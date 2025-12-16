Prev
સાચી પડી ભવિષ્યવાણી! જગન્નાથ મંદિર ઉપર એવી વસ્તુ જોવા મળી...લોકોના છાતીના પાટીયા બેસી ગયા

Jagannath Temple Viral Video : પુરીના જગન્નાથ મંદિરમાં એવી ચીજો જોવા મળી છે જેણે લોકોને હેરાન પરેશાન કર્યા છે. આ ઘટના શું સદીઓ પહેલા થયેલી ભવિષ્યવાણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે જે વિનાશનો સંકેત આપે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 16, 2025, 02:27 PM IST

સોશિયલ મીડિયા પર જગન્નાથ મંદિરનો એક એવો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેણે લોકોને ચિંતામાં નાખી દીધા છે. આ વીડિયોમાં જગન્નાથ મંદિરના ગુંબજ પર એક પક્ષીઓનું ટોળું મંડરાઈ રહેલું જોવા મળે છે. આમ તો આ વીડિયો જોવામાં સામાન્ય  લાગે છે. પરંતુ તેની અસર ખુબ ખતરનાક હોઈ શકે છે. જગન્નાથ મંદિર સંલગ્ન રહસ્યો અને પૌરાણિક કથાઓ મુજબ આ મંદિરના શિખર પર પક્ષીઓનું ઉડવું એ અપશુકનનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેનો ઉલ્લેખ ભવિષ્યમાલિકા સહિત અનેક ગ્રંથોમાં કરાયો છે. 

મંદિરના શિખર પરથી પક્ષીઓ ઉડતા નથી
વાત જાણે એમ છે કે જન્નાથપુરી મંદિરની ઉપરથી ક્યારેય પક્ષીઓ ઉડતા નથી. તેને ચમત્કાર ગણવામાં આવે છે. આ એક એવું રહસ્ય છે જે અત્યાર સુધી વણઉકેલાયેલું છે. આથી મંદિર ઉપરથી કોઈ પણ વિમાનને પણ ઉડવાની મંજૂરી નથી. 

વિરુદ્ધ દિશામાં પવન
એટલે સુધી કે જગન્નાથ મંદિરની ઉપર પવન પણ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. આથી તેનો ઝંડો પણ હંમેશા પવનની દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં લહેરાતો હોય છે. આ  પણ એક ચમત્કાર કહેવાય છે. 

— ECHOES OF SANATAN (@jai_maa_durge) December 10, 2025

શું સાચી પડી રહી છે ભવિષ્યવાણી
પૌરાણિક ગ્રંથ ભવિષ્ય માલિકાની ભવિષ્યવાણી મુજબ જ્યારે કળિયુગનો અંત નજીક આવશે ત્યારે જગન્નાથ મંદિરના પરિસરમાં અડધી રાતે ચોરી થશે અને શિખર પરથી પથ્થર પડશે. તોફાનના કારણે નીલચક્ર વળીને વાંકુ થઈ જશે. આ સાથે જ અરુણ સ્તંભ પર ગિદ્ધ આવીને બેસશે. મંદિર ઉપરથી ક્યારેય કોઈ પક્ષી ઉડતું નથી એટલે તેને મોટો અપશુકન ગણવામાં આવે છે અને આવામાં તેને કોઈ અશુભ ઘટનાની ચેતવણી પણ ગણવામાં આવી રહી છે. જ્યારે કેટલાક લોકો તેને સામાન્ય ઘટના ગણી રહ્યા છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે આ અગાઉ આ જ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં પણ એક ઘટના ખુબ વાયરલ થઈ હતી કે એક ગરુડ જગન્નાથ મંદિરના શિખ પર સજેલા ધ્વજને લઈને ઉડી ગયું. તેને પંજામાં દબાવીને મંદિરની પરિક્રમા કરવા લાગ્યું હતું. આ દ્રશ્ય જોઈને પણ સ્થાનિક લોકોમાં હડકંપ મચ્યો હતો. પરંતુ બાદમાં કેટલાક લોકોએ દાવો કર્યો હતો કે ધ્વજ જગન્નાથ મંદિરનો નહીં પરંતુ કોઈ અન્ય મંદિરનો હતો. જ્યારે આ જ વર્ષે મંદિર ઉપર સફેદ ઘુવડ પણ બેઠેલો જોવા મળ્યો હતો. માતા લક્ષ્મીના વાહન ઘુવડનું મંદિર પર બેસવું ખુબ જ શુભ સંકેત ગણવામાં આવ્યો હતો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી  ફક્ત જાણકારી માટે છે અને જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)

