/વંદે માતરમને પણ મળશે ‘જન ગણ મન’ જેટલું કાનૂની રક્ષણ, સરકારે લાવ્યું સુધારા વિધેયક 2026

Vande Mataram Bill : કેન્દ્ર સરકારે રાષ્ટ્રીય સન્માન અપમાન નિવારણ (સુધારા) વિધેયક, 2026 લાવીને રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ'ને પણ હવે રાષ્ટ્રીય ગાન 'જન ગણ મન' જેટલું જ કાનૂની રક્ષણ આપવાનો પ્રસ્તાવ કર્યો છે. આ સુધારા બાદ જો કોઈ વ્યક્તિ જાણબૂઝીને વંદે માતરમના ગાનમાં અવરોધ ઊભો કરશે અથવા ગાન દરમિયાન સભામાં ખલેલ પહોંચાડશે, તો તે દંડનીય ગુનો ગણાશે.
શા માટે લાવવામાં આવ્યો સુધારો ?
સરકારે રજૂ કરેલા ઉદ્દેશ્યો અને કારણોના નિવેદન મુજબ, વર્ષ 1971નો કાયદો અત્યાર સુધી માત્ર રાષ્ટ્રગીત 'જન ગણ મન'ને જ કાનૂની રક્ષણ આપતો હતો.
સરકારે જણાવ્યું છે કે 24 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ બંધારણ સભામાં તત્કાલીન પ્રમુખ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે 'વંદે માતરમ'ને પણ 'જન ગણ મન' જેટલું જ સન્માન અને સમાન દરજ્જો મળવો જોઈએ. જોકે, તેના માટે અલગથી કોઈ કાનૂની જોગવાઈ નહોતી. નવા વિધેયક દ્વારા આ ખામી દૂર કરવામાં આવી છે.
વિધેયકની મુખ્ય જોગવાઈઓ
1. કલમ-3માં સુધારો
હવે કલમ-3 હેઠળ માત્ર જન ગણ મન જ નહીં પરંતુ વંદે માતરમને પણ સમાન કાનૂની રક્ષણ મળશે.
2. કઈ સ્થિતિમાં ગુનો ગણાશે?
જો કોઈ વ્યક્તિ ઈરાદાપૂર્વક...
3. સજાની જોગવાઈ યથાવત
જો કોઈ વ્યક્તિ રાષ્ટ્રગીત અથવા રાષ્ટ્રીય ગીત ગાવામાં અવરોધ કરે છે અથવા ગાનમાં વ્યસ્ત કોઈપણ સભામાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે. તો તે કાયદા હેઠળ સજાને પાત્ર બનશે. સજામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
આ ગુના માટે વ્યક્તિને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ અથવા દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે.
પુનરાવર્તિત ગુનામાં શું થશે?
કલમ 3A હેઠળ જો કોઈ વ્યક્તિ બીજી કે ત્યારબાદ ફરી આ પ્રકારનો ગુનો કરશે તો તેને ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની ફરજિયાત જેલ થશે.
આ જોગવાઈ હવે વંદે માતરમના ગાનમાં વિક્ષેપ પાડનારા પુનરાવર્તિત અપરાધીઓ પર પણ લાગુ પડશે.
એક નજરમાં શું બદલાયું ?
|જોગવાઈ
|1971નો કાયદો
|સુધારા વિધેયક-2026
|કાનૂની રક્ષણ
|માત્ર જન ગણ મન
|જન ગણ મન + વંદે માતરમ
|ગુનો
|રાષ્ટ્રગીતમાં વિક્ષેપ
|હવે રાષ્ટ્રગીત અથવા રાષ્ટ્રીય ગીતમાં વિક્ષેપ
|સજા
|3 વર્ષ સુધીની જેલ/દંડ/બંને
|કોઈ ફેરફાર નહીં
|પુનરાવર્તિત ગુનો
|ઓછામાં ઓછી 1 વર્ષની જેલ
|હવે વંદે માતરમ માટે પણ લાગુ
વંદે માતરમની ઐતિહાસિક સફર
1971નો કાયદો શું કહે છે?
કલમ 2 - રાષ્ટ્રધ્વજ અને બંધારણ
ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ અને ભારતના બંધારણના અપમાન સાથે સંબંધિત છે. જે કોઈ સાર્વજનિક સ્થળે ધ્વજ અથવા બંધારણને બાળે છે, ક્ષતિગ્રસ્ત કરે છે, વિરૂપ કરે છે, અપવિત્ર કરે છે, નાશ કરે છે, જાહેરમાં અપમાન કરે છે તેને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ, દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે.
કલમ 3 - રાષ્ટ્રગીત
ખાસ કરીને રાષ્ટ્રગીતને સંબોધિત કરે છે. તે જણાવે છે કે જે કોઈ ઈરાદાપૂર્વક ભારતીય રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં અટકાવે છે અથવા તેને ગાઈ રહેલી કોઈપણ સભામાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે તેને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલ, અથવા દંડ, અથવા બંનેની સજા થશે. હવે તેમાં વંદે માતરમનો પણ સમાવેશ થશે.
કલમ 3A - પુનરાવર્તિત ગુનાઓ
2003ના સુધારા દ્વારા ઉમેરવામાં આવી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ બીજી વખત અથવા ત્યારબાદ ફરી આ પ્રકારનો ગુનો કરશે તો ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની ફરજિયાત જેલ થશે.
સરકારનું શું કહેવું છે?
સરકારનું માનવું છે કે 'વંદે માતરમ' ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામનું પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યું છે અને તેને લાંબા સમયથી રાષ્ટ્રીય ગાન જેટલું જ સન્માન મળતું આવ્યું છે. નવા સુધારા દ્વારા હવે તેને સમાન કાનૂની સુરક્ષા પણ મળશે. આ વિધેયકનો હેતુ રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો પ્રત્યે સન્માન જાળવવાનો અને તેમના અપમાન સામે વધુ સ્પષ્ટ કાનૂની રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.