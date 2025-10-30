US એ ફરી ઝટકો આપ્યો, વિદેશીઓ માટે વર્ક પરમિટ સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો; ભારતીયોને પણ અસર થશે
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ સ્થળાંતરિત કામદારોના રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજો (EADs) ને આપમેળે લંબાવવાનો ઇનકાર કર્યો છે, જેની અસર હજારો વિદેશી કામદારો, ખાસ કરીને ભારતીયો પર પડશે.
નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાના ગૃહ સુરક્ષા વિભાગે પ્રવાસી શ્રમિકોના રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજો (EAD) ને સ્વતઃ વધારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. આ પગલાથી હજારો વિદેશી કર્મચારીઓ, ખાસ કરીને ભારતીયો પર અસર પડવાની સંભાવના છે. આ લોકો માઇગ્રેન્ટ વર્કફોર્સનો એક મોટો ભાગ છે.
"30 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ (ગુરુવાર) ના રોજ અથવા તે પછી તેમના EAD ના નવીકરણ માટે અરજી કરનારા એલિયન્સને હવે તેમના EAD નું ઓટોમેટિક એક્સટેન્શન મળશે નહીં," વિભાગે બુધવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
આનો અર્થ એ થયો કે ૩૦ ઓક્ટોબર પહેલા આપમેળે લંબાવવામાં આવેલા EAD ને અસર થશે નહીં. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે નવો નિયમ જાહેર સલામતી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને સુરક્ષિત રાખવા માટે સ્ક્રીનીંગ અને પરીક્ષણને પ્રાથમિકતા આપે છે.
બાઇડન તંત્રના નિયમમાં કર્યો ફેરફાર
આ તાજેતરનું પગલું બાઇડેન તંત્રના તે નિયમને ખતમ કરી રહ્યું છે જે હેઠળ જોગવાઈ હતી કે અપ્રવાસીઓને તેની વર્ક પરમિટ ખતમ થયા બાદ પણ 540 દિવસ સુધી અમેરિકામાં કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. બસ
નવીકરણ અરજી સમયસર ફાઇલ કરવામાં આવી હોવી જોઈએ.
તેમની EAD શ્રેણી આપોઆપ નવીકરણ માટે પાત્ર હોવી જોઈએ.
ઇમિગ્રન્ટની વર્તમાન EAD શ્રેણી રસીદ સૂચના પર સૂચિબદ્ધ "પાત્રતા શ્રેણી" અથવા "વિનંતી કરેલ શ્રેણી" સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ.
અમેરિકી ગૃહ સુરક્ષા વિભાગે નિવેદનમાં કહ્યું છે, આ નિયમના કેટલાક સીમિત અપવાદ છે, જેમાં કાયદા દ્વારા કે સંઘીય રજીસ્ટર નોટિસના માધ્યમથી ટીપીએસ-સંબંધી રોજગાર દસ્તાવેજો માટે આપવામાં આવેલ સમયગાળામાં વિસ્તાર સામેલ છે.
તેમાં પ્રવાસી કામદારોના બેકગ્રાઉન્ડની અનેકવાર સમીક્ષા કરવાનું સામેલ છે. સરકારનું માનવું છે કે તેનાથી અમેરિકી નાગરિકતા અને ઈમિગ્રેશન સેવાને છેતરપિંડી રોકવા અને સંભવિત રૂપથી હાનિકારક ઈરાદો રાખનાર વિદેશીઓની જાણકારી મેળવવામાં મદદ મળશે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે- કોઈ વિદેશી ઈએડી રિન્યુઅલ એપ્લીકેશન દાખલ કરવામાં જેટલો વધુ સમય લગાવશો, એટલી વધુ સંભાવના છે કે તેના રોજગાર ઓથોરિટી કે દસ્તાવેજોમાં અસ્થાયી રૂપથી ચૂક હોઈ શકે છે.
EAD શું છે અને કેમ તેની જરૂર પડે છે?
EAD (ફોર્મ I-766/EAD) હોવું તે સાબિત કરવાની એક રીત છે કે કોઈ વ્યક્તિ એક ચોક્કસ સમય માટે અમેરિકામાં કામ કરવા માટે અધિકૃત છે. સ્થાયી નિવાસીઓ માટે ઈએડી માટે અરજી કરવાની જરૂર નથી.
ગ્રીન કાર્ડ (ફોર્મ I-551, કાયમી નિવાસી કાર્ડ) એ રોજગાર અધિકૃતતાનો પુરાવો છે. બિન-ઇમિગ્રન્ટ સ્થિતિ (H-1B, L-1B, O, અથવા P) ધરાવતા વ્યક્તિઓને પણ આ દસ્તાવેજની જરૂર નથી.
