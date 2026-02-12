Prev
Vande Mataram Rule: વંદે માતરમ માટે નવો પ્રોટોકોલ, ઊભા ન રહેવા પર શું જેલ થઈ શકે? જાણો ધરપકડ અને સજાના નિયમો

Vande Mataram Rule: હાલમાં જ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે વંદે માતરમને લઈ અપડેટેડ ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. ચાલો જાણીએ કે, શું છે આ નવી ગાઈડલાઈન અને જો આ ગાઈડલાઈનનું પાલન ન કરવામાં આવે તો શું જેલ થઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:45 PM IST
  • કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે હાલમાં જ વંદે માતરમને લઈ નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે
  • સત્તાવાર રાજ્ય કાર્યક્રમો અને શાળાઓમાં વંદે માતરમ દરમિયાન ઉભા રહેવું ફરજિયાત
  • વંદે માતરમની નવી ગાઈડલાઈનમાં ક્યારે ઊભા રહેવું ફરજિયાત છે અને શું છે સજાની જોગવાઈ?

Vande Mataram Rule: વંદે માતરમ માટે નવો પ્રોટોકોલ, ઊભા ન રહેવા પર શું જેલ થઈ શકે? જાણો ધરપકડ અને સજાના નિયમો

Vande Mataram Rule: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે હાલમાં જ વંદે માતરમને લઈ અપડેટેડ ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. આ ગાઈડલાઈન અનુસાર, કેટલાક ઓફિશિયલ પ્રસંગો પર ઔપચારિક રીતે ગીત ગાતી વખતે ઉભા રહેવાનું ફરજિયાત છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, દેશના તમામ રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, મંત્રાલયો અને બંધારણીય સંસ્થાઓને પ્રોટોકોલ સ્પષ્ટ કરતો એક સંદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે. આનાથી ઘણા નાગરિકોના મનમાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે કે, જો કોઈ વંદે માતરમ દરમિયાન ઉભું નથી થતું તો શું થશે અને શું પોલીસ તેના માટે તેમની ધરપકડ પણ કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ.

નવો નિયમ ક્યાં લાગુ પડે છે?
નવી ગાઈડલાઈન અનુસાર, સરકારી કર્મચારીઓએ સત્તાવાર રાજ્ય કાર્યક્રમો અને શાળાઓમાં વંદે માતરમ દરમિયાન ઉભા રહેવું જરૂરી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા હાજરી આપતા કાર્યક્રમો અને પદ્મ પુરસ્કારો જેવા નાગરિક સન્માન સમારોહમાં પણ આ જરૂરી છે. આવા સ્થળોએ વંદે માતરમનું સત્તાવાર 6-શ્લોક સંસ્કરણ વગાડવામાં આવશે. તે લગભગ 3 મિનિટ અને 10 સેકન્ડનું હોય છે.

જો કે, આ નિયમ સિનેમા હોલમાં લાગુ પડતો નથી. જો વંદે માતરમ કોઈ ફિલ્મ, ડોક્યુમેન્ટ્રી અથવા ન્યૂઝરીલના ભાગ તરીકે બતાવવામાં આવે છે, તો આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. તે સ્થિતિઓમાં ઊભુ થવું જરૂરી નથી અને બેઠા રહેવા પર કોઈ પેનલ્ટી લાગશે નહીં.

નિયમનો કાનૂની આધાર
સરકારે વંદે માતરમ માટે પણ તેવા જ સન્માન પ્રોટોકોલ લાગુ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેમ કે પ્રિવેન્શન ઓફ ઈન્સલ્ટ્સ ટૂ નેશનલ ઓનર એક્ટ 1971 હેઠળ રાષ્ટ્રગીત માટે લાગુ પડે છે. આ કાયદામાં પહેલાથી જ રાષ્ટ્રગીતનું જાણીજોઈને અપમાન કરવા અથવા તેના ગાવામાં અવરોધ ઊભો કરવા બદલ સજાની જોગવાઈ છે. આ જ પ્રકારના સ્ટેન્ડર્ડને વધારી અધિકારીઓનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, સત્તાવાર કાર્યક્રમો દરમિયાન વંદે માતરમને સમાન સન્માન આપવામાં આવે.

શું સજા થઈ શકે છે?
જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સત્તાવાર કાર્યક્રમ દરમિયાન જાણીજોઈને વંદે માતરમ ગાવામાં અવરોધ ઉભો કરે છે અથવા તેનું અપમાન કરે છે, તો કાયદામાં ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ, દંડ અથવા બન્નેની જોગવાઈ છે. આવા કિસ્સાઓમાં સૌથી જરૂરી પરિબળ ઇરાદો હોય છે. કાનૂની પરિણામો સામાન્ય રીતે જાણીજોઈને વિક્ષેપ અથવા અપમાન સાથે સંકળાયેલા હોય છે.

શું પોલીસ કોઈની ધરપકડ કરી શકે છે?
જો કોઈ કાયદેસર જાહેર કાર્યક્રમ દરમિયાન જાણીજોઈને અપમાન અથવા અવરોધ ઊભો કરવાના સ્પષ્ટ પુરાવા મળે છે, તો પોલીસ કાર્યવાહી કરી શકાય છે. ધરપકડ સંબંધિત કાયદા હેઠળ ગુનો સાબિત થાય છે કે નહીં અને કેસની પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે. ફક્ત ઉભા ન થવા પર કોઈપણ મુશ્કેલી વિના ધરપકડ થતી નથી, સિવાય કે અધિકારી નક્કી કરે કે તે જાણીજોઈને કરવામાં આવ્યું છે.

