/વિજય બનશે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી, કોંગ્રેસ બાદ આ 3 પાર્ટીઓએ આપ્યું સમર્થન

તમિલનાડુની રાજનીતિમાં સરકાર રચવા માટે ચાલી રહેલી હલચલ વચ્ચે થલપતિ વિજયને મોટું રાજકીય સમર્થન મળી ગયું છે. વામપંથી દળો કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (CPI), સીપીએમ અને વીસીકેએ વિજયની પાર્ટી ટીવીકેને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ રીતે વિજયની ટીવીકે જે 108 સીટોની સાથે મોટી પાર્ટી બની હતી, હવે તેને બહુમતનો આંકડો મળી ગયો છે.
ચેન્નઈઃ તમિલનાડુમાં વિજયની પાર્ટી, ટીવીકે માટે સરકાર બનાવવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. CPI, CPM અને VCK એ ટીવીકેને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, ત્યારબાદ ટીવીકે બહુમતના આંકડા સુધી પહોંચી ગઈ છે. CPI, CPM અને VCK એ કુલ છ સીટો જીતી છે. આ સિવાય કોંગ્રેસના પાંચ ધારાસભ્યોએ પણ વિજયને સમર્થન આપવાની વાત કહી છે. ત્યારબાદ આ ગઠબંધન સરળતાથી બહુમતનો આંકડો પાર કરી લેશે.
કઈ પાર્ટીની કેટલી સીટો
આ રીતે હવે 118 ના જાદુઈ આંકડાની વાત કરીએ તો ટીવીકેની પાસે 118 સીટો છે. પરંતુ વિજયે બે સીટો જીતી છે. તો કોંગ્રેસે સમર્થન આપ્યું છે, જેના પાંચ ધારાસભ્યો છે. આ રીતે વિજયનો આંકડો 113 સીટોનો થયો. હવે સીપીઆઈના બે ધારાસભ્ય, સીપીએમના બે ધારાસભ્યો અને વીસીકેના બે સભ્યોએ પણ વિજયનું સમર્થન કર્યું છે. આ રીતે ચાર પાર્ટીના સમર્થનથી વિજયની પાસે બહુમતનો આંકડો પુરો થઈ ગયો છે.
ટીવીકે- 108
કોંગ્રેસ- 5
કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા) 2
કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) 2
વિદુથલાઈ ચિરિથાગકુલ કાચી-2
કુલ- 119
મહત્વનું છે કે થલપતિ વિજય હવે ચાર દળોના સહયોગથી સરકાર બનાવશે. તેમની પાર્ટી તમિલિગા વેટ્રી કઝગમને અત્યાર સુધી આ પાર્ટીઓએ સમર્થન આપ્યું છે. જાણકારી પ્રમાણે અર્જુન પટ્ટિનપક્કમ સ્થિત વિજયના આવાસ પર પહોંચ્યા છે. તો CPIની વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં ટીવીકેનું સમર્થન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.