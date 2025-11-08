/VIDEO: મંચ પર માંડ-માંડ બચ્યા CM નીતીશ કુમાર, સુરક્ષાકર્મીઓએ સમયસર ટાળ્યો મોટો અકસ્માત

Bihar Election 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ગયામાં સીએમ નીતીશ કુમારની સભામાં એક મોટો અકસ્માત ટળી ગયો. મુખ્યમંત્રીને 20 કિલોની ફૂલોની માળા પહેરાવવામાં આવી રહી હતી, તે દરમિયાન મંચનો એક ભાગ તૂટી ગયો. સુરક્ષાકર્મીઓએ તત્પરતા બતાવીને સીએમને મંચ પરથી સુરક્ષિત નીચે ઉતાર્યા. થોડા સમય માટે સભા સ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, જોકે કોઈ ઘાયલ થયું નહોતું. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર, મંચ પરની ભીડ અને ભારે માળાના વજનને કારણે લાકડાનો ભાગ તૂટી ગયો હતો.
Bihar Election 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પ્રચાર વચ્ચે મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારની સભા દરમિયાન એક મોટો અકસ્માત ટળી ગયો. ચૂંટણી પ્રચાર માટે સીએમ નીતીશ કુમાર ગયા પહોંચ્યા હતા. ચૂંટણી સભા દરમિયાન મુખ્યમંત્રીને 20 કિલોની ફૂલોની માળા પહેરાવવાની તૈયારી ચાલી રહી હતી. જોકે, આ દરમિયાન એક અકસ્માત થતા થતા બચી ગયો. સુરક્ષાકર્મીઓએ આ અકસ્માત ટાળ્યો, જેના પછી સીએમ નીતીશ કુમાર મંચ પરથી નીચે ઉતરીને ચાલ્યા ગયા.
હકીકતમાં, સીએમ નીતીશ કુમારને 20 કિલોની માળા પહેરાવવા માટે જેડીયુના નેતાઓ જેવા મંચ પર પહોંચ્યા, મંચનો એક ભાગ ધસી ગયો. મંચ તૂટવાનો અવાજ સાંભળીને સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, તો બીજી તરફ સુરક્ષાકર્મીઓ એલર્ટ થઈ ગયા. જેવો તેમને મંચ તૂટવાનો અહેસાસ થયો, તેમણે તુરંત નેતાઓને માળા સહિત ત્યાંથી હટાવ્યા અને સીએમ નીતીશ કુમારને લઈને મંચ પરથી નીચે ઉતરી ગયા.
મંચ તૂટ્યા પછી નેતાઓ સીએમને માળા પણ પહેરાવી શક્યા નહીં. સીએમ માળા પહેર્યા વગર જ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. મંચ ધસવાનો અવાજ સાંભળીને સીએમ નીતીશની આસપાસ હાજર સુરક્ષાકર્મીઓએ તરત જ પરિસ્થિતિ સંભાળી લીધી. આ દરમિયાન થોડીવાર માટે સભા સ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, પરંતુ કોઈ મોટો અકસ્માત થયો નહોતો.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મંચ પર વધારે ભીડ થઈ જવાને કારણે અને ભારે માળા પહેરાવવાના પ્રયાસ દરમિયાન વજન વધવાથી લાકડાનો ભાગ તૂટી ગયો હતો. લગભગ દસ મિનિટના વિરામ પછી મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારે ફરીથી સભાને સંબોધિત કરી અને કાર્યકર્તાઓને શાંતિ જાળવી રાખવાની અપીલ કરી.