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ઓડિશાના જગન્નાથ મંદિર પર ગરુડની વિચિત્ર ગતિવિધિ, શું આ કોઈ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાના સંકેત ? જુઓ Viral Video

Jagannath Temple viral video: જગન્નાથ ધામ મંદિરની ટોચ પર ગરુડના ટોળાના ચક્કરનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને લોકો ભવિષ્યવાણીની ચેતવણી સાથે જોડી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Dec 13, 2025, 06:56 PM IST|Updated: Dec 13, 2025, 06:56 PM IST
ઓડિશાના જગન્નાથ મંદિર પર ગરુડની વિચિત્ર ગતિવિધિ, શું આ કોઈ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાના સંકેત ? જુઓ Viral Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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