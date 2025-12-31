'ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે 2026માં થઈ શકે છે યુદ્ધ', જાણો કોણે આપી આ ચેતવણી?
India Pakistan War 2026 Prediction: વધતી આતંકી ગતિવિધિઓના કારણે 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધને કગારે આવી શકે છે. રિપોર્ટમાં 2025ના તણાવ અને ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. જાણો કોણે આ ચેતવણી આપી?
અમેરિકાની એક પ્રમુખ થિંક ટેંક કાઉન્સિલ ઓન ફોરેન રિલેશન્સ એટલે કે CFRએ પોતાના રિપોર્ટમાં એક ગંભીર ચેતવણી ઉચ્ચારી છે અને કહ્યું છે કે 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થઈ શકે છે. તેમનું કહેવું છે કે વધતી આતંકી ગતિવિધિઓને કારણે બંને દેશો વચ્ચે સૈન્ય ઘર્ષણ થઈ શકે છે. આ ચોંકાવનારા રિપોર્ટમાં અમેરિકી વિદેશ નીતિ વિશેષજ્ઞોના સર્વેક્ષણનો હવાલો આપતા કહેવાયું છે કે ટ્રમ્પ પ્રશાસને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલતા વિવાદનો અંત આણવાની કોશિશ કરી છે.
પહેલગામ એટેક બાદ થયું હતું ઘર્ષણ
રિપોર્ટમાં લખ્યું છે કે ટ્રમ્પ સરકારે ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, ગાઝા પટ્ટી, યુક્રેન, ભારત-પાકિસ્તાન અને કંબોડિયા-થાઈલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ સહિત અનેક વિવાદને ખતમ કરવાની કોશિશ કરી હતી. અત્રે જણાવવાનું કે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે 2025ના મે મહિનામાં એક નાનકડું યુદ્ધ થયું હતું જે 3 દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું. પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકીઓએ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં એક કાયરતાપૂર્ણ આતંકી હુમલામાં 26 નાગરિકોના જીવ લીધા હતા. હુમલા બાદ 6 મેની રાતે ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. જેમાં પાકિસ્તાનમાં આતંકી છાવણીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
અનેક આતંકી કેમ્પ તબાહ
ઓપરેશન સિંદૂરમાં 100થી વધુ આતંકીઓ માર્યા ગયા અને 9 આતંકી કેમ્પ સંપૂર્ણ તબાહ થયા હતા. 7થી 10 મે વચ્ચે પાકિસ્તાને ડ્રોન દ્વારા સૈન્ય અને નાગરિક ઠેકાણાઓ પર હુમલાની કોશિશ કરી હતી પરંતુ ભારતીય સેનાએ આ હુમલા રોક્યા. ભારતની જબરદસ્ત જવાબી કાર્યવાહીના કારણે પાકિસ્તાનના સૈન્ય નેતૃત્વએ પીછેહટ કરવી પડી. 10 મેના રોજ પાકિસ્તાનના DGMOએ પોતાના ભારતીય સમકક્ષનો સંપર્ક કર્યો અને ત્યારબાદ બંને પક્ષોએ સમજૂતિ કરી કે એલઓસી પર ફાયરિંગ અને સૈન્ય કાર્યવાહી બંધ કરવામાં આવે.
રિપોર્ટમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષની પણ વાત કરાઈ છે. આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સરહદ વિવાદ શરૂ થયો હતો. પાકિસ્તાને TTP ના નેતા નૂર વલી મહસૂદને મારી નાખવા માટે કાબૂલ પર એર સ્ટ્રાઈક કરી હતી. અફઘાનિસ્તાને આ હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો જેનાથી વિવાદ વધી ગયો. CFR રિપોર્ટ કહે છે કે 2026માં અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ નાનકડું યુદ્ધ થઈ શકે છે. થિંક ટેંકે આ બંને વચ્ચે જંગનું કારણ પણ આતંકી હુમલા જ ગણાવ્યા છે.
