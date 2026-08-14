/ચમોલી ટનલ દુર્ઘટના: 22 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા, 7 મજૂરોના જીવ ગયા, 6 હજુ ગૂમ, છાતી સમા હતા પાણી

ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં એક નિર્માણધીન ટનલમાં ગુરુવારે પાણી અને કાટમાળ ઘૂસી જવાથી 7 લોકોના મોત નિપજ્યા. જ્યારે 11 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા. અધિકારીઓએ આ અંગે જાણકારી આપતા કહ્યું કે 22 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા જ્યારે સાત લોકોને મૃત જાહેર કરાયા. 11 ઘાયલ શ્રમિકો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ઓછામાં ઓછા 6 લોકો હજુ ગૂમ છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ અકસ્માત પીપલકોટી વિસ્તારમાં ટિહરી હાઈડ્રો ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (THDC) લિમિટેડના પ્રોજેક્ટ સ્થળે થયો. આ નિર્માણ કાર્ય હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની (HCC) દ્વારા થઈ રહ્યું છે. આ અગાઉ ઉત્તરાખંડના મુખ્ય સચિવ આનંદ વર્ધને સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે પીપલકોટી જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટની ટનલમાં પાણી અને કાટમાળ ઘૂસી જવાથી અનેક શ્રમિકો ફસાયા હતા.
#WATCH | Chamoli, Uttarakhand: District Hospital, Gopeshwar, Dr Aayush says, "A total of 19 people were brought here from THDC; 7 of them have been declared dead at the hospital, while 13 arrived in relatively stable condition. We have admitted 10 of them. One young man, whose… https://t.co/M9ln7N8iy9 pic.twitter.com/Oll0JrnHdm
— ANI (@ANI) August 13, 2026
છાતી સમા પાણી ભરાયેલા હતા
NDRFના ઈન્સ્પેક્ટર અમૃતલાલ મીણાએ બચાવ અભિયાનની જાણકારી આપતા કહ્યું કે, જેવી અમને સૂચના મળી કે અમારી ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઓપરેશન શરૂ કર્યું. ટનલમાં ખુબ પાણી ભરાયેલું હતું, પાણીનું સ્તર છાતીથી ઉપર હતું. હું અને મારી ટીમના 5 સભ્યો ટનલની અંદર ગયા જ્યારે અમારા યુનિટના બાકી સભ્યો બહાર રહીને ઉપકરણો તૈયાર કરવામાં અને અન્ય કામ સંભાળવામાં લાગ્યા હતા. અમે પાણીમાં થઈને આગળ વધ્યા અને ટીમના બાકીના કેટલાક સભ્યો પાસે પાણીની અંદર ઓપરેશન કરવા માટે ખાસ ઉપકરણ હતા. ચાર મૃતદેહો પાણીમાં ડૂબેલા હતા અને ઉપરથી દેખાતા નહતા. આથી અમે અંદર ગયા અને ઘટનાસ્થળેથી તે ચાર મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા.
VIDEO | Uttarakhand: 22 rescued in the Chamoli district's THDC tunnel incident; 7 dead and 11 injured. At least 6 remain missing as rescue operation continues.
Inspector, NDRF, Amrit Lal Meena says, "As soon as we received the information, our team reached the site and initiated… pic.twitter.com/6q23f0V5N6
— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026
સૂચના મળતા જ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન કરાયું હતું શરૂ
આ ઘટના ગુરુવારે સાંજે ઘટી. ઘટનાની સૂચના મળતા જ તત્કાલ બચાવ અભિયાન શરૂ કરાયું હતું. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીના જણાવ્યાં મુજબ રાતે સાડા દસ વાગ્યા સુધીમાં 18 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બાકીના લોકોની શોધ અને સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ માટે અભિયાન સતત ચાલુ હતું.
ઘાયલોને સારવાર માટે ગોપેશ્વર જિલ્લા હોસ્પિટલ ખસેડાયા. અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે જિલ્લા પ્રશાસન, પોલીસ, SDRF, NDRF, ITBP સેના અને અન્ય સંબંધિત ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર હતી. ઘટનાની સૂચના મળતા જ જિલ્લાધિકારી ગૌરવ કુમાર પોતે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને રાહત તથા બચાવ અભિયાનની સતત નિગરાણી કરી રહ્યા હતા. ટનલમાં ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા અને તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે યુદ્ધસ્તરે અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
#WATCH | Dehradun: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "Workers inside the tunnel under construction on the Birhi River near Pipalkoti were struck by a sudden influx of mud and debris following a landslide-like event from above. Consequently, some people were trapped inside;… https://t.co/l5qSvgdWyF pic.twitter.com/I4R61iNGax
— ANI (@ANI) August 13, 2026
ઉપર ભૂસ્ખલન જેવી ઘટનાને કારણે ઘટી દુર્ઘટના
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ ઘટનાની જાણકારી આપતા કહ્યું કે પીપલકોટીની પાસે બિરહી નદી પર બની રહેલી ટનલની અંદર કામ કરતા મજૂરો પર ઉપર ઘટેલી ભૂસ્ખલન જેવી ઘટના બાદ અચાનક માટી અને કાટમાળ આવી પડ્યો. જેના કારણે અંદર કેટલાક લોકો ફસાઈ ગયા. અત્યાર સુધીમાં 18 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે. બચાવાયેલા લોકોમાંથી કેટલાક લોકો ઘાયલ છે અને તેમને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે જ્યાં તેઓ સારવાર હેઠળ છે.