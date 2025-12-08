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સામી છાતીએ લડ્યો ગુજરાતી ! પુણેમાં ભાષા વિવાદ, કહ્યું, હું ગુજરાતી છું, જો મરાઠી ન બોલું તો તમે શું કરી લેશો! જુઓ Video

Language Dispute Video: કેટલાક લોકો મોંઘી કારમાં બેઠેલા વ્યક્તિને "મરાઠી બોલ!" એમ કહીને હેરાન કરવાનું શરૂ કરે છે. પરિસ્થિતિ એટલી હદે ખરાબ થઈ જાય છે કે તેઓ બૂમો પાડવા લાગે છે કે, "હું ગુજરાતી છું, જો હું મરાઠી ન બોલું તો તમે શું કરી શકો? આ ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Dec 08, 2025, 09:11 PM IST|Updated: Dec 08, 2025, 09:11 PM IST
સામી છાતીએ લડ્યો ગુજરાતી ! પુણેમાં ભાષા વિવાદ, કહ્યું, હું ગુજરાતી છું, જો મરાઠી ન બોલું તો તમે શું કરી લેશો! જુઓ Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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