોટો હુમલો કરીશું. હવે પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહો. ત્યારે હાલ સમગ્ર વિશ્વને પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધવાનું ટેન્શન છે. આ યુદ્ધથી મોંઘવારી વધી જશે. સાથે જ અનેક દેશો મહામંદીમાં સપડાઈ શકે છે. 

ઈરાન-અમેરિકાનું યુદ્ધ દુનિયામાં લાવશે મહામંદી 
ઈરાનના નેતા અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના મોત બાદ ઈરાન ગિન્નાયું છે. આ યુદ્ધએ દુનિયાનું ટેન્શન ફરી વધારી દીધું છે. ખાસ કરીને ક્રુડ ઓઈલના ભાવને લઈને ચિંતા ચરમસીમા પર પહોંચી ગઈ છે. નિષ્ણાતોનું માનીએ તો, આગામી સપ્તાહમાં જ ક્રુડ ઓઈલના કિમતમાં મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે. કારણ કે, આ યુદ્ધને પગલે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર આવતા જહાજોને રોકી દીધા છે. મિડલ ઈસ્ટના તેલના સપ્લાય પર અસર થઈ શકે છે. 

ઈરાને હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી
જો યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાશે તો વૈશ્વિક મંદી આવશે. વિશ્વના અનેક દેશોમાં મોંઘવારીનો બ્લાસ્ટ થશે. ઈરાને હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેથી ભારત સહિત અનેક દેશોને તેની મોટી અસર થશે. હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટમાંથી કાચા તેલના જહાજો પસાર થાય છે. વિશ્વના કુલ તેલના 25 ટકા હિસ્સો અહીંથી નીકળે છે. 

વધી જશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતાં હવે કાચા તેલની અછત સર્જાશે. દુનિયાભરમાં ઈંઘણની કિંમતોમાં વધારો થઈ શકે છે. ભારતના 50 ટકા ઈંધણ સપ્લાય પર અસર થશે. ઈરાક, સઉદી, UAE પાસેથી ભારત ક્રુડ ઓઈલ ખરીદે છે. કાચું તેલ ન પહોંચતા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધશે. નેચરલ ગેસની સપ્લાય તૂટતા ઉર્જા કટોકટી સર્જાશે. 

US-Israel Iran WarPetrol Diesel priceIsrael-Iran WarAmerica Iran WarWorld Warવિશ્વ યુદ્ધઅમેરિકા ઈરાન યુદ્ધપેટ્રોલના ભાવડીઝલના ભાવપેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમોઁઘવારીમંદીRecessionInflation

