બાબરી, ગીતા, વંદે માતરમ...શું ભાજપે બંગાળ ચૂંટણી પર કામ શરૂ કરી દીધુ? 6 પોઈન્ટ્સમાં સમજો આખી વાત
આજે પીએમ મોદીએ વંદે માતરમ પર સંસદમાં ચર્ચા દરમિયાન મુસ્લિમ લીનો ઉલ્લેખ કરીને સંસદમાં કોંગ્રેસને ઘેરી હતી પરંતુ તેમનો સંદેશ મમતા બેનર્જી માટે પણ હતો. જે રીતે હાલના દિવસોમાં બંગાળ સંલગ્ન મુદ્દાઓ જોર પકડી રહ્યા છે તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપે મિશન 2026 પર કામ શરૂ કરી દીધુ છે.
અનુરાગ મિશ્રા, ઝી બ્યુરો: વંદે માતરમ પર ચર્ચા ભારતના આટલા મોટા લોકતંત્રના મંદિરમાં નહીં થાય તો ક્યાં થશે? કેટલાક લોકો વંદે માતરમને ગણતા જ નથી. તેઓ બાબરી મસ્જિદને માને છે. વંદે માતરમને 150 વર્ષ થઈ રહ્યા છે. બંગાળની ધરતીથી આવેલું આ આઝાદીનું ગીત હતું. જેના પર ચર્ચા તો થવી જ જોઈએ. ભારતનો વારસો છે આ ગીત. હુમાયુ કબીરે બાબરી મસ્જિદનો પાયો નથી નાખ્યો પરંતુ મમતા બેનર્જીએ રખાવ્યો છે અને હવે નાટક થઈ રહ્યું છે. પોતાના સાંસદો પાસે તેમના વિરુદ્ધ નિવેદનો અપાવે છે. મમતા બેનર્જી બંગાળની ધરતીને હિન્દુઓ અને મુસલમાનો વચ્ચે વહેંચવાનો હિડન એજન્ડા ચલાવે છે. આજે સંસદ પરિસરમાં ભાજપના સાંસદ ગિરિરાજ સિંહે ઘણું બધુ સ્પષ્ટ કર્યું.
વાત જાણે એમ છે કે જેમ જેમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ ધ્રુવીકરણ તેજ થઈ રહ્યું છે. એક બાજુ બાબરી મસ્જિદનો હલ્લાબોલ છે, કોલકાતામાં સામૂહિક રીતે ગીતાપાઠ થયો અને હવે સંસદમાં વંદે માતરમ પર ચર્ચાથઈ છે. આવામાં સવાલ એ છે કે શું ભાજપે બંગાળ ઈલેક્શન પર કામ શરૂ કરી દીધુ છે. 6 પોઈન્ટ્સમાં જાણીએ કે કઈ રીતે ભાજપ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જમીન તૈયાર કરી રહી છે.
1. પીએમએ કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધી પરંતુ નિશાન મમતા પર
વંદે માતરમની ચર્ચા શરૂ કરતા પીએમ મોદીએ ભગવાન રામના જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસી...નો ઉલ્લેખ કર્યો. આ જ વંદે માતરમ છે જેણે 1947માં દેશને આઝાદી અપાવી. સ્વતંત્રતા સંગ્રામનો ભાવાત્મક નેતૃત્વ આ વંદે માતરમના જયઘોષમાં હતું. . અહીં કોઈ પક્ષ-વિપક્ષ નથી, આપણા બધા માટે એ સ્વીકારવાનો અવસર છે જે વંદે માતરમના કારણે આપણા લોકો આઝાદીનું આંદોલન ચલાવી રહ્યા હતા તેનું જ પરિણામ છે કે આજે આપણે આ સ્થિતિમા છીએ. પીએમ મોદીએ વારંવાર બંકિમ દાને યાદ કર્યા.
બંગાળથી આવતા બંકિમ ચંદ્ર ચેટર્જી માટે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેમણે ભારતમાં ફેલાઈ રહેલી હીન ભાવનાને હચમચાવી હતી. વંદે માતરમે ભારતના સામર્થ્યને પ્રગટ કર્યું. પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધન દ્વારા આઝાદીના આંદોલનમાં બંગાળ અને બંગાળીઓનું યોગદાન સ્વીકાર્યું. એક સમય હતો જ્યારે બંગાળનું બૌદ્ધિક સામર્થ્ય દેશને તાકાત, પ્રેરણા અને દિશા આપતું હતું. આથી અંગ્રેજો પણ ઈચ્છતા હતા કે બંગાળનું સામર્થ્ય દેશનું કેન્દ્રબિન્દુ છે. આથી તેમણે બંગાળના ટુકડાં કરવાનું વિચાર્યું. 1905માં અંગ્રેજોએ બંગાળનું વિભાજન કર્યું તો વંદે માતરમ ચટ્ટાનની જેમ બંગાળની એક્તા માટે શેરી શેરીનો નારો બની ગયો. પીએમ મોદીએ સમગ્ર ભાષણ બંગાળ પર કેન્દ્રીત રાખ્યું.
2. મમતાના સાંસદો હાથ મસળતા રહ્યા
જ્યારે પીએમ મોદી આજે સંસદમાં બોલી રહ્યા હતા ત્યારે ટીએમસીના સાંસદ સાંભળતા હતા. કોઈ કઈ બોલી શક્યું નહીં. પીએમ મોદીએ બંગાળના ખુબ વખાણ કર્યા. તેમણે અનેક બંગાળી વિભૂતીઓના નામ લીધા અને તેમના યોગદાનનો ઉલ્લેખ કર્યો. કેટલાક સવાલ ઉઠાવવવા લાયક ન મળ્યા તો ટીએમસીના સાંસદ સૌગત રોયે ઓકે ઓકે કર્યું અને આગળ બંકિમ બાબૂ કહેવાનું શરૂ કર્યું. આજે સંસદમાં વંદે માતરમ પર થઈ રહેલી ચર્ચા અંગે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, મે ભાજપના કેટલાક લોકોને એમ કહેતા સાંભળ્યા કે તેઓ નેતાજીને પસંદ કરતા નથી. તમે નેતાજી, મહાત્મા ગાંધી, રાજા રામમોહન રાયને પસંદ કરતા નથી, તો તમે કોને પસંદ કરો છો?
રસપ્રદ વાત એ છે કે બંગાળી માટી અને માનુષની વાત કરનારા મમતા બેનર્જી પર ભાજપે આરોપ લગાવ્યો કે વંદે માતરમના 150 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પૂરતું સન્માન આપતી નથી. સુવેન્દુ અધિકારીએ નોર્થ કોલકાતામાં બંકિમ ચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયના સન્માનમાં રેલી કાઢી હતી. એક્સપર્ટ્સ માની રહ્યા છે કે બંગાળની ધરતીથી નીકળેલા આ રાષ્ટ્રીય મંત્રને ભાજપે બરાબર કસી લીધો છે. પીએમએ કહ્યું કે માચીસની ડબ્બીથી લઈને જહાજ સુધી વંદે માતરમ લખવાની પરંપરા શરૂ થઈ હતી.
3. બાબરી પણ મુદ્દો રહ્યો
પહેલી નજરમાં આ આશ્ચર્યનજક લાગે છે. અયોધ્યામાં રામ મંદિર બન્યા બાદ પ્રસ્તાવિત મસ્જિદ પર કામ શરૂ થઈ શક્યું નથી પરંતુ સેકડો કિમી દૂર પશ્ચિમ બંગાળમાં મુસ્લિમ બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં એક નહીં પરંતુ ત્રણ ત્રણ બાબરી મસ્જિદ બનાવવાનો પ્લાન રજૂ કરાયો છે. ટીએમસીમાથી સસ્પેન્ડ થયેલા વિધાયક હુમાયુ કબીર માહોલ ગરમાવી રહ્યા છે. તેમના વિશે ભાજપના નેતાઓ કહે છે કે તેમની પાછળ મમતા બેનર્જીનો હાથ છે. બાબરી મસ્જિદ બનાવવાના પ્રયત્નને સાંપ્રદાયિક ભલે કહેવામાં આવતું હોય પરંતુ હજુ સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. મમતા બેનર્જીએ સસ્પેન્ડ કરીને અંતર જાળવી લીધુ છે. દાવો થઈ રહ્યો છે કે 2 લાખથી વધુ લોકો મસ્જિદ માટે ઈંટ લઈને આવ્યા. બાબરીનો પાયો નખાો. સાઉદીથી ધાર્મિક લીડર અહીં પહોંચ્યા હતા. ફાળો પણ ભેગો થઈ રહ્યો છે. હાલ પાર્ટીઓ આ મુદ્દાને પકવા દઈ રહી છે. હુમાયુએ જે રીતે ઓવૈસી સાથે ગઠબંધનની વાતો કરી છે તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે આગળ બાબરીના મુદ્દે ધ્રુવીકરણ તેજ થશે.
4. ધ્રુવીકરણ શરૂ થઈ પણ ગયું
એક બાજુ બાબરી મસ્જિદનો મુદ્દો ગરમાઈ રહ્યો છે ત્યાં બીજી બાજુ કોલકાતામાં ભગવદ ગીતાનો સામૂહિક પાઠ કરાવવામાં આવ્યો. જેમાં 5 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ સામેલ થયા હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે. ગીતા પાઠમાં પશ્ચિમ બંગાલના રાજ્યપાલ સી વી આનંદ બોસ, બાબા રામદેવ, અને ધર્મગુરુ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી જેવા સાધુ સંતો સામેલ થયા હતા. એક દિવસ પહેલા જ મુર્શિદાબાદના બેલડાંગામાં અયોધ્યાની બાબરી મસ્જિદના મોડલ પર આધારિત એક મસ્જિદનો પાયો નખાયો.
5. શાહના હાથમાં કમાન, અમિત માલવીય 'પાયલોટ'
ગત ચૂંટણીઓની જેમ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પોતે બંગાળ ચૂંટણીની રણનીતિ બનાવી રહ્યા છે. ભાજપના આઈટી સેલના પ્રમુખ અને રાજ્યમાં પાર્ટીના સહ પ્રભારી અમિત માલવીય એક એક ઘટનાક્રમની અપડેટ લઈ રહ્યા છે અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા મમતા સરકાર પર નિશાન સાધી રહ્યા છે. અમિત માલવીયએ આરોપ લગાવ્યો છે કે મમતા બેનર્જી મુસ્લિમ ભાવનાઓનું ધ્રુવીકરણ કરવા માટે હુમાયુનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. બંગાળ પોલીસ હુમાયુનું સમર્થન કરીને તેને સુરક્ષા આપી રહી છે. શાહ મિશન 2026ની રૂપરેખા તૈયાર કરી ચૂક્યા છે અને તેઓ આગામી થોડા દિવસોમાં બંગાળનો પ્રવાસ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ બંગાળમાં ચૂંટણીનો માહોલ બનાવશે, સંગઠનને સક્રીય કરશે અને બૂથ સ્તર સુધી કાર્યકરોને તૈયાર કરશે. છેલ્લે ભાજપે સંપૂર્ણ તાકાત લગાવીને 77 સીટો જીતી હતી. આ વખતે અત્યારથી રણનીતિ તૈયાર થઈ રહી છે.
6. આ વખતે મમતા પાસે પી કે નથી
બંગાળમાં ગત ચૂંટણી વખતે મમતા બેનર્જી સાથે પી કે (પ્રશાંત કિશોર)નું દિમાગ પણ હતું. ત્યારે તેમની ચૂંટણી રણનીતિ તેમણે જ તૈયાર કરી હતી. મમતા પીકે પર એટલા આધારિત હતા કે જ્યારે એક પછી એક અનેક નેતા પાર્ટી છોડવા લાગ્યા તો મમતાએ એક રીતે પીકે ને અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું. જેના પર પ્રશાંત કિશોરે સોશિયલ મીડિયા પર ખુલીને લખ્યું હતું કે નોટ કરી લો, ભાજપ ડબલ ડિજિટ પાર કરી શકશે નહીં. આમ કહીને તેમણે મીડિયામાં આવતા એ સમાચારોને વધુ ભાવ ન આપવાની વાત કરી હતી જેમાં મમતાને ઝટકા જેવી વાતો થતી હતી. આ વખતે મમતા સાથે પી કે નથી અને આવામાં તેમણે પોતાની રણનીતિ બરાબર તૈયાર કરવી પડશે. ગત વખતે ભાજપ મમતાના ગઢને હચમચાવવામાં તો સફળ થયો પરંતુ સત્તાને પડકારી શક્યો નહીં. આ વખતે વધુ મોટી તૈયારી સાથે આગળ વધી રહ્યો છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે બંગાળમાં ધ્રુવીકરણની પટકથા લખાઈ ચૂકી છે.
