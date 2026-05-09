/તમિલનાડુમાં હવે વિજય બનશે મુખ્યમંત્રી, TVK ને મળ્યું VCK અને IUML નું સમર્થન, બહુમતનો આંકડો પુરો

Tamil Nadu Government Formation: તમિલનાડુમાં ચૂંટણી પરિણામ બાદ ચાલી રહેલા રાજકીય ઘટનાક્રમનો અંત આવી શકે છે. હવે રાજ્યમાં વિજય મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સંભાળી શકે છે. વધુ બે પાર્ટીઓના સમર્થન બાદ વિજયની પાર્ટીએ બહુમતનો આંકડો પાર કરી લીધો છે.
ચેન્નઈઃ તમિલનાડુમાં હવે વિજયના મુખ્યમંત્રી બનવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. વીસીકેએ શનિવારે ટીવીકેને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. વિજયની પાસે 118 ધારાસભ્યોનું સમર્થન હતું. બીજીતરફ ટીવીકેને ઈન્ડિયન મુસ્લિમ લીગ (IUMLS) એ પણ સમર્થન આપી દીધું છે. હવે આ આંકડો વધી 120 થઈ ગયો છે.
શનિવારે સાંજે વીસીકેની મહત્વની બેઠક મળી હતી. જેમાં ટીવીકેને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. હવે વિજય રાજ્યના આગામી મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. વીસીકેએ કોઈ શરત વગર ટીવીકેનું સમર્થન કર્યું છે.
4 મેએ આવેલા તમિલનાડુના ચૂંટણી પરિણામે બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. અહીં ટીવીકે ડીએમકે AIDMK ને પછાડતા રાજ્યની સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી. ટીવીકેએ 108 સીટ જીતી પરંતુ બહુમતના આંકડા 118થી પાછળ રહી ગઈ હતી. ત્યારબાદ કોંગ્રેસના પાંચ ધારાસભ્યોનું સમર્થન ટીવીકેને મળ્યું હતું. તો સીપીઆઈ અને સીપીઆઈએમના બે-બે ધારાસભ્યોએ પણ વિજયનું સમર્થન કર્યું છે. તેનાથી આ આંકડો 116 પર પહોંચી ગયો હતો. હવે અન્ય બે પાર્ટીના સમર્થનથી વિજયે બહુમતનો આંકડો પાર કરી લીધો છે.
With the support of VCK, CPI, CPI(M), Congress and IUML, the path for TVK to form a government in the state is now clear.
AIADMK ચીફના નિવેદને વધારી હતી હલચલ
બીજીતરફ થોડા સમય પહેલા AIADMK ના ચીફ એડપ્પાદી કે. પલાનીસ્વામીની એક પોસ્ટે રાજકીય હલચલ વધારી દીધી હતી. તેમણે એક પોસ્ટમાં સરકાર બનાવનારી પાર્ટીને શુભેચ્છા આપી હતી. તેવામાં ટીવીકેના સમર્થનને લઈને અટકળો શરૂ થઈ ગઈ હતી. પલાનીસ્વામીએ એક પોસ્ટ કરતા કહ્યું કે તાજેતરમાં સંપન્ન 17મી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિવિધ રાજકીય દળોના ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડી. જીત મેળવી. હું તમિલનાડુમાં સરકાર બનાવનારી પાર્ટીને મારી શુભેચ્છા આપુ છું.