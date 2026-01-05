Prev
IASના ભાડે આપેલા ઘરમાં પોલીસે દરોડો પાડ્યો, દરેક રૂમમાંથી છોકરા-છોકરી કઢંગી હાલતમાં મળ્યા

Crime News: યુપીના પ્રયાગરાજના કીડગંજ વિસ્તારમાં મહિલા આઈપીએસ અધિકારીનું ઘર ભાડે આપ્યું હતું અને એ ઘરમાં કથિત સેક્સ રેકેટનો ખુલાસો થતા હડકંપ મચી ગયો છે. વિગતો જાણી ચોંકી જશો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 05, 2026, 01:53 PM IST

IASના ભાડે આપેલા ઘરમાં પોલીસે દરોડો પાડ્યો, દરેક રૂમમાંથી છોકરા-છોકરી કઢંગી હાલતમાં મળ્યા

ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજ શહેરના જૂના અને ગાઢ વસ્તીવાળા કીડગંજ વિસ્તારમાં એક મહિલા આઈએએસ અધિકારીના મકાનમાં 15 હજાર રૂપિયાના ભાડે રહેતા ભાડૂઆતે એવો કાંડ કરી નાખ્યો કે વાત ન પૂછો. એગ્રીમેન્ટ તો પરિવાર સાથે રહેવાનો હતો પરંતુ ન કરવાના કામ થતા હતા. શરૂઆતમાં તો બધુ સામાન્ય જોવા મળ્યું પરંતુ પછી પાડોશીઓને રોજ નવા છોકરા છોકરીઓ જોવા મળતા શક ગયો. આ શક  ધીરે ધીરે ફરિયાદમાં ફેરવાયો અને પછી પોલીસે કાર્યવાહી કરતા મોટો કાંડ સામે આવ્યો. 

કીડગંજ વિસ્તારમાં રવિવારે હડકંપ મચી ગયો હતો. પોલીસે એક મહિલા આઈએએસ અધિકારીનું ઘર જે ભાડે આપેલું હતું તેમાં ચાલતા સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો. પોલીસ દરોડા દરમિયાન મકાનના દરેક રૂમમાંથી ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી. અલગ અલગ રૂમમાં છોકરા છોકરીઓ આપત્તિજનક સ્થિતિમાં જોવા મળ્યા. જ્યારે આ નેટવર્કનો વડો મકાનની બહાર નિગરાણી કરતો પકડાયો. 

કીડગંજ સ્થિતિ આ મકાન ત્યાંના રહીશો માટે રહસ્યમય બની ગયું હતું. દિવસ અને ખાસ કરીને રાતે અજાણ્યા છોકરા-છોકરીઓની સતત અવરજવર રહેતા લોકો ચિંતાતૂર થયા હતા. શરૂઆતમાં લોકોએ તેને ભાડુઆતનો અંગત મામલો સમજી જવા દીધો પરંતુ જ્યારે મોડી રાત સુધી આવી હલચલ જોવા મળી, રોજ નવા નવા ચહેરા દેખાવવા લાગ્યા તો ચર્ચાઓ શરૂ થઈ. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે પહેલા પરિવાર સાથે રહેવાનો દાવો કર્યો હતો આથી કોઈએ સવાલ ન ઉઠાવ્યો. પરંતુ સમય જતા માહોલ બદલાતો ગયો. આખરે કેટલાક જાગૃત લોકોએ હિંમત કરીને પોલીસને જાણ કરી. 

ફરિયાદ મળતા પોલીસે સીધી કાર્યવાહી કરવાની જગ્યાએ પહેલા ગૂપચૂપ રીતે નિગરાણી શરૂ કરી. સંદિગ્ધ ગતિવિધિઓની પુષ્ટિ થયા બાદ એક ખાસ ટીમ બનાવવામાં આવી. નિર્ધારિત યોજના પ્રમાણે પોલીસ અચાનક આ મકાને પહોંચી. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ દરવાજો ખોલવા માટે અનેકવાર કહેવાયું પરંતુ અંદરથી કોઈ પ્રતિક્રિયા ન મળી. શક વધતા જબરદસ્તીથી દરવાજો ખોલાવ્યો. જેવી પોલીસ અંદર દાખલ થઈ કે નજારો જોઈને ચોંકી ગઈ. 

દરેક રૂમમાં છોકરા-છોકરીઓ આપત્તિજનક સ્થિતિમાં
દરોડા દરમિયાન મકાનના અલગ અલગ રૂમમાંથી ચાર છોકરા અને ચાર છોકરીઓ પકડ્યા જે આપત્તિજનક સ્થિતિમાં હતા. ઓરડાઓમાંથી કેટલોક સંદિગ્ધ અને આપત્તિજનક સામાન પણ મળ્યો. જેને પોલીસે કબજે કર્યો છે. આ દરમિયાન મકાન બહાર ઊભેલી વ્યક્તિ પોલીસને શંકાસ્પદ લાગ્યોય. પૂછપરછમાં તેની ઓળખ સર્વેશ દુબે તરીકે થઈ જે આખા નેટવર્કનો મુખ્ય કહેવાય છે. પોલીસનું કહેવું છે કે સર્વેશ બહાર ઊભો રહીને નિગરાણી કરતો હતો અને અંદર ચાલતી ગતિવિધિઓ પર નજર રાખતો હતો. 

IASનું મકાન  ભાડે અપાયું હતું
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પોલીસ તપાસમાં એ સ્પષ્ટ થયું હતું કે એક મહિલા આઈએએસ અધિકારીનું આ મકાન છે. તેમણે આ મકાન લગભગ ત્રણ મહિના પહેલા સર્વેશ દુબે નામના વ્યક્તિને ભાડે આપ્યું હતું. માસિક 15000 રૂપિયા ભાડુ નક્કી થયું હતું. ભાડા કરારમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ હતો કે ભાડુઆત પરિવાર સાથે જ રહેશે. શરૂઆતના દિવસોમાં મહોલ્લાવાળાને શક ન જાય એટલે સર્વેશ થોડા સમય માટે પરિવાર સાથે રહ્યો. જેના કારણે કોઈને બહુ શક ગયો નહીં. પરંતુ થોડા સમય બાદ તેણે પરિવારને અતરસુયા સ્થિત જૂના ઘરે મોકલી દીધો. 

પરિવારના ગયા બાદ મકાનમાં ગતિવિધિઓ અચાનક બદલાવવા લાગી હતી. દિવસ રાત નવા ચહેરા જોવા મળતા હતા. ખાસ કરીને રાતના સમયે યુવતીઓ અને યુવકોની અવરજવર વધી જતી. આ વાત લોકોને ખટકવા લાગી હતી. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે શરૂઆતમાં કોઈએ ખુલીને અવાજ ઉઠાવ્યો નહીં. પરંતુ જ્યારે સ્થિતિ બગડતી ગઈ તો ફરિયાદ કરવી જરૂરી થઈ ગઈ હતી. 

પોલીસ તપાસમાં એ વાત પણ સામે આવી હતી કે પકડાયેલી ચારેય છોકરીઓમાંથી એક પશ્ચિમ બંગાળની છે, એક વારાણસીની અને બે પ્રયાગરાજની હતી. પકડાયેલા ચારેય યુવકો પ્રયાગરાજના છે એવું કહેવાય છે. પોલીસ હવે એ જાણવામાં લાગી છે કે આ યુવતીઓને અહીં કોના માધ્યમથી લાવવામાં આવી અને શું કોઈ એજન્ટની  ભૂમિકા હતી કે નહીં. તથા શું આ નેટવર્ક અન્ય શહેરો સુધી ફેલાયેલું છે. પોલીસે તમામ આરોપીઓ વિરુદધ અનૈતિક દેહ વેપાર (નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ અન્ય સંબંધિત કલમોમાં કેસ દાખલ કર્યો છે. તમામની પૂછપરછ થઈ રહી છે. પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ મામલાની દરેક કડીને ફંફોળવામાં આવી રહી છે. પોલીસે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે મકાન માલિક મહિલા આઈએએસ અધિકારીની આ મામલે હાલ તો કોઈ સંડોવણી સામે આવી નથી. તેમને ભાડુઆતની ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓ વિશે કોઈ જાણકારી નહતી. 

