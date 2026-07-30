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વંદે માતરમને પણ મળશે ‘જન ગણ મન’ જેટલું કાનૂની રક્ષણ, સરકારે લાવ્યું સુધારા વિધેયક 2026

Vande Mataram Bill : રાષ્ટ્રીય સન્માન અપમાન નિવારણ (સુધારા) વિધેયક, 2026 હવે રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ'ને પણ હવે 'જન ગણ મન' જેટલું જ કાનૂની રક્ષણ આપશે. આ સુધારા બાદ વંદે માતરમના ગાનમાં વિક્ષેપ પાડનાર અથવા ગાન દરમિયાન સભામાં ખલેલ પહોંચાડનાર સામે દંડનીય ગુનો બનશે અને આ માટે જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:34 PM IST
વંદે માતરમને પણ મળશે ‘જન ગણ મન’ જેટલું કાનૂની રક્ષણ, સરકારે લાવ્યું સુધારા વિધેયક 2026

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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