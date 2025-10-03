Prev
યુપીના 75 વર્ષના સંગરુ રામનું લગ્નના બીજા જ દિવસે મોત થઈ ગયું. હવે આ સમગ્ર મામલે પત્ની મનભાવતીએ જે કહ્યું છે તે પણ જાણવા જેવું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 03, 2025, 06:02 PM IST

શું થયું હતું સુહાગરાતે? લગ્નના ગણતરીના કલાકોમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધના મોત મામલે થયો મોટો ખુલાસો

ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુર જિલ્લાના કુછમુછ ગામમાં પહેલા તો 75 વર્ષના વૃદ્ધ સંગરુરામ અને 35 વર્ષની મહિલાના લગ્ન ખુબ ચર્ચામાં રહ્યા. પરંતુ આ લગ્ન થયા તેના બીજા જ દિવસે સંગરૂરામનું મોત નિપજ્યું. જેણે બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા. તેની પત્ની મનભાવતીએ ત્યારબાદ જે કહ્યું તે જાણીને લોકો દંગ રહી ગયા. 

સંગરુરામની પત્ની મનભાવતીએ કહ્યું કે સુહાગરાત પર મોડી રાત સુધી તે ફક્ત મારી સાથે વાતો કરતા રહ્યા. લગ્ન અને બાળકોના ભવિષ્યની યોજના જણાવતા રહ્યા. પરંતુ કોને ખબર હતી કે સવાર સુધીમાં બધુ ખતમ થઈ જશે. સવારે અચાનક તબિયત બગડી અને હોસ્પિટલ લઈ જતા પહેલા તો બધુ ખતમ થઈ ગયું. ગૌરાબાદશાહપુર પોલીસમથકના પ્રભારી પ્રવીણ યાદવે જણાવ્યું કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે સંગરુરામનું મોત આઘાત/કોમાથી થયું છે. આ કુદરતી મોત છે. કોઈ પ્રકારની શંકાસ્પદ વાત સામે આવી નથી. કોઈ દવાનો કોઈ ઓવરડોઝ કે સાઈડઈફેક્ટ નથી. 

એકલતા સામે ઝઝૂમતા હતા
કુછમુછ ગામના રહીશ સંગરુરામની પત્નીનું મોત એક વર્ષ પહેલા થયું હતું. કોઈ સંતાન નહતું. લાંબા સમય સુધી એકલા રહીને ખેતી કરીને જીવન ચલાવતા હતા. પરિવાર અને સંતાનનો સહારો ન હોવાના કારણે હંમેશા કહેતા હતા કે બીજા લગ્ન કરવા જોઈએ. ગામના લોકો તેને તેમની જીદ સમજતા રહ્યા. પરંતુ સંગરુનું મન ખરેખર એક જીવનસાથી ઈચ્છતો હતો. 

બીજા લગ્નથી આશા
ગત સોમવારે તેમણે જલાલપુર વિસ્તારમાં રહેતી મનભાવતી સાથે લગ્ન કરી લીધા. મનભાવતીના પણ આ બીજા લગ્ન હતા. તેમને પહેલા લગ્નથી બે દીકરીઓ અને એક દીકરો છે. તે કહે છે કે હું લગ્ન માટે તૈયાર નહતી. પરંતુ મને સમજાવવામાં આવી કે સંગરુરામ મારા બાળકોની જવાબદારી ઉઠાવશે. આ ભરોસા પર જ મે હા પાડી. સોમવારે કોર્ટ મેરેજ બાદ મંદિરમાં રીતિ રિવાજથી લગ્ન કર્યા. સમગ્ર ગામમાં આ લગ્ન ચર્ચામાં રહ્યા. લોકો કહેતા હતા કે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ વરરાજા બનવું સરળ નથી. પરંતુ સંગરુએ બધાને દેખાડી દીધુ કે તેનો જુસ્સો હજુ પણ મજબૂત છે. 

સુહાગરાતની એ રાત
લગ્ન બાદ પહેલી રાત બંનેએ સાથે વિતાવી. મનભાવતી જણાવે છે કે તે ખુબ ખુશ હતા. તેમણે કહ્યું કે હવે ઘરમાં ચહેલ પહેલ રહેશે. તેઓ વારંવાર મારા બાળકોના અભ્યાસ અને લગ્નની જવાબદારી ઉઠાવવાની વાત કરતા હતા. મોડી રાત સુધી વાત કરતા રહ્યા. ત્યારબાદ તેઓ સૂઈ ગયા. તેમનો વ્યવહાર બિલકુલ સામાન્ય હતો. પરંતુ બીજા દિવસે જ સવારે જ્યારે સંગરુ ઉઠ્યા તો અચાનક તેમની તબિયત બગડવા લાગી. ઘરવાળાઓએ તરત તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. 

ગામવાળાના જણાવ્યાં મુજબ લગ્ન પહેલા સંગરુએ પોતાની પાંચ બિસ્સા જમીન વેચી હતી. આ જમીન વેચવાથી તેમને 5 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા. તેમએ મનભાવતીને લગ્નની તૈયારી કરવા માટે 20 હજાર રૂપિયા પણ આપ્યા હતા. આ પૈસાથી કપડાં દાગીના અને લગ્નનો અન્ય સામાન ખરીદવામાં આવ્યો હતો. ગામવાળાનું કહેવું છે કે સંગરુ લગ્નને લઈને ખુબ ઉત્સાહી હતા. તેઓ વારંવાર કહેતા હતા કે હવે તેમનું ઘર  ફરીથી વસી જશે અને એકલતા દૂર  થશે. પંરતુ કોને ખબર હતી કે  લગ્નના 24 કલાક પણ પૂરા નહીં થાય અને બધુ ખતમ થઈ જશે. 

સંગરુ રામના મોતની ઘટનાએ બધાને આઘાતમાં નાખ્યા છે. મનભાવતીના ચહેરા પર દર્દ છલકી રહ્યું છે. તે કહે છે કે તેમણે મારા બાળકોની જવાબદારી લેવાનું વચન આપ્યું હતું. મને લાગતું હતું કે હવે જીવન થાળે પડશે. પરંતુ તેઓ જતા રહ્યા અને મારા માટે ફરીથી એકલતા છોડી ગયા. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

