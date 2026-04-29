બંગાળમાં સુવેન્દુનો મોટો આરોપ, TMCએ 750 નકલી આંગળીઓ ખરીદી; મહુઆ મોઇત્રા રિક્ષામાં કેમ આવ્યા?
Suvendu Adhikari on TMC Artificial Fingers: ભવાનીપુર બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ બીજા તબક્કાના મતદાન દરમિયાન ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે બોગસ મતદાન કરવા માટે TMCએ 700થી વધુ નકલી આંગળીઓ ખરીદી છે. બીજી તરફ, ઈ-રિક્ષામાં બેસીને વોટ આપવા આવેલા મહુઆ મોઇત્રા ભાજપ પર પ્રહારો કરતા જોવા મળ્યા હતા.
Suvendu Adhikari on TMC Artificial Fingers: પશ્ચિમ બંગાળની ભવાનીપુર બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ બીજા તબક્કાના મતદાનની વચ્ચે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, TMCએ બોગસ મતદાન કરાવવા માટે 750 આર્ટિફિશિયલ (કૃત્રિમ) આંગળીઓ ખરીદી છે. તેમણે પત્રકારો સાથે વાત કરતી વખતે પોતાના મોબાઈલમાં એક આંગળીની તસવીર બતાવીને તેને નમૂનો ગણાવ્યો હતો. જોકે, સત્તારૂઢ પાર્ટી (TMC)એ ભવાનીપુર બેઠક અંગેના આ આરોપોનું ખંડન કર્યું છે.
સુવેન્દુ અધિકારીએ દાવો કર્યો હતો કે કાઉન્સિલરોએ મતદાનમાં ગોટાળા કરવા માટે 700 થી વધુ નકલી આંગળીઓ ખરીદી હતી. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાની બેઠક સમાચારમાં છે. તેઓ ભવાનીપુરમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને ટીએમસીના વડા મમતા બેનર્જી સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે ટીએમસી આ સહન કરશે નહીં. નકલી આંગળીઓથી ચૂંટણીમાં છેડછાડ કરવાના પ્રયાસો સફળ થશે નહીં. વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી નંદીગ્રામથી પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ વર્તમાન ભાજપના ધારાસભ્ય છે. કેટલાક ભાજપના નેતાઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી એવું સૂચન કરી રહ્યા છે કે બંગાળમાં મતદારોને પ્રભાવિત કરવા માટે આંગળીઓમાં સિલિકોન અથવા પરફ્યુમ લગાવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે જેનાથી વોટરોને પ્રભાવિત કરી શકાય.
3,800 કાપલીઓ સાથે રમત!
સુવેન્દુ અધિકારીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ભવાનીપુરમાં બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) દ્વારા વહેંચવામાં આવેલી 3,810 બૂથ સ્લિપ વહેંચાયા વગર જ પરત આવી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે આવા મતદારોની યાદી ચિહ્નિત કરી લેવામાં આવી છે અને ભવાનીપુરના લોકો પરિવર્તન માટે તૈયાર છે અને પોતાના વોટો મારફતે તેનો જવાબ આપશે.
ફ્રાન્સથી વોટ આપવા આવ્યો મતદાર
મતદાન કરવા પહોંચેલા સુવેન્દુએ એક કિસ્સો શેર કરતા કહ્યું કે, ગઈકાલે તેમને કાલીબાડીમાં એક વ્યક્તિ મળ્યો હતો જે ખાસ ફ્રાન્સથી વોટ આપવા આવ્યો હતો. તેમણે લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના બીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે આજે 142 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે.
મહુઆ મોઇત્રા ઈ-રિક્ષામાં કેમ આવ્યા?
નાદિયામાં કરીમપુર ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલના પોલિંગ બૂથ નંબર 120 પર મતદાન કર્યા બાદ TMC સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ કહ્યું કે, "ચૂંટણી પંચે સૂચના આપી છે કે મોટરગાડી લઈને આવવું નહીં, તેથી હું ટોટો (ઈ-રિક્ષા) માં આવી છું. ભાજપ પર પ્રહાર કરતા તેમણે જણાવ્યું કે અમે લોકશાહી બચાવવા માટે અહીં છીએ. 27 લાખ મતો કાપવામાં આવ્યા છે. જેમના નામ વોટર લિસ્ટમાં રહી ગયા છે, તે તમામ 100% વોટ આપવા આવશે. આ જ કારણ છે કે મતદાનની ટકાવારી ખૂબ ઊંચી છે. લોકો વેર લેવા માટે વોટ આપી રહ્યા છે. છેલ્લા 5 મહિનાથી કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ લોકોની મજાક કરી રહ્યા છે, અમે પહેલા ફેજમાં જે કામ શરૂ કર્યું હતું, જે બીજા ફેજમાં પુરું થઈ રહ્યું છે..
