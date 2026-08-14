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ચમોલી ટનલ દુર્ઘટના: 22 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા, 7 મજૂરોના જીવ ગયા, 6 હજુ ગૂમ, છાતી સમા હતા પાણી

ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં THDCની વિષ્ણુગાડ-પીપલકોટી જળ વિદ્યુત પરિયોજનાની ટનલમાં અચાનક કાટમાળ અને પાણી આવી જવાથી 22 મજૂરો ફસાયા હતા. રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન બાદ અનેક લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા પરંતુ 7 મજૂરોના મૃત્યુ થયા. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 14, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:15 AM IST
ચમોલી ટનલ દુર્ઘટના: 22 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા, 7 મજૂરોના જીવ ગયા, 6 હજુ ગૂમ, છાતી સમા હતા પાણી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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