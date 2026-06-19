/મોત સામે જિંદગીની જીત: 19 વર્ષના રાજના હૃદયના ધબકારા આજે પણ કોઈના છાતીમાં ગૂંજે છે

Organ Donation: મુંબઈના 19 વર્ષના રાજ ગાંધીની સ્ટોરી પણ કંઈક આવી જ છે. 18 મે 2017ની એ ગોઝારી સાંજ જ્યારે મુંબઈની લોકલ ટ્રેનની ભીડમાં એક માસૂમ સપનું પાટા પર વિખરાઈ ગયું. પણ એ અંધારા પછી જે સવાર પડી તેણે 6 પરિવારોના આંગણામાં જિંદગીના દીવા પ્રગટાવી દીધા છે.
રાજ ઘરમાં સૌથી નાનો, આખા ઘરનો લાડકો દીકરો. રોજ સાંજે સમયસર ઘરે આવી જતો રાજ એ રાતે 8 વાગ્યા સુધી ન આવ્યો, ત્યારે પરિવારના જીવ તાળવે ચોંટ્યા. ફોન પર સતત રિંગ જઈ રહી હતી. કોઈ ફોન ઉપાડી રહ્યું ન હતું. આખરે એક ફોન રિસિવ થયો ત્યારે ખાખી વરદીમાં સજ્જ પોલીસવાળાનો અવાજ હતો: "રાજ હવે આ દુનિયામાં નથી..." ચાલુ ટ્રેને સંતુલન બગાડવાના કારણે રાજ નીચે પટકાયો હતો. માથાની ગંભીર ઈજાઓએ તેના શ્વાસ રૂંધી નાખ્યા હતા. લીલાવતી હોસ્પિટલના ICUની બહાર ઊભેલા પરિવાર માટે એ દરેક સેકન્ડ એક યુગ જેવી હતી.
ડૉક્ટરે કહ્યું 'બ્રેઈન ડેડ'... પણ પરિવારે જોયો 'જિંદગીનો નવો માર્ગ'
21 મે 2017ના રોજ ડૉક્ટરોએ રાજને 'બ્રેઈન ડેડ' જાહેર કર્યો. ત્યારે પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો, પરંતુ તે જ સમયે પરિવારના એક નજીકના મિત્રએ 'મોહન ફાઉન્ડેશન' (MOHAN Foundation) ની હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કર્યો. શરૂઆતમાં પરિવારને અંગદાનના દુરુપયોગ અંગે શંકાઓ હતી, પરંતુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કોઓર્ડિનેટરે સમજાવ્યું કે ભારતમાં અંગદાન સંપૂર્ણ કાયદેસર અને પારદર્શક પ્રક્રિયા છે, જે ZTCC (Zonal Transplant Coordination Centre) ના વેટિંગ લિસ્ટ મુજબ જ થાય છે.
એક દીકરો ગયો, પણ 6 પરિવારોના કુળદીપક બચી ગયા
રાજના પરિવારના એકનિર્ણયના કારણે તેનું હૃદય, લિવર, કિડની અને આંખોનું દાન કરવામાં આવ્યું. "રાજના મોટાભાઈ મિતેન ગાંધી જણાવે છે કે ભલે શારીરિક રીતે અમારી વચ્ચે નથી, પણ અમને એ વાતનો ગર્વ અને શાંતિ છે કે આજે કોઈકની છાતીમાં જે ધડકે છે, તે ધબકારા અમારા રાજના છે. કોઈકની આંખોમાં જે રોશની છે, તે અમારા રાજની છે. તે આજે પણ 6 લોકોના રૂપમાં આ દુનિયા શ્વાસ લઈ રહ્યો છે.
'જિંદગી કે બાદ ભી' — એક નવી આશા
અંગદાન એ માત્ર મેડિકલ પ્રક્રિયા નથી, તે માનવતાનું સર્વોચ્ચ શિખર છે. જ્યારે તમે તમારા સૌથી વહાલા વ્યક્તિને ગુમાવો છો, ત્યારે બીજા કોઈના ઘરના વહાલને બચાવી લેવો એ ઈશ્વરીય કાર્યથી કમ નથી. રાજ ગાંધીની આ વાર્તા આજે આપણને સૌને પૂછી રહી છે— શું આપણે પણ કોઈના અંધકારમય જીવનમાં ઉજાસ બનવા તૈયાર છીએ?
1. અંગદાન કોણ કરી શકે?
Living Donation: મરેલી નહીં પણ જીવતી વ્યક્તિ પોતાની એક કિડની અથવા લિવરનો એક ભાગ દાન કરી શકે છે.
મૃત્યુ પછીનું દાન : વ્યક્તિ 'બ્રેઈન ડેડ' જાહેર થાય પછી તેનું હૃદય, લિવર, કિડની, આંખો અને ફેફસાં દાન થઈ શકે છે.
2. અંગદાનની પ્રક્રિયા શું છે?
જો ડૉક્ટર દર્દીને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કરે, તો પરિવાર હોસ્પિટલ અથવા સરકારી હેલ્પલાઈન 1800-11-4770 પર કોલ કરી શકે છે. અંગદાન માટે કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. અત્યંત સન્માનપૂર્વક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી પાર્થિવ દેહ અંતિમ સંસ્કાર માટે પરિવારને સોંપાય છે.
3. રજીસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરાવી શકાય?
તમે ભારત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ notto.mohfw.gov.in (NOTTO) પર જઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો અને તમારું 'ડોનર કાર્ડ' મેળવી શકો છો. આ સિવાય MOHAN Foundation કે Organ India પર પણ રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે.
4. NOTTO પર ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય?
તમે વેબસાઈટ પર જઈને 'Register for Organ Donation' પર ક્લિક કરો. નામ, જન્મતારીખ, બ્લડ ગ્રૂપ અને એડ્રેસ ભરો. જે અંગોનું દાન કરવું હોય (જેમ કે આંખો, કિડની કે બધા જ અંગો) તે સિલેક્ટ કરો. પરિવારના બે સાક્ષીઓની વિગતો ભરીને OTP વેરિફિકેશન સબમિટ કરવાથી 'ડોનર કાર્ડ' જનરેટ થઈ જશે.
5. શું રજિસ્ટ્રેશનની કોઈ ફી હોય છે?
ના, આ પ્રક્રિયા તદ્દન મફત છે. સૌથી મહત્વનું એ છે કે રજિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી પરિવારને આ નિર્ણય વિશે જાણ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે કાયદેસર રીતે અંતિમ મંજૂરી પરિવારની જ લેવાય છે.
6. ડોનર કાર્ડ (Donor Card) શું છે?
તે તમારી અંગદાન કરવાની ઈચ્છા દર્શાવતું એક ઓળખપત્ર છે. જો કે, મૃત્યુ પછી અંગદાન ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે પરિવારના સભ્યો તેની લેખિત મંજૂરી આપે.