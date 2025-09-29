Prev
વંદે ભારતમાં નથી રસોડું, તો કેવી રીતે મળે છે ગરમ જમવાનું? IRCTCનો છે જોરદાર જુગાડ

Vande Bharat News: દેશમાં હાલમાં 75થી વધુ વંદે ભારત ટ્રેનો કાર્યરત છે, અને તમે આ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરવાનો આનંદદાયક અનુભવ પણ અનુભવ્યો હશે. અહીં મુસાફરોને ઘણી અદ્યતન સુવિધાઓ, ઉપરાંત ગરમ ભોજનનો આનંદ મળે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:20 PM IST

Vande Bharat News: ભારતની સેમી-હાઈ-સ્પીડ વંદે ભારત ટ્રેનોનો ક્રેઝ કારણ વગર નથી. આ ટ્રેનો હાલમાં 75થી વધુ રૂટ પર કાર્યરત છે, જે મુસાફરોને ફક્ત તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો સુધી જ નહીં, પરંતુ તેમને વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડે છે. તમે પણ તેમના પર મુસાફરી કરતી વખતે આ સુવિધાઓ અને ગરમ ભોજનનો આનંદ માણ્યો હશે. જો કે, શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે શું આ ટ્રેનોમાં રસોડુ તો નથી, તો ખોરાક ક્યાંથી આવે છે?

ચા, કોફી અને સૂપ જેવી વસ્તુઓ પણ મળશે

વંદે ભારત ટ્રેનો મુસાફરોને સમયાંતરે નાસ્તો, લંચ અને ડિનર સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. તમારે તમારી ટિકિટ ખરીદતી વખતે ખોરાક સાથે અથવા ખોરાક વિના વિકલ્પ પસંદ કરવો આવશ્યક છે. જો કે, જો તમે ભોજનનો વિકલ્પ પસંદ કર્યા વિના બુક કરો છો, તો તમે પછીથી ખોરાક ઓર્ડર કરી શકો છો અને ખરીદી શકો છો. આ ઉપરાંત, તમને ચા, કોફી અને સૂપ જેવી વસ્તુઓ પણ મળે છે.

વંદે ભારતમાં પરંપરાગત પેન્ટ્રી કાર હોતી નથી

તો, શું વંદે ભારત ટ્રેનોની પોતાની પેન્ટ્રી છે, એટલે કે રસોડું? જવાબ ના છે. વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનોમાં પરંપરાગત પેન્ટ્રી કાર હોતી નથી. જોકે, મીની-પેન્ટ્રી પસંદ કરેલા કોચમાં બનાવવામાં આવે છે. આ મીની-પેન્ટ્રીમાં હોટ કેસ, બોટલ કૂલર, ડીપ ફ્રીઝર અને ગરમ પાણીના બોઈલર જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ હોય છે.

આઈઆરસીટીસીનો પ્લાન શું છે?

જો વંદે ભારત ટ્રેનોમાં ખોરાક રાંધવામાં ન આવે, તો તે ક્યાંથી આવે છે? આઈઆરસીટીસીના બેઝ કિચનમાં ખોરાક બનાવવામાં આવે છે. પછી તેને રસ્તામાં નજીકના સ્ટેશન પર ટ્રેનમાં લોડ કરવામાં આવે છે. રસોઈ અને પીરસવા વચ્ચે થોડો અંતર હોવાથી, ખોરાક ઘણીવાર થોડો ઠંડો થઈ જાય છે. આ તે જગ્યા છે જ્યાં મીની-પેન્ટ્રી કામમાં આવે છે. પીરસતા પહેલા અહીં ખોરાકને યોગ્ય રીતે ગરમ કરવામાં આવે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

