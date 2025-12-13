/ઓડિશાના જગન્નાથ મંદિર પર ગરુડની વિચિત્ર ગતિવિધિ, શું આ કોઈ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાના સંકેત ? જુઓ Viral Video

Jagannath Temple eagle viral video: ગયા શુક્રવારે ઓડિશાના પુરી જગન્નાથ ધામ મંદિર ઉપર ગરુડના પ્રદક્ષિણાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકો તેને ભવિષ્યકથન મલાઈકાની ભવિષ્યવાણીઓ સાથે જોડી રહ્યા છે.
કેટલાક તેને ભગવાન તરફથી મળેલો દૈવી સંકેત માને છે, તો કેટલાક ચેતવણી. જ્યારે મંદિરના અધિકારીઓ તેને માત્ર એક કુદરતી ઘટના માને છે, ત્યારે આ ક્ષણે નીલ ચક્ર સાથે સંકળાયેલા શુકન, માન્યતાઓ અને રહસ્યો વિશે વર્ષો જૂની ચર્ચાઓને ફરીથી શરૂ કરી દીધી છે.
જગન્નાથ ધામ ખાતે ગરુડનો વીડિયો વાયરલ થયો
તાજેતરમાં, જગન્નાથ મંદિર ઉપર ઉડતા ગરુડનો એક વીડિયોએ અસંખ્ય સિદ્ધાંતોને જન્મ આપ્યો છે, જે તેમને હિન્દુ પૌરાણિક કથાઓ, સ્થાનિક માન્યતાઓ અને ભવિષ્યકથન મલાઈકાની ચેતવણીઓ સાથે જોડે છે.
આનું કારણ એ છે કે વાયરલ વીડિયોમાં સેંકડો પક્ષીઓ નીલ ચક્ર ઉપર પ્રદક્ષિણા કરતા જોવા મળે છે.
ભવિષ્યકથન મલાઈકા એ 1400 ના દાયકામાં પાંચ ઓડિશાન સંતો, જેમને પંચસખા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, દ્વારા ભગવાન જગન્નાથના માર્ગદર્શન હેઠળ લખાયેલ ભવિષ્યવાણી છે. ભવિષ્ય મલાઈકાએ મૂળરૂપે તાડપત્રનો શાસ્ત્ર છે જે ભવિષ્ય સાથે સંબંધિત અજાણી અને રહસ્યમય ઘટનાઓનું વર્ણન કરે છે. તેમાં કલિયુગના અંત અને સત્યયુગની શરૂઆતનો પણ ઉલ્લેખ છે.
પક્ષીઓનો દેખાવ કુદરતી આફતનો સંકેત
ભવિષ્ય મલાઈકા અનુસાર, મંદિરના ધ્વજસ્તંભ પર ગરુડ જેવા પક્ષીઓનો વારંવાર દેખાવ કુદરતી આફત અથવા યુદ્ધ જેવા મોટા સંકટનો સંકેત આપી શકે છે. આ અસામાન્ય લાગે છે, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે ગરુડના રક્ષણને કારણે પક્ષીઓ મંદિરના આકાશમાં ઉડતા નથી.
જ્યારે કેટલાક મંદિર પર ચક્કર લગાવતા ગરુડને અશુભ શુકન માને છે, તો કેટલાક તેને શુભ સંકેત માને છે. આનું કારણ એ છે કે ઘણા ભક્તો ગરુડને ભગવાન વિષ્ણુના પર્વત ગરુડ સાથે સંકળાયેલ એક પવિત્ર પક્ષી માને છે. વાયરલ વીડિયો મુજબ, તેઓ માને છે કે આ પક્ષીઓ મંદિરમાં શુભ સંકેતો અને આશીર્વાદ લાવે છે.
વાઈરલ વીડિયો પર મંદિરના અધિકારીઓનું નિવેદન
મંદિર અધિકારીઓએ પણ આ ઘટના અંગે નિવેદન જારી કર્યું છે. તેમના મતે, મંદિરના શિખર પર ચક્કર લગાવતું ગરુડ ફક્ત એક કુદરતી ઘટના છે. આ સૂચવે છે કે આ સિદ્ધાંતો સાથે સંકળાયેલી ભવિષ્યવાણીઓ આજના સમયમાં કુદરતી ઘટના હોઈ શકે છે.
ભગવાન જગન્નાથ તેમના ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રા સાથે પુરી જગન્નાથ મંદિરમાં રહે છે. ભગવાન જગન્નાથને કલિયુગના ભગવાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જગન્નાથ સ્વામીના સ્તોત્રો અને તેમનું સ્વરૂપ ખૂબ જ મનમોહક છે. મંદિર સાથે જોડાયેલી ઘણી બાબતો છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે.
જગન્નાથ ધામના 10 રહસ્યો જે આ મંદિરને ખાસ બનાવે છે?