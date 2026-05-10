/થલાપતિ વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં 2 વાર ગાવામાં આવ્યું વંદે માતરમ, જાણો શું છે કારણ

Vijay Oath Ceremony: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં બે વખત 'વંદે માતરમ' ગાવામાં આવ્યું. કેન્દ્ર સરકારની નવી સૂચનાઓનું પાલન કરતા રાષ્ટ્રગીત (જન ગણ મન) પહેલા વંદે માતરમના તમામ છ છંદ ગાવામાં આવ્યા હતા.
Vijay Oath Ceremony: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહની શરૂઆત અલગ અંદાજમાં થઈ. આ દરમિયાન 'વંદે માતરમ' અંગે કેન્દ્ર સરકારની નવી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે. જો કે, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં આ ગીત વગાડવામાં આવ્યું નહોતું. આજે ચેન્નાઈમાં યોજાયેલા શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં મંચ પર રાહુલ ગાંધી અને વિજય એકસાથે હાજર હતા. ત્યાં રાષ્ટ્રગીત પહેલા આખું વંદે માતરમ ગાવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ કાર્યક્રમના અંતે તમિલનાડુનું રાજ્ય ગીત 'તમિલ થાઈ વલથુ' પણ વગાડવામાં આવ્યું હતું.
શું છે નવો નિયમ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ જ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં નરેન્દ્ર મોદી સરકારે એક નવો પ્રસ્તાવ મંજૂર કર્યો હતો. 28 જાન્યુઆરીના રોજ ગૃહ મંત્રાલયની સૂચના હેઠળ સરકારી કાર્યક્રમોમાં વંદે માતરમના શરૂઆતના બે છંદોને બદલે તમામ છ છંદ ગાવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. ગૃહ મંત્રાલયે પોતાની સૂચનામાં રાષ્ટ્રીય ગીત 'વંદે માતરમ'ને રાષ્ટ્રગીત 'જન ગણ મન' સમાન દરજ્જો આપ્યો છે. આથી વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં રાષ્ટ્રગીત પહેલા વંદે માતરમના તમામ છ છંદ વગાડવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીત સાથે સમારોહની શરૂઆત થઈ હતી.
વિપક્ષ અને મમતા બેનર્જીનો વિરોધ
કોંગ્રેસ અને TMCએ 'વંદે માતરમ'ને રાષ્ટ્રગીત સમાન દરજ્જો આપવાના નિયમ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. ફેબ્રુઆરીમાં પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ તેને રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનું અપમાન ગણાવ્યું હતું. તેમનું કહેવું હતું કે, ટાગોર દ્વારા લખાયેલા રાષ્ટ્રગીત સાથે આવા બદલાવ ન થવા જોઈએ.
બીજી તરફ કોંગ્રેસનું કહેવું હતું કે, 1937માં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની સલાહ પર જ 'વંદે માતરમ'ના માત્ર બે છંદ અપનાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો, જેથી તમામ સમુદાયોની ભાવનાઓનું સન્માન જળવાય. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ભાજપ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, જેઓ આજે રાષ્ટ્રવાદના રક્ષક બની રહ્યા છે, તેમણે અગાઉ ક્યારેય વંદે માતરમ ગાયું નહોતું.
TVKના 9 નેતાઓએ લીધા મંત્રી પદના શપથ
વિજયની સાથે સાથે આજે TVKના 9 નેતાઓએ પણ મંત્રી પદના શપથ લીધા. જેમાં થિરુ એન. આનંદ, સીટીઆર નિર્મલ કુમાર, અરુણ રાજ, આધવ અર્જુન, કીર્તના, રાજમોહન, વેંકટરામનન અને સેનગોટ્ટૈયનના નામ સામેલ છે.