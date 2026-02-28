દરેક કોમેડી રીલમાં ચાનો કપ હાથમાં પકડીને હસતો કિશોર કોણ છે, એક રીલથી નસીબ ચમક્યું અને સંઘર્ષનો અંત આવ્યો
Viral Laughing Boy Arun Kumar Telangana: ગરીબી સાથે જંગ લડતો એક કિશોર, અને અચાનક એક દિવસ એટલો ફેમસ બન્યો કે, દરેક વીડિયોમાં જોવા મળે છે... કોમેડી રીલના અંતે ચાનો કપ પકડીને ખડખડાત હસતો કિશોર હવે દેશનો કન્ટેન્ટ ક્રિએટર બની ગયો છે. કોણ છે આ કિશોર, જાણી તેની પ્રેરણાદાયી કહાની
10th Pass Inspirational Story : સોશિયલ મીડિયા પર દરેક કોમેડી રીલના અંતે આજકાલ ચાનો કપ પકડીને હસતો એક કિશોર દેખાય છે. વિચાર તો આવ્યો હશે કે આખરે આ કિશોર કોણ છે. વીડિયોના અંતે દેખાતા આ કિશોરની કિસ્મત એકાએક ચમકી ગઈ છે. એક સમયે ધૂળમાટીમાં ટ્રક સાફ કરતા યુવકના ખડખડાટ હાસ્યએ આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. હવે તે આ રીલ થકી જ સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર બની ગયો છે. ડોલી ચાયવાલાની જેમ અરુણ પણ ફેમસ બની ગયો છે.
વાયરલ વીડિયોમાં નવી ઓળખ મેળવનાર આ કિશોર કોણ છે
તેલંગણાના અરુણ કુમારની કહાની હાલ સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલી છે. વાયરલ લાફિંગ બોયના નામથી ફેમસ અરુણ ક્યારેય એક ગરીબ પરિવારમાંથી આવતો હતો. તેની પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ હતી કે, ચોથા ધોરણ બાદ તેણે અભ્યાસ છોડી દીધો હતો. પુસ્તકોને બદલે તેણે ટ્રકની વચ્ચે કામ કરવું પડ્યું હતું. અને તે લોરી ક્લિનર બની ગયો હતો.
કેવી રીતે છુટ્યો અભ્યાસ
ઘરની હાલત અત્યંત કથળેલી હતી. નાની ઉમરમાં જ અરુણને સમજાઈ ગયું હતું કે, ઘર ચલાવવા માટે રૂપિયાની જરૂર છે. તેથી તેણે સફાઈકામ શરૂ કર્યું. દિવસભર ટ્રકની સાફસફાઈનું કામ કરતો. નાની મોટી મજૂરી પણ કરી લે છે. આ નિત્યક્રમ તેની જિંદગી બની ગઈ છે. રૂપિયાની તંગીને કારણે તેનો અભ્યાસના સપના પણ અધૂરા રહી ગયા હતા. પરંતું નસીબને તો કંઈક અલગ જ મંજૂર હતું.
કેવી રીતે વાયરલ થયું હાસ્ય
કામ કરતા દરમિયાન તેની મુલાકાત ડ્રાઈવર નહેરુ સાથે થઈ હતી. એક દિવસ ચા પીતા પીતા અરુણ જોરદાર હસી પડ્યો હતો. તે જોઈને નહેરુએ તેનો વીડિયો બનાવી લીધો હતો. આ વીડિયોને તેણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો. જોતજોતામાં વીડિયો વાયરલ થઈ ગયો હતો. લોકો તેના હાસ્ય પર મીમ્સ અને રીલ્સ બનાવી રહ્યાં છે. કોમેડી રીલના અંતે અરુણની હાસ્યના વીડિયોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આ સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર Arun Kumar viral video, Telangana laughing boy, viral laughing man જેવા કીવર્ડ ટ્રેન્ડ કરવા લાગ્યા છે.
કેવી રીતે બદલાઈ જિંદગી
વાયરલ વીડિયો બાદ નહેરુએ અરુણનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. તેણે ફરીથી અરુણનું એડમિશન કરાવ્યું. તેના અભ્યાસ માટે મદદ કરી હતી. મહેનત અને લગનથી હવે અરુણે ધોરણ-10ની પરીક્ષા પણ પાસ કરી લીધી છે.
આજે અરુણ કુમાર એક કન્ટેન્ટ ક્રિએટર બની ગયો છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ પર તેના લાખો ફોલોઅર્સ છે. તે પોતાની સફળતાનું શ્રેય નહેરુને આપે છે. આ ઉપરાંત અરુણને રિયાલિટી શોમાં ગેસ્ટ તરીકે પણ બોલાવવામાં આવે છે.
અરુણની આ સ્ટોરી અત્યંત પ્રેરણાદાયી છે. અરુણની કહાની અનેક યુવાઓ માટે શીખ જેવી છે, જેમની નાનકડી સ્માઈલ પણ જિંદગી માટે નવો વળાંક સાબિત થઈ શકે છે.
