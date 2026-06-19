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મોત સામે જિંદગીની જીત: 19 વર્ષના રાજના હૃદયના ધબકારા આજે પણ કોઈના છાતીમાં ગૂંજે છે

Organ Donation: કેટલાક લોકો મોત બાદ પણ અમર રહી જાય છે. એ ભલે નશ્વર દેહે આ દુનિયામાં નથી હોતા પણ દુનિયામાં જીવતા લોકોને પણ મોત બાદ જિંદગી જીવતા શીખવાડી જાય. અમે તમારી સમક્ષ એવી સ્ટોરી રજૂ કરી રહ્યાં છે જે વાંચીને તમારી પણ આંખો ભીની થઈ જશે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:03 PM IST
મોત સામે જિંદગીની જીત: 19 વર્ષના રાજના હૃદયના ધબકારા આજે પણ કોઈના છાતીમાં ગૂંજે છે

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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મોત સામે જિંદગીની જીત: 19 વર્ષના રાજના હૃદયના ધબકારા આજે પણ કોઈના છાતીમાં ગૂંજે છે
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