ઉત્તરાખંડ કુંભ મેળા અંગે મોટી જાહેરાત; સદીઓ જૂની પરંપરામાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન, શાહી સ્નાનની તારીખો જાહેર

Haridwar Ardh Kumbh 2027 : ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ શુક્રવારે હરિદ્વારમાં અખાડા પરિષદના પ્રતિનિધિઓ સાથે હરિદ્વાર અર્ધ કુંભની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરવા માટે બેઠક યોજી હતી. અર્ધ કુંભ દરમિયાન શાહી સ્નાન અને અન્ય સ્નાનની તારીખો અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી 

Nov 28, 2025, 06:02 PM IST

Uttarakhand Kumbh 2027 News : ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં 2027 નો કુંભ મેળો ભવ્ય અને દિવ્ય બનવા જઈ રહ્યો છે. તૈયારીઓ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. શુક્રવારે હરિદ્વારમાં મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીની હાજરીમાં યોજાયેલી અખાડાની બેઠકમાં, જાહેરાત માત્ર કરવામાં આવી જ નહીં પરંતુ શાહી સ્નાનની તારીખો પણ જાહેર કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્રી ધામીની જાહેરાતથી સાધુઓ અને સંતો ઉત્સાહિત છે. 2027 માં હરિદ્વારમાં અર્ધ કુંભ મેળો યોજાવાનો છે. સરકાર પહેલાથી જ તેને પૂર્ણ કુંભ તરીકે તૈયાર કરી રહી હતી. અર્ધ કુંભ અને પેશ્વાઈ સાથે મેળો પૂર્ણ કુંભ તરીકે યોજાશે કે કેમ તે અંગે મૂંઝવણ હતી.

મુખ્યમંત્રી સાથેની બેઠકમાં, અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદે હરિદ્વારમાં 2027 ના અર્ધ કુંભ મેળા માટે 10 પવિત્ર સ્નાનની તારીખોની જાહેરાત કરી. જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ સુધી ચાલનારા આ મેળામાં પહેલી વાર સંતો અને ઋષિઓ સાથે ચાર શાહી અમૃત સ્નાન યોજાશે, જે સદીઓ જૂની પરંપરામાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન લાવશે. મંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ હરિદ્વાર કુંભ મેળા માટે 2027 ના પવિત્ર સ્નાનની તારીખોની જાહેરાત કરી. પહેલું પવિત્ર સ્નાન 14 જાન્યુઆરી, 2027 ના રોજ મકર સંક્રાંતિના દિવસે થશે. 17 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારા કુંભ મેળાનું સમાપન 30 એપ્રિલે થશે. 107 દિવસના આ કાર્યક્રમમાં 10 પવિત્ર સ્નાનનો સમાવેશ થશે. મેળા વહીવટીતંત્ર વતી 13 અખાડાઓમાંથી દરેકમાંથી બે સચિવો અથવા નિયુક્ત પ્રતિનિધિઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. પહેલું શાહી અમૃત સ્નાન માર્ચમાં શરૂ થશે અને એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે. શાહી સ્નાન ચૈત્ર પૂર્ણિમાના રોજ, 20 એપ્રિલ, 2027 ના રોજ પૂર્ણ થશે. અખાડાના શ્રી મહંત હરિગિરિ મહારાજના નિવેદનો બાદ, મુખ્યમંત્રીએ સંતો સાથે બેઠક યોજવાનું નક્કી કર્યું.

કુંભ મેળામાં કુલ ચાર શાહી સ્નાન
શુક્રવારે, જ્યારે મુખ્યમંત્રીએ પવિત્ર શહેર હરિદ્વારમાં સાધુઓ અને સંતો વચ્ચે ભવ્ય કુંભની સત્તાવાર જાહેરાત કરી, ત્યારે આ જાહેરાતને વ્યાપક સમર્થન મળ્યું. ૨૦૨૭ના મેળામાં કુલ ૧૦ સ્નાન યોજાશે, જેમાં પરંપરાગત ચાર શાહી સ્નાનનો પણ સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી સાથેની આ બેઠકમાં તમામ ૧૩ અખાડા (ધાર્મિક જૂથો) ના પ્રતિનિધિ સંતો હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે મુખ્યમંત્રી ધામીએ શાહી સ્નાનની તારીખો જાહેર કરી, ત્યારે સમગ્ર પંડાલ "હર હર મહાદેવ" ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યો.

હાથી અને ઘોડા પર અખાડાની શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવશે
સંતો કહે છે કે સરકાર કુંભને સંપૂર્ણ કુંભ તરીકે યોજવા માટે તમામ શક્ય સહાયનું વચન આપી રહી છે. તેથી, સંતો ૨૦૨૭ના મેળામાં શિબિરો ગોઠવશે, અને બધી પરંપરાઓનું પાલન કરવામાં આવશે. સંતો કહે છે કે અખાડાની શોભાયાત્રા હાથી અને ઘોડા પર કાઢવામાં આવશે, અને શાહી સ્નાન પણ નિર્ધારિત તારીખે થશે. કુંભને લગતા મૂંઝવણના વાદળો હવે દૂર થઈ ગયા છે, અને સરકાર કુંભને સફળ બનાવવા માટે વિવિધ સ્તરે તૈયારીઓ કરવામાં વ્યસ્ત છે. 

કુંભ મેળો આશરે ૧૦૭ દિવસ ચાલશે
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પહેલું સ્નાન ૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૭ ના રોજ મકરસંક્રાંતિના દિવસે થશે. ૧૭ જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલો કુંભ મેળો ૩૦ એપ્રિલના રોજ પૂર્ણ થશે. અંદાજે ૧૦૭ દિવસ ચાલનારા આ કુંભ મેળામાં કુલ ૧૦ અમૃત સ્નાન થશે. પહેલું શાહી અમૃત સ્નાન માર્ચમાં શરૂ થશે અને એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે. શાહી સ્નાન 20 એપ્રિલ, 2027ના રોજ ચૈત્ર પૂર્ણિમાના રોજ પૂર્ણ થશે.

અહીં સ્નાનની તારીખો છે:

  • 14 જાન્યુઆરી, 2027 - મકરસંક્રાંતિ
  • 6 ફેબ્રુઆરી, 2027 - મૌની અમાવસ્યા
  • 11 ફેબ્રુઆરી, 2027 - બસંત પંચમી
  • 20 ફેબ્રુઆરી, 2027 - માઘ પૂર્ણિમા

શાહી અમૃત સ્નાન માટેની તારીખો:

  • 6 માર્ચ, 2027 - મહાશિવરાત્રી (પ્રથમ અમૃત સ્નાન)
  • 8 માર્ચ, 2027 - સોમવતી/ફાલ્ગુન અમાવસ્યા (બીજું અમૃત સ્નાન)
  • એપ્રિલ 14, 2027 - મેષ સંક્રાંતિ/વૈશાખી (ત્રીજું અમૃત સ્નાન)
  • 20 એપ્રિલ, 2027 - ચૈત્ર પૂર્ણિમા
  • 7 એપ્રિલ, નવ સંવત્સરા અને 15 એપ્રિલ, રામ નવમીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

