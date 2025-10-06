બિહારમાં બે તબક્કામાં યોજાશે મતદાન, 6 અને 11 નવેમ્બરે મતદાન, જ્યારે 14એ પરિણામ
Bihar Election: બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાશે. ચૂંટણી પંચે જાહેરાત કરી છે કે પ્રથમ તબક્કામાં 121 બેઠકો માટે મતદાન થશે, ત્યારબાદ 122 બેઠકો માટે બીજા તબક્કાનું મતદાન થશે. આ ચૂંટણીઓના પરિણામો 14 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 6 નવેમ્બરે અને બીજા તબક્કાનું મતદાન 11 નવેમ્બરે યોજાશે.
Bihar Election 2025 Date Announced: : પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટેનું જાહેરનામું 10 ઓક્ટોબરે જાહેર કરવામાં આવશે. નામાંકન માટેની છેલ્લી તારીખ 17 ઓક્ટોબર અને ઉમેદવારીપત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 20 ઓક્ટોબર રહેશે. વધુમાં, બીજા તબક્કા માટેનું જાહેરનામું 13 ઓક્ટોબરે જાહેર કરવામાં આવશે. નામાંકન માટેની છેલ્લી તારીખ 20 ઓક્ટોબર રહેશે અને 23 તારીખ સુધી ઉમેદવારીપત્રો પાછા ખેંચી શકાશે.
મતદારોની સંખ્યા 1,200 સુધી મર્યાદિત કરવાનો નિર્ણય લીધો
ચૂંટણી પંચ દ્વારા બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે બિહારમાં 74.2 મિલિયન મતદારો મતદાન કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ચૂંટણીમાં ઘણી નવી પહેલો શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેનો ભવિષ્યમાં દેશભરમાં અમલ કરવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે મતદારોની સુવિધા માટે, ચૂંટણી પંચે પ્રતિ મતદાન મથક મતદારોની સંખ્યા 1,200 સુધી મર્યાદિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બિહારમાં 90,700 મતદાન મથકો હશે, જેમાંથી 1,044 મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે. વધુમાં, આશરે 1,000 મોડેલ મતદાન મથકો હશે.
દેશભરની અન્ય ચૂંટણીઓમાં લાગુ કરવામાં આવશે
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે મતદાન મથકો દરેક જગ્યાએ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર સ્થિત હશે, જે વૃદ્ધો અને અપંગોને સુવિધા પૂરી પાડશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બિહારની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને કડક સૂચનાઓ આપી હતી કે ઉમેદવારો અને મતદારોને ધમકાવવાની કોઈ ઘટના ન બને. તેમણે ઉમેર્યું કે તેઓ ઇચ્છે છે કે દરેક મતદાન કરે અને તેમને પૂરતી સુવિધાઓ મળે. જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર વ્યવહારો, રોકડ વ્યવહારો વગેરે પર નજર રાખવામાં આવશે, અને ઉમેદવારોના ખર્ચ પર પણ નજર રાખવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે અમે કુલ 17 નવા પગલાં લઈ રહ્યા છીએ, જે પછીથી દેશભરની અન્ય ચૂંટણીઓમાં લાગુ કરવામાં આવશે.
બિહારમાં 1.4 મિલિયન મતદારો પ્રથમ વખત મતદાન કરશે
તેમણે કહ્યું કે જે મતદારોના નામ યાદીમાં નવા ઉમેરવામાં આવ્યા છે અથવા જેમના સરનામાં બદલાયા છે તેમને નવા મતદાર ઓળખ કાર્ડ જારી કરવામાં આવ્યા છે. જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું કે આ 15 દિવસમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે બિહાર ચૂંટણીમાં 1.4 મિલિયન મતદારો પ્રથમ વખત મતદાન કરશે. આ બધા લોકોને મતદાર કાર્ડ જારી કરવામાં આવ્યા છે. બિહાર ચૂંટણીમાં મતદારો પાસે તેમના મોબાઇલ ફોન મતદાન મથક પર લઈ જવાનો વિકલ્પ હશે. તેઓ મતદાન મથકની બહાર તેમના મોબાઇલ ફોન જમા કરાવી શકે છે અને બહાર નીકળતી વખતે તેને લઈ શકે છે.
દરેક બેઠક માટે એક નિરીક્ષક હશે, અને 1950 હેલ્પલાઇન નંબર હશે.
ECINET દ્વારા BLO નો સંપર્ક કરી શકાય છે. વધુમાં, ચૂંટણી પંચનો સંપર્ક કરવા માટે, 1950 ડાયલ કરો. આ નંબર ડાયલ કરતા પહેલા, +91 અને સંબંધિત વિસ્તારનો STD કોડ લખો. પછી 1950 ડાયલ કરો. દરેક બેઠક પર એક નિરીક્ષક હશે. આ જવાબદારી વરિષ્ઠ અધિકારીઓને સોંપવામાં આવશે, જેઓ વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવશે. તેમના નંબર ECINET અને વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. કુલ 850,000 ચૂંટણી કર્મચારીઓ મતદાન કરશે અને પરિણામોમાં સામેલ થશે.
ત્રણ તબક્કામાં યોજવી જરૂરી માનવામાં આવી
2020માં અગાઉની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં મતદાન ત્રણ તબક્કામાં યોજાયું હતું. પ્રથમ તબક્કો 28 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ, બીજો તબક્કો 3 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ અને ત્રીજો તબક્કો 7 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ યોજાયો હતો. મતગણતરી 10 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ થઈ હતી. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પ્રારંભિક નક્સલવાદી અને સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે 2020 ની ચૂંટણીઓ ત્રણ તબક્કામાં યોજવી જરૂરી માનવામાં આવી હતી. છેલ્લી ચૂંટણીમાં મતદારોની ભાગીદારી આશરે 58.7% હતી, જે 2015 કરતા વધુ હતી.
