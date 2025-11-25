આજ રાત સુધીમાં ઈથોપિયાના જ્વાળામુખીના વાદળો ગુજરાતના માથે પહોંચી જશે : નવો રિપોર્ટ
Ethiopia Volcano News : ઈથોપિયામાં ફાટેલા જ્વાળામુખી પર સૌની નજર. ફાટેલા જ્વાળામુખીની છેક ગુજરાત સુધી થશે અસર. ભારતીય હવામાન વિભાગ સતત રાખી રહ્યું છે નજર. ભારતના હવામાનમાં આવતા ફેરફારનું થઈ રહ્યું મોનિટરિંગ
Volcanic cloud from Ethiopia : આજે સાંજે ઇથોપિયાના હેલી ગુબ્બી જ્વાળામુખીમાંથી નીકળેલો રાખનો વાદળ પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં પ્રવેશ કરે તેવી શક્યતા છે અને પછી ઉત્તરના ઘણા રાજ્યોમાં પ્રવેશ કરશે. હવામાન વિભાગે નોંધ્યું છે કે વાદળ પશ્ચિમથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે અને રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યા સુધીમાં રાજસ્થાન, ઉત્તરપશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, હરિયાણા અને પંજાબ તરફ આગળ વધશે. આજે રાત્રે મોડેથી તે હિમાલયના પટ્ટાના પ્રદેશોને પણ અસર કરશે.
ઈથોપિયાથી જ્વાળામુખીનો રાખનો વાદળ આજે રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન, દિલ્હી પર ફરી વળશે
જ્વાળામુખીની વિસ્ફોટક પ્રવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયેલો ગોળો 100-120 કિમી/કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યો છે
ઇન્ડિયામેટસ્કાય વેધરને ટાંકીને ANIએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇથોપિયાના હેલી ગુબ્બી જ્વાળામુખીમાંથી નીકળેલો રાખનો વાદળ આજે રાતે પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં પ્રવેશ કરશે અને પછી રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યા સુધીમાં રાજસ્થાન, ઉત્તરપશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, હરિયાણા અને પંજાબ તરફ આગળ વધશે.
હવામાન સેવાએ નોંધ્યું છે કે વાદળ પશ્ચિમથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે અને રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યા સુધીમાં રાજસ્થાન, ઉત્તરપશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, હરિયાણા અને પંજાબ તરફ આગળ વધશે. ANI એ ઉમેર્યું કે, આજે રાત્રે પછી હિમાલયના પટ્ટાના વિસ્તારોને પણ તેની અસર થવાની શક્યતા છે.
જ્વાળામુખીની વિસ્ફોટક પ્રવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયેલો પ્લુમ 15,000-25,000 ફૂટની ઊંચાઈએ 100-120 કિમી/કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યો છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં તે 45,000 ફૂટ સુધી પહોંચે છે. ANI એ અહેવાલ આપ્યો છે કે વાદળમાં જ્વાળામુખીની રાખ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને કાચ અને ખડકના સૂક્ષ્મ કણો છે.
ANI દ્વારા અહેવાલ મુજબ, IndiaMetSky વેધરે ચેતવણી આપી છે કે રાખ આકાશને અંધારું અને ધુમ્મસયુક્ત કરી શકે છે અને ફ્લાઈટના શિડ્યુલને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, જેના કારણે સંભવિત રીતે વિલંબ અને ફ્લાઇટનો સમયગાળો વધી શકે છે. સેવા દ્વારા શેર કરાયેલી છબીઓમાં હેલી ગુબ્બી પ્રદેશથી ગુજરાત તરફ ફેલાયેલી રાખનો મોટો માર્ગ દેખાય છે, જોકે વિસ્ફોટ પોતે જ શમી ગયો છે.
ટુલૂઝ વોલ્કેનિક એશ એડવાઇઝરી સેન્ટર (VAAC) એ ANI ને જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટ રવિવારે સવારે 8:30 વાગ્યે UTC વાગ્યે શરૂ થયો હતો, જે લગભગ 10,000 વર્ષોમાં જ્વાળામુખીમાંથી પ્રથમ નોંધાયેલ પ્રવૃત્તિ છે. ઇથોપિયાના એર્ટા આલે રેન્જમાં સ્થિત આ જ્વાળામુખી છેલ્લે અંદાજે 10,000-12,000 વર્ષ પહેલાં ફાટ્યો હતો.
ANI દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અલ અરેબિયા અનુસાર, આ જ્વાળામુખી શરૂઆતમાં લાલ સમુદ્રમાં ઓમાન અને યમન તરફ વહેતો હતો અને પછી પૂર્વ તરફ ખસી ગયો હતો. વિસ્ફોટ પછી, અરબી દ્વીપકલ્પના કેટલાક ભાગોમાં જ્વાળામુખીની રાખ પણ મળી આવી હતી, જેના કારણે એરલાઇન્સે મધ્ય પૂર્વમાંથી પસાર થતી ફ્લાઇટ્સ માટે સલાહ જારી કરી હતી. ભારત તરફ જતી ફ્લાઇટ્સ માટે હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી, ANI ના અહેવાલ મુજબ.
