/શ્રી નંદકિશોર ગોયનકા: સેવા, સંસ્કાર, સમર્પણ અને રાષ્ટ્રભાવનાના એક યુગપુરુષ

વિનોદ બંસલ, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા, VHP: "કેટલાક વ્યક્તિત્વો સમયની સીમામાં બંધાતા નથી. તેમનું જીવન એક વિચાર બની જાય છે, તેમનું આચરણ એક આદર્શ બની જાય છે અને તેમનું સમર્પણ આવનારી પેઢીઓ માટે પ્રેરણાનો અખૂટ સ્ત્રોત બની રહે છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી એવા જ એક વિરલ વ્યક્તિત્વ હતા."
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું પાર્થિવ શરીર ભલે પંચતત્વમાં વિલિન થઈ ગયું હોય, પરંતુ તેમનું જીવનદર્શન, કર્મનિષ્ઠા, સેવાભાવ અને તેમણે સ્થાપેલા આદર્શો સમાજને હંમેશાં માર્ગદર્શન આપતા રહેશે. તેઓ એક એવું વ્યક્તિત્વ હતા કે જેમણે ક્યારેય પોતાને કેન્દ્રસ્થાને રાખ્યા નહીં, પરંતુ સમાજ, રાષ્ટ્ર અને સંસ્કૃતિને પોતાના જીવનનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. તેમનું વ્યક્તિત્વ જેટલું વિશાળ હતું, એટલું જ વિનમ્ર પણ હતું; જેટલું પ્રભાવશાળી હતું, એટલું જ આત્મસંયમી પણ હતું. તેઓ સાચા અર્થમાં કર્મયોગી હતા.
28 સપ્ટેમ્બર, 1930ના રોજ હરિયાણાના હિસારની પવિત્ર ભૂમિ પર જન્મેલા શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ ભારતીય સંસ્કારો, કઠોર પરિશ્રમ અને નૈતિક મૂલ્યોના આધારે પોતાના જીવનનું ઘડતર કર્યું. જીવનના શરૂઆતના સંઘર્ષોએ તેમને આત્મનિર્ભર બનાવ્યા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સંસ્કારોએ તેમને રાષ્ટ્રજીવનના જાગૃત સાધક બનાવ્યા. તેમણે ક્યારેય પ્રસિદ્ધિની ઇચ્છા નથી રાખી, પરંતુ પોતાના દરેક કાર્યને ઈશ્વરાર્પણ અને રાષ્ટ્રસેવાનું માધ્યમ માન્યું.
દેશ તેમને મુખ્યત્વે જાણીતા ઉદ્યોગપતિ, એસ્સેલ ગ્રુપના સ્થાપક તથા મીડિયા જગતના અગ્રણી વ્યક્તિત્વ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતા તરીકે ઓળખે છે, પરંતુ જે લોકોએ તેમને નજીકથી ઓળખ્યા હતા તેઓ જાણતા હતા કે તેમની પોતાની ઓળખ એનાથી ઘણી વિશાળ હતી. તેઓ સમાજના માર્ગદર્શક, સંગઠનના વિશ્વાસુ કાર્યકર, ગૌસેવાના તપસ્વી, અગ્રવાલ સમાજના પ્રેરક અને રાષ્ટ્રજીવનના જાગૃત પ્રહરી હતા.
સંઘના સંસ્કારોથી ઘડાયેલું જીવન
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ તેમના માટે માત્ર એક સંગઠન નહોતું, પરંતુ જીવનદ્રષ્ટિ હતું. તેઓ સંઘના કર્મઠ, શિસ્તબદ્ધ અને નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક રહ્યા. તેમણે સંઘના મૂળ મંત્ર 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ને પોતાના જીવનમાં સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી ઉતાર્યો. તેમના માટે રાષ્ટ્રભક્તિ ભાષણનો વિષય નહોતી, પરંતુ દૈનિક જીવનનો અભિન્ન ભાગ હતી. શિસ્ત, સમયપાલન, વિનમ્રતા, આત્મસંયમ અને સંગઠનભાવ તેમના સ્વભાવમાં સહજ રીતે સમાયેલાં હતાં.
વિશ્વ હિંદુ પરિષદ અને ધર્મરક્ષાનો સંકલ્પ
વિશ્વ હિંદુ પરિષદના હરિયાણા પ્રાંતના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે તેમજ ગૌરક્ષાની કેન્દ્રીય ટુકડીના સભ્ય તરીકે તેમનું યોગદાન અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યું. તેઓ માનતા હતા કે હિંદુ સમાજનું સંગઠન માત્ર કોઈ સંસ્થાની જવાબદારી નથી, પરંતુ દરેક જાગૃત નાગરિકનું કર્તવ્ય છે. પરિષદના સેવા, સંસ્કાર, સમરસતા અને ધર્મજાગરણના કાર્યોમાં તેમણે તન, મન અને ધનથી સહયોગ આપ્યો.
તેમના માટે ગૌરક્ષા માત્ર એક આંદોલન નહોતું પરંતુ તે ભારતીય સંસ્કૃતિ, કૃષિ, ગ્રામ્યજીવન અને કરુણાના રક્ષણનું અભિયાન હતું. તેઓ ગૌમાતાને ભારતીય જીવનનો મૂળ આધાર માનતા હતા. અનેક ગૌશાળાઓ અને ગૌરક્ષા અભિયાનો સાથે તેમનો સક્રિય સંબંધ તેમની આ જીવનદ્રષ્ટિનો પુરાવો હતો.
વિશ્વ હિંદુ પરિષદના આંતરરાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી આલોક કુમારે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા જણાવ્યું:
"શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું પાર્થિવ શરીર આજે ભલે પંચતત્વમાં વિલીન થઈ ગયું હોય, પરંતુ તેમના ગુણો, કર્મો, સ્વભાવ અને મહાનતા સદૈવ અમિટ રહેશે. સંઘના કર્મઠ સ્વયંસેવક તરીકે તેમણે આજીવન નિઃસ્વાર્થ સેવા આપી. મહારાજા અગ્રસેનના સાચા વંશજ તરીકે તેમણે અગ્રોહા ધામને વૈશ્ય સમાજના એક તીર્થરૂપે વિકસાવ્યું. વિશ્વ હિંદુ પરિષદના હરિયાણા પ્રાંતના ઉપાધ્યક્ષ અને ગૌરક્ષાની કેન્દ્રીય ટુકડીના સભ્ય તરીકે તેમનું યોગદાન હંમેશાં સ્મરણીય રહેશે. તેઓ ગૌમાતાના સાચા સેવક હતા અને ભારત માતા માટે તેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કર્યું."
આ શ્રદ્ધાંજલિ વાસ્તવમાં તેમના સમગ્ર જીવનનો સાર છે.
અગ્રોહા ધામ : એક સ્વપ્ન, એક સાધના
મહારાજા અગ્રસેન માત્ર ઐતિહાસિક વ્યક્તિત્વ નહોતા, પરંતુ "એક ઈંટ અને સવા રૂપિયા" જેવી સમતા, સહકાર અને લોકકલ્યાણની ભારતીય પરંપરાના પ્રતીક હતા. શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ આ વારસાને જનજન સુધી પહોંચાડવાનો સંકલ્પ લીધો.
અગ્રોહા ધામના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહ્યું. તેમણે તેને માત્ર મંદિર અથવા સ્મારક તરીકે નહીં, પરંતુ વૈશ્ય સમાજની સાંસ્કૃતિક ચેતના, સામાજિક એકતા અને રાષ્ટ્રીય પુર્નજાગરણના તીર્થસ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું સ્વપ્ન જોયું. આજે દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે અગ્રોહા ધામ શ્રદ્ધા, પ્રેરણા અને સંગઠનનું કેન્દ્ર છે. આ સિદ્ધિમાં તેમનું યોગદાન હંમેશાં ગૌરવપૂર્વક યાદ કરવામાં આવશે.
સમાજસેવા : પ્રચાર નહીં, જીવન પદ્ધતિ
તેમનો વિશ્વાસ હતો કે સેવાનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ એ જ છે જેમાં યશની અપેક્ષા ન હોય. તેથી તેમણે ક્યારેય પોતાના કાર્યોનો પ્રચાર કર્યો નહીં. શિક્ષણ, આરોગ્ય, ધાર્મિક સંસ્થાઓ, સામાજિક સંગઠનો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સહાયમાં તેમનો સતત સહયોગ રહ્યો.
તેઓ માનતા હતા કે સમાજ માત્ર આર્થિક પ્રગતિથી મહાન બનતો નથી; તેને સંસ્કાર, શિક્ષણ અને સેવાની પણ જરૂર હોય છે. તેથી તેમણે અનેક સામાજિક અને શૈક્ષણિક પ્રયત્નોને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને સમાજને જોડવાનું કાર્ય કર્યું.
સાદગી : તેમના વ્યક્તિત્વની સૌથી મોટી ઓળખ
આજના સમયમાં જ્યારે પ્રતિષ્ઠાનો માપદંડ બાહ્ય વૈભવ બની ગયો છે, ત્યારે શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું જીવન સાદગીનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હતું. અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાંથી હોવા છતાં તેમના જીવનમાં દેખાડો નહોતો. તેઓ સહજ, સરળ અને આત્મીય સ્વભાવના હતા. તેમના દ્વારે આવનાર કોઈપણ વ્યક્તિને ક્યારેય પરાયાપણાનો અનુભવ થતો નહોતો. તેમની વાણીમાં મધુરતા, વર્તનમાં આત્મીયતા અને નિર્ણયોમાં સ્પષ્ટતા હતી. તેઓ સાંભળવાની કળા ધરાવતા હતા, તેથી સમાજમાં તેમને વિશેષ સન્માન મળતું હતું.
પરિવારને આપેલા અમૂલ્ય સંસ્કારો
દરેક મહાન પરિવાર પાછળ એક મહાન સંસ્કારદાતા હોય છે. ગોયનકા પરિવાર માટે આ ભૂમિકા શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ નિભાવી. તેમણે પોતાના સંતાનોને માત્ર સફળતાનો માર્ગ જ બતાવ્યો એટલું નહીં, પરંતુ સફળતાનો ઉપયોગ સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી નિભાવવામાં કરવો જોઈએ તે પણ શીખવ્યું.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણજી, શ્રી જવાહરજી અને શ્રી અશોક ગોયલજીના વ્યક્તિત્વમાં દેખાતી કર્મઠતા, સાહસ, નવાચાર અને ભારતીયતાના મૂળમાં તેમના પિતાના સંસ્કારો સ્પષ્ટપણે ઝળકે છે.
અંતિમ વિદાય: અમર પ્રેરણા
96 વર્ષની વયે તેમની જીવનયાત્રા પૂર્ણ થઈ. હિસારની પવિત્ર ભૂમિ પર જ્યારે તેમના અંતિમ સંસ્કાર થયા, ત્યારે માત્ર એક પરિવાર નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજનો એક યુગ તેમને વિદાય આપી રહ્યો હતો. અસંખ્ય સ્વયંસેવકો, સંતો, સામાજિક કાર્યકરો, ઉદ્યોગપતિઓ, જનપ્રતિનિધિઓ અને સામાન્ય નાગરિકો તેમને અંતિમ પ્રણામ કરવા ઉપસ્થિત રહ્યા. આ સન્માન કોઈ પદનું નહીં, પરંતુ એક તપસ્વી જીવનનું હતું.
નિષ્કર્ષ
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ પોતાના જીવન દ્વારા સાબિત કર્યું કે રાષ્ટ્રસેવા અને સમાજસેવા માટે કોઈ પદની જરૂર નથી; જરૂર છે તો નિષ્કામ ભાવ, દૃઢ સંકલ્પ અને સતત કર્મની. તેમણે જીવનભર સંઘના સ્વયંસેવકની નિષ્ઠા, વિશ્વ હિંદુ પરિષદના કાર્યકરની સમર્પણભાવના, ગૌભક્તની કરુણા, અગ્રવંશીની સામાજિક ચેતના અને એક ભારતીય ગૃહસ્થની મર્યાદાનો અદભૂત સમન્વય જીવંત રાખ્યો.
તેમનું જીવન ભારતીય સંસ્કૃતિના તે આદર્શનું મૂર્ત સ્વરૂપ હતું જેમાં ધર્મ, સેવા, સંગઠન, કરુણા, વિનમ્રતા અને રાષ્ટ્રભક્તિ એકબીજાના પૂરક છે. આજે તેઓ ભલે સદેહ આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેમના દ્વારા વાવવામાં આવેલા સંસ્કારોના વૃક્ષો આવનારી પેઢીઓને છાંયો આપતા રહેશે. તેમના આદર્શો સમાજને દિશા આપતા રહેશે અને તેમની તપસ્યા રાષ્ટ્રજીવનને સતત પ્રેરણા આપતી રહેશે.
આવા રાષ્ટ્રઋષિ, કર્મયોગી, ગૌભક્ત, સમાજનાયક અને પ્રેરણાપુરુષ સ્વર્ગસ્થ શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીને કોટિ-કોટિ વંદન.
ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ
વિનોદ બંસલ
રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા, VHP