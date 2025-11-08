  /VIDEO: મંચ પર માંડ-માંડ બચ્યા CM નીતીશ કુમાર, સુરક્ષાકર્મીઓએ સમયસર ટાળ્યો મોટો અકસ્માત

VIDEO: મંચ પર માંડ-માંડ બચ્યા CM નીતીશ કુમાર, સુરક્ષાકર્મીઓએ સમયસર ટાળ્યો મોટો અકસ્માત

Bihar Election 2025:  બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ગયામાં સીએમ નીતીશ કુમારની સભામાં એક મોટો અકસ્માત ટળી ગયો. મુખ્યમંત્રીને 20 કિલોની ફૂલોની માળા પહેરાવવામાં આવી રહી હતી, તે દરમિયાન મંચનો એક ભાગ તૂટી ગયો. સુરક્ષાકર્મીઓએ તત્પરતા બતાવીને સીએમને મંચ પરથી સુરક્ષિત નીચે ઉતાર્યા. થોડા સમય માટે સભા સ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, જોકે કોઈ ઘાયલ થયું નહોતું. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર, મંચ પરની ભીડ અને ભારે માળાના વજનને કારણે લાકડાનો ભાગ તૂટી ગયો હતો.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: Nov 08, 2025, 07:43 PM IST|Updated: Nov 08, 2025, 07:43 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

વન નેશન વન ઇલેક્શન: 2027ની ગુજરાત સરકાર 5 વર્ષ પૂરા કરશે કે અધવચ્ચે જ વિખેરાઈ જશે?

