રક્ષા મંત્રાલયનો ઐતિહાસિક નિર્ણય, પહેલીવાર 15મી ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી ગૂંજશે 'વંદે માતરમ્'

દેશ આ વખતે પોતાનો 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવશે. સ્વતંત્રતા દિવસના સમારોહની તૈયારીઓ ચરમ પર છે. આ બધા વચ્ચે રક્ષા મંત્રાલયે આ કાર્યક્રમ સંલગ્ન એક મહત્વની જાણકારી શેર કરી છે. મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ આ વખતે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પહેલી વખત રાષ્ટ્રગીત 'વંદે માતરમ્' ગવાશે. આ આયોજન સ્વતંત્રતા સમારોહના કાર્યક્રમનો ભાગ રહેશે અને તેને આ વખતના સમારોહમાં એક ખાસ બદલાવ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
પીએમ મોદી કરશે સંબોધન
દર વર્ષે 15 ઓગસ્ટના રોજ દેશના પ્રધાનમંત્રી લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી દેશને સંબોધિત કરે છે. ત્યારબાદ સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે. પરંતુ આ વખતના સમારોહમાં 'વંદે માતરમ્'ને વિશેષ સ્થાન અપાયું છે. રક્ષા મંત્રાલય તરફથી અપાયેલી જાણકારી મુજબ 80માં સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહના ભાગ તરીકે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પહેલીવાર 'વંદે માતરમ્' ગાવામાં આવશે.
સ્વતંત્રતા ચળવળ સાથે જોડાયેલું છે વંદે માતરમ
'વંદે માતરમ્'નું ભારતીય સ્વતંત્રતા આંદોલનના ઈતિહાસમાં એક આગવું મહત્વ છે. બંકિમ ચંદ્ર ચટોપાધ્યાયની રચના આ ગીત આઝાદીની લડતના દૌરમાં દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રીય ચેતનનું પ્રતિક બન્યું હતું. સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન આ ગીતે લોકોમાં દેશ પ્રત્યે એકજૂથતા અને સ્વાધિનતાની ભાવનાને મજબૂત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જેના કારણે આજે પણ વંદે માતરમનું નામ દેશના સ્વતંત્રતા આંદોલનના ઈતિહાસમાં ઊંડાણપૂર્વક જોડાયેલું છે.
80મો સ્વતંત્રતા દિવસ
આ વર્ષનો સ્વતંત્રતા દિવસ એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે દેશ આઝાદીની 80મી વર્ષગાંઠ ઉજવશે. લાલ કિલ્લા પરથી થનારા મુખ્ય સમારોહમાં પીએમ મોદીનું સંબોધન, ધ્વજારોહણ, અને અન્ય પરંપરાગત કાર્યક્રમો સાથે 'વંદે માતરમ્'નું ગાયન પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહેશે. રક્ષા મંત્રાલયની જાહેરાત બાદ હવે લોકોની નજર 15 ઓગસ્ટના એ ઐતિહાસિક સમારોહ પર હશે જ્યારે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી પહેલીવાર રાષ્ટ્રગીત 'વંદે માતરમ્'ની ગૂંજ સંભળાશે.