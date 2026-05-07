/વિજયે ભાજપનો વિરોધ કર્યો હતો, એટલા માટે બનાવવામાં આવે છે દબાવ? આરોપો પર BJPનું પહેલું નિવેદન, જાણો

BJP First Statement: સોમવારે યોજાયેલી તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં, અભિનેતામાંથી રાજનેતા બનેલા થલાપતિ વિજયની પાર્ટી, તમિલનાડુ વેટ્રી કઝગમ (TVK) રાજ્યની સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી, તેણે 234 સભ્યોની વિધાનસભામાં 108 બેઠકો જીતી. જોકે, તે 118ની જરૂરી બહુમતીથી દસ બેઠકો ઓછી રહી. આ પછી, કોંગ્રેસે વિજયને તેના પાંચ ધારાસભ્યોનો ટેકો આપ્યો. તેમ છતાં, રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરે તેમને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું ન હતું. ગુરુવારે, વિજય 24 કલાકની અંદર બીજી વખત રાજ્યપાલને મળ્યા, પરંતુ લોકભવને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તેઓ 118 ધારાસભ્યોના હસ્તાક્ષર ન મેળવે ત્યાં સુધી તેમને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપી શકાય નહીં.
ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપનો વિરોધ કર્યો હતો
કોંગ્રેસના નેતા મણિકમ ટાગોરે આરોપ લગાવ્યો છે કે થલાપતિ વિજયે ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપનો વિરોધ કર્યો હતો, અને રાજ્યપાલ ભાજપના ભૂતપૂર્વ નેતા છે અને દિલ્હીથી દબાણ હેઠળ છે, તેથી તેઓ જાણી જોઈને વિલંબ કરી રહ્યા છે અને વિજયને મુખ્યમંત્રી બનતા અટકાવવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે.
રાજ્યપાલની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા
અભિનેતા પ્રકાશ રાજે પણ રાજ્યપાલની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, અને કહ્યું છે કે સૌથી મોટી પાર્ટીને સરકાર બનાવવાની તક મળવી જોઈએ. મક્કલ નીધી મૈયમ (MNM) ના વડા કમલ હાસને પણ સોશિયલ મીડિયા પર રાજ્યપાલના વર્તન પર સવાલ ઉઠાવતી એક પોસ્ટ જાહેર કરી છે.
આ દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જણાવ્યું છે કે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર નિયમો અનુસાર નિર્ણય લેશે. ભાજપના પ્રવક્તા નારાયણન તિરૂપતિએ કહ્યું કે સરકાર રચના અંગેની તમામ પ્રક્રિયાઓ લોકશાહી રીતે હાથ ધરવામાં આવશે.
કોઈ પણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી
તિરૂપતિએ કહ્યું કે, મને નથી લાગતું કે લોકભવન કે રાજ્યપાલ સ્તરે કોઈ મૂંઝવણ છે. રાજ્યપાલ બંધારણ અને નિયમપુસ્તક અનુસાર કાર્ય કરશે. તેમણે ઉમેર્યું કે, આ લોકોએ જે રીતે મતદાન કર્યું છે તેનું પરિણામ છે. મતદારોએ એવો જનાદેશ આપ્યો છે કે કોઈ પણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી નથી.
ભાજપના નેતાએ કહ્યું કે બંધારણીય વ્યવસ્થા મુજબ, ફક્ત તે પક્ષને જ સરકાર બનાવવાનો અધિકાર છે જે કુલ બેઠકોના અડધાથી વધુ બેઠકો જીતે છે અને જરૂરી સમર્થન મેળવે છે. તિરુપતિએ કહ્યું કે, આ વખતે કોઈ પણ પક્ષ બહુમતી મેળવી શક્યો નથી. મારું માનવું છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મૂંઝવણનું કારણ આ છે અને તેથી જ લોકભવન સમય લઈ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જો અન્ય પક્ષો વિજયના નેતૃત્વ હેઠળના ટીવીકેને ટેકો આપવા માટે આગળ આવે, તો તમિલનાડુમાં સ્થિર સરકાર બનાવવી શક્ય બનશે.
બંધારણીય રીતે જે લાગુ પડશે તે થશે: BJP
તિરુપતિએ એવા દાવાઓને ફગાવી દીધા કે વિજય પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે તે ભાજપનો વિરોધ કરી રહ્યો હતો. ભાજપના નેતાએ કહ્યું કે, આ એક લોકશાહી દેશ છે. અહીં ચૂંટણીઓ લોકશાહી રીતે યોજાય છે. ટીવીકેના વિજય પાસે વધુ બેઠકો છે. બધું લોકશાહી રીતે થશે. કોઈ કોઈ પર કેવી રીતે દબાણ લાવી શકે? આ બધું રાજકીય વાણીકથા છે. મને નથી લાગતું કે તે યોગ્ય છે. બંધારણીય રીતે જે લાગુ પડશે તે થશે.
આ દરમિયાન, લોકભવન પરત ફરેલા થલાપતિ વિજય અથવા ટીવીકે તરફથી કોઈ તાત્કાલિક ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી. ટીવીકેના વડાએ 24 કલાકની અંદર બીજી વખત લોકભવનની મુલાકાત લીધી અને લોકભવનની અંદર રાજ્યપાલ સાથે લગભગ 40 મિનિટ વિતાવી. ત્યારબાદ તેઓ પરિસરમાંથી બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા.
બહુમતી સુધી પહોંચવા માટે હજુ પણ થોડી બેઠકો દૂર
23 એપ્રિલની ચૂંટણીમાં TVKએ 234 સભ્યોની વિધાનસભામાં 108 બેઠકો જીતી હતી અને સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી હતી. કોંગ્રેસે તેના પાંચ ધારાસભ્યો સાથે તેમને ટેકો આપ્યો હોવા છતાં, વિજયના નેતૃત્વ હેઠળની પાર્ટી 200થી વધુ સભ્યોવાળા ગૃહમાં 118ની જરૂરી બહુમતી સુધી પહોંચવા માટે હજુ પણ થોડી બેઠકો દૂર છે.
બુધવારે, વિજયે રાજ્યપાલને કોંગ્રેસ પક્ષના ટેકો આપ્યાનો પત્ર સુપરત કર્યો અને સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો. જો કે, સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આર્લેકરે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. શપથ ગ્રહણ અને સરકાર રચના અંગેના પ્રશ્નોના જવાબમાં ટીવીકેના નેતા વી.એસ. બાબુએ પત્રકારોને કહ્યું કે, તે ટૂંક સમયમાં થશે, અને આપણે જોઈશું કે આગળ શું થાય છે.
વિજયે ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરવાની તૈયારી દર્શાવી
જ્યારે રાજ્યપાલ પર કેન્દ્ર સરકારના કથિત દબાણ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેઓ એવી બાબતો પર ટિપ્પણી કરશે નહીં જેના વિશે તેઓ જાણતા નથી. બાબુએ ઉમેર્યું કે, હું એવી બાબતો વિશે વાત કરીશ નહીં જે મને ખબર નથી. અહેવાલો અનુસાર, રાજ્યપાલ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, વિજયે ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી, પરંતુ રાજ્યપાલે પહેલા 118 ધારાસભ્યોના હસ્તાક્ષર માંગ્યા હતા.