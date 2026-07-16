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શ્રી નંદકિશોર ગોયનકા: સેવા, સંસ્કાર, સમર્પણ અને રાષ્ટ્રભાવનાના એક યુગપુરુષ

એસ્સેલ ગ્રુપના સંસ્થાપક ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પૂજ્ય પિતાજી, પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ અને પરમ ગૌભક્ત શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું 96 વર્ષની આયુમાં નિધન થયું. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે જોડાયેલા શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું સાદગીપૂર્ણ જીવન રાષ્ટ્રસેવા અને સામાજિક સમરસતાની અમર પ્રેરણા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:10 AM IST
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકા: સેવા, સંસ્કાર, સમર્પણ અને રાષ્ટ્રભાવનાના એક યુગપુરુષ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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