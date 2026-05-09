વિજય જ તમિલનાડુના 'થલાપતિ', આવતીકાલે બપોરે 3.15 કલાકે લેશે શપથ

તમિલનાડુની રાજનીતિમાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન આવ્યું છે. અભિનેતા વિજયની પાર્ટી ટીવીકેએ સહયોગીઓ સાથે મળી 121 ધારાસભ્યોનો બહુમત હાસિલ કરી લીધો છે. રાજ્યપાલે વિજયને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે.
અભિનેતાથી રાજનેતા બનેલા થલાપતિ વિજય તમિલનાડુના આગામી મુખ્યમંત્રી બનશે. રાજ્યપાલે શનિવારે 'તમિલગા વેત્રી કડગમ' (TVK) પ્રમુખ વિજયને સરકાર બનાવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. સૂત્રો પ્રમાણે તમિલનાડુના પદનામિત મુખ્યમંત્રી વિજય કાલે બપોરે 3.15 કલાકે શપથ લેશે. આ પહેલા તમિલનાડુમાં નવી સરકાર રચવા માટે ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતા શનિવારે ખતમ થઈ ગઈ હતી.
આ પાર્ટીઓએ આપ્યું સમર્થન
વીસીકે અને આઈયુએમએલે વિજયને કોઈ શરત વગર સમર્થન આપ્યું છે. જેનાથી વિધાનસભામાં વિજયની પાર્ટીને જરૂરી બહુમતી મળી ગઈ છે. સગયોગી દળોના સમર્થન બાદ વિજયે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકર સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત બાદ લોકભવનના સૂત્રોએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ, CPI, CPI (M), VCK અને IUML ના સમર્થનથી હવે 121 ધારાસભ્યોનું ટીવીકેને સમર્થન છે અને રાજ્યમાં સરકાર બનાવવાનો માર્ગ મોકળો બની ગયો છે.
બહુમતનું ગણિત અને ટીવીકેની સ્થિતિ
વિધાનસભાની સ્થિતિઃ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં 234 સીટો છે, જેનાથી સરકાર બનાવવા 118 સીટો (બહુમત) ની જરૂર હોય છે.
ટીવીકેનું પ્રદર્શનઃ પોતાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં ટીવીકેએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 108 સીટો જીતી હતી.
તકનીકી પેચઃ પાર્ટી પ્રમુખ વિજયે બે સીટોથી ચૂંટણી જીતી છે. નિયમોનુસાર તેમણે એક સીટ છોડવી પડશે. તેનાથી ટીવીકે ધારાસભ્યોની સંખ્યા 107 રહી જશે અને વિધાનસભાના પ્રભાવી સભ્યોની સંખ્યા 233 થઈ જશે.
સહયોગી દળોએ આપ્યું સમર્થન
ટીવીકેને બહુમતનો આંકડો પાર કરાવવામાં પાંચ દળોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. કુલ મળી 13 ધારાસભ્યોએ વિજયને સમર્થન આપ્યું છે, જેનાથી ટીવીકે ગઠબંધનની કુલ તાકાત 121 થઈ ગઈ છે.
સમર્થન આપનાર દળો અને તેના ધારાસભ્યોની સંખ્યા આ પ્રકારે છે.
કોંગ્રેસઃ 5 ધારાસભ્ય
સીપીઆઈઃ 2 ધારાસભ્ય
સીપીઆઈ (એમ): 2 ધારાસભ્ય
વીસીકેઃ 2 ધારાસભ્ય
IUML: 2 ધારાસભ્ય