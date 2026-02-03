અમેરિકાએ ટેરિફ ઘટાડ્યો, હવે પાકિસ્તાન-ચીન-બાંગ્લાદેશ કરતા પણ ઓછો, સૌથી વધુ કયા સેક્ટરને ફાયદો?
Tariff On India Explainer: અમેરિકાએ ભારત પર જે 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ લગાવ્યો હતો તે ઘટાડીને હવે 18 ટકા કરી નાખ્યો છે. આ ઉપરાંત રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર જે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો તેનું શું થયું અને આ ટેરિફ ઘટાડ્યા બાદ સૌથી વધુ કયા સેક્ટરોને ફાયદો થશે તે પણ ખાસ જાણો.
Trending Photos
ભારત અને ઈયુ વચ્ચે મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ થયા બાદ બાદ હવે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે પણ ટ્રેડ ડીલ થઈ ચૂકી હોવાના સમાચાર આવી રહ્યા છે. અમેરિકાએ ભારત પર જે 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેકસ લગાવ્યો હતો તે ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો જ્યારે એવા પણ સમાચાર છે કે રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર જે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાગ્યો છે તે પણ હટી જશે. ભારતીય એક્સપોર્ટર્સ માટે તો ચારેબાજુથી બખ્ખે બખ્ખા જેવા સમાચાર છે. કારણ કે એક તો ઈયુના 27 દેશો સાથે ડીલથી ફાયદો થશે અને હવે અમેરિકાએ પણ ટેરિફમાં ઘટાડો કર્યો. હવે સ્થિતિ એવી બનશે કે ભારત પર પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કરતા પણ ઓછો ટેરિફ લાગશે. ત્યારે કયા સેક્ટરોને ફાયદો થશે તે પણ ખાસ જાણો.
ટેરિફ પર શું કહ્યું પીએમ મોદીએ, ટ્રમ્પે
પીએમ મોદીએ પર માઈક્રોબ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને ટેરિફ 25 ટકાથી 18 ટકા કરવામાં આવ્યો હોવાની જાહેરાત કરી અને આ સાથે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આભાર પણ માન્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમની ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર વાતચીત થઈ. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ પર લખ્યું કે પીએમ મોદી મારા સૌથી સારા મિત્રોમાથી એક છે અને પોતાના દેશના એ શક્તિશાળી અને સન્માનીય નેતા છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે પીએમ મોદી રશિયા પાસથી ઓઈલની ખરીદી બંધ કરવા અને અમેરિકા તથા વેનેઝુએલા પાસેથી વધુ તેલ ખરીદવા માટે સહમત થયા છે. ટ્રમ્પના કહેવા મુજબ હવે યુક્રેન યુદ્ધ બંધ કરવામાં મદદ મળશે. આ એક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે કે શું ભારત ખાસ મિત્ર રશિયા પાસેથી હવે ઓઈલની ખરીદી બંધ કરી દેશે? ટ્રમ્પના આ દાવાથી ગૂંચવાડો ઊભો થયો છે કારણ કે ભારતે આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી.
ટ્રમ્પના દાવાથી ગૂંચવાડો
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવા એવા દાવા કર્યા છે કે ભ્રમ પેદા થયા છે જેના પર સ્પષ્ટતા થાય તે જરૂરી છે. ટ્રમ્પનો એવો પણ દાવો છે કે ભારત અમેરિકાની પ્રોડક્ટ્સ પર શૂન્ય ટેરિફ લગાવશે પરંતુ કયા ઉત્પાદનો એ નક્કી નથી. જ્યારે ભારત પર અમેરિકા 18 ટકા ટેરિફ લગાવશે એટલે કે ભારતના ઉત્પાદનો પર 18 ટકા ટેરિફ લાગશે.
રશિયન ઓઈલ ખરીદી પર લાગેલા 25 ટકા ટેરિફનું શું?
ટ્રમ્પે ભારત પર 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ લગાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ઓગસ્ટમાં રશિયન ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે વધુ 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો. જો કે દિલ્હી ખાતે અમેરિકી દૂતાવાસના પ્રવક્તા ક્રિસ એલમ્સે સ્પષ્ટતા કરી કે ભારત પર હવે કુલ ટેરિફ ફક્ત 18 ટકા રહેશે ત્યારે એ સવાલ થાય કે શું હવે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરેખર નહીં ખરીદે?
ભારત-અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થઈ હોવાની પણ જાહેરાત કરી. પીએમ મોદીએ પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી. અત્રે જણાવવાનું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે અંદાજે 12 લાખ કરોડનો વેપલો ચાલે છે. ભારતની નિકાસ અંદાજે 7.91 લાખ કરોડ છે જ્યારે આયાત 4.17 લાખ કરોડ જેટલી છે.
બાંગ્લાદેશ-પાકિસ્તાન કરતા પણ ઓછો ટેરિફ
અમેરિકા ભારતનો સૌથી મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે. અમેરિકાએ ભારત પર ટેરિફ ઘટાડ્યા બાદ હવે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કરતા પણ ઓછો ટેરિફ છે. પાકિસ્તાન પર 19 ટકા અને બાંગ્લાદેશ પર 20 ટકા ટેરિફ લાગેલો છે. જ્યારે ભારત 18 ટકા ટેરિફ આપશે. ચીન કરતા પણ ભારત પર ઓછો ટેરિફ છે. ચીન પર 34 ટકા ટેરિફ લાગેલો છે.
કયા સેક્ટરોને ફાયદો થશે
ટેરિફ ઘટવાથી અને ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થવાથી જે ભારતીય નિકાસકારોને ફાયદો થવાની શક્યતા છે જેમાં ખાસ કરીને ટેક્સટાઈલ, સીફૂડ, ઓટો એન્સિલરી, કેમિકલ્સ અને એગ્રો કેમિકલ્સ, બેડશીટ્સ, કર્ટ્સ, ઝીંગા, ડાઈમન્ડ્સ, કારપેટ્સ, કન્ઝ્યૂમર ગૂડ્સ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીને પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
બાંગ્લાદેશ-પાકિસ્તાનન ભૂક્કા બોલાશે
હવે 18 ટકા ટેરિફ થવાથી ભારતીય ગારમેન્ટ્સ પર 18 ટકા ટેરિફ જ લાગશે જ્યારે બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા પર 20 ટકા છે અને પાકિસ્તાન પર 19 ટકા ટેરિફ છે એટલે ભારતના કારપેટને પણ ફાયદો થશે. 50 ટકા ટેરિફના કારણે ભારતીય કારપેટનું બજાર તૂટ્યું હતું. પરંતુ હવે આ તુર્કીના કારપેટની સરખામણીમાં સસ્તી પડશે. અમેરિકાના બજારમાં એકવાર ફરીથી ભારતીય ઝીંગા સસ્તા વેચાશે. રત્નો અને આભૂષણો વેચનારી કંપનીઓએ પણ રાહતના શ્વાસ લીધા છે. અત્રે જણાવવાનું કે સુરતમાં મોટો જ્વેલરી ઉદ્યોગ છે.
ચીનને પણ ફટકો
ભારત પર હવે ચીન કરતા પણ ઓછો ટેરિફ થયો છે. ચીનના મોટાભાગના સામાન પર અમેરિકાએ 34 ટકા ટેરિફ લગાવેલો છે. જો કે ઓટો પાર્ટર્સ અને મેટલ પર ટેરિફ ચાલુ રહેશે. જો કે કંપનીઓને હજુ પણ ટ્રેડ ડીલની વિગતોનો ઈન્તેજાર છે. કારણ કે કોઈ જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું નથી. નોંધનીય છે કે ભારતે હાલમાં જ ઈયુ સાથે ટ્રેડ ડીલ કરેલી છે. જેનથી હવે ભારતીય નિકાસકારોને ભરપૂર ફાયદો થવાની સંભાવના છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે