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વેનેઝુએલામાં તબાહી: જો દિલ્હી કે કચ્છમાં આવો ભૂકંપ આવ્યો તો? જાણો ભારત કેટલું તૈયાર છે

Earthquakes Explained : વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપે વૈશ્વિક સ્તરે ભૂકંપના જોખમો અંગે એકવાર ચર્ચામાંછે. ભૂકંપની ચોક્કસ આગાહી કરવી હજુ પણ અશક્ય છે. ભારતમાં અંદાજે 59% વિસ્તાર ભૂકંપના જોખમી ઝોનમાં આવે છે, ત્યારે સુરક્ષિત ઇમારતો, લોકજાગૃતિ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ) અત્યંત જરૂરી છે, આ ઘટના આપણને તેની યાદ અપાવે છે. આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે ગુજરાતમાં કચ્છનું રણ એ હાઈરિસ્ક ઝોનમાં આવે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:12 PM IST
વેનેઝુએલામાં તબાહી: જો દિલ્હી કે કચ્છમાં આવો ભૂકંપ આવ્યો તો? જાણો ભારત કેટલું તૈયાર છે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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