/સામી છાતીએ લડ્યો ગુજરાતી ! પુણેમાં ભાષા વિવાદ, કહ્યું, હું ગુજરાતી છું, જો મરાઠી ન બોલું તો તમે શું કરી લેશો! જુઓ Video

Language Dispute Video: ભાષા હંમેશા બંધનનું પરિબળ રહી છે. જો કે, ભારતના કેટલાક રાજ્યો અને તેમની અંદરના કેટલાક વ્યક્તિઓ, ભાષાના નામે લોકોને વિભાજીત કરવાનો સતત પ્રયાસ કરે છે. વિવિધતામાં એકતા હંમેશા ભારતનો આત્મા રહ્યો છે. જો કે, ભાષા પ્રત્યે આદર અને અનાદરના નામે, કેટલાક વ્યક્તિઓ સમાજમાં સંઘર્ષ પેદા કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
મહારાષ્ટ્રનો વાયરલ વીડિયો, એક ગુજરાતીને એક વ્યક્તિ મરાઠી બોલવાનું દબાણ કરતો જણાય છે. લોકોના પસંદગીના જૂથ દ્વારા પુરુષ પર મરાઠી બોલવાનું દબાણ એટલું તીવ્ર બને છે કે તે માણસ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપવા લાગે છે.
જો હું મરાઠી ન બોલું તો તમે શું કરી શકો?
વિડિઓ "આ મહારાષ્ટ્ર છે..." ના અવાજથી શરૂ થાય છે અને એક માણસને મોંઘી કારમાં બેઠેલા બતાવે છે, જે તેને મરાઠી બોલવા માટે દબાણ કરે છે. જ્યારે તે માણસ ગુસ્સાથી તેમને હિન્દીમાં બોલવાનું કહે છે, ત્યારે તેઓ તેના પર વધુ દબાણ કરે છે. વાત એટલી હદે વધી જાય છે કે તે માણસ જવાબ આપે છે, "હું ગુજરાતી છું, હું મરાઠી બોલી શકતો નથી, તમે શું કરી શકો છો?"
શું તે દેખાડો કરી રહ્યો છે?
જે માણસ પર મરાઠી બોલવાનું દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તે જવાબ આપે છે, "તે દેખાડો કરી રહ્યો છે," જેના પર કારમાં બેઠેલો માણસ બૂમ પાડે છે, "આવો," અને કહે છે, "તમે મને હજુ સુધી ઓળખતા નથી." ત્યારબાદ આખું જૂથ તે માણસ પર અવિરત દબાણ લાવે છે, ત્યારબાદ તે હાર માની લે છે, કારમાંથી બહાર નીકળી જાય છે અને મરાઠી ન બોલવા બદલ માફી માંગે છે.
ફરીથી, ભાષા પરનો વિવાદ...
આ સાથે, લગભગ 52-સેકન્ડનો ફૂટેજ સમાપ્ત થાય છે. પરંતુ હવે, ટિપ્પણીમાં એક વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. @gharkekalesh નામના યુઝરે તેને X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, પુણેમાં એક ગુજરાતી છોકરા અને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે મરાઠી ન બોલવા પર વિવાદ. આ વીડિયો ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરવામાં આવ્યો છે.
Kalesh b/w a Gujrati guy and Locals over not speaking in marathi in Pune:
pic.twitter.com/PlNm3bikp3
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 8, 2025
પરંતુ આવી બાબતો સમાજને એક કરવામાં બિલકુલ મદદ કરતી નથી. આ દેશ એક એવો પરિવાર છે, જ્યાં વિવિધ જાતિઓ અને ધર્મોના લોકો, ઘણી ભાષાઓ બોલતા, વર્ષોથી પ્રેમથી સાથે રહે છે, તેમના વિવાદો અને મતભેદો હોવા છતાં.