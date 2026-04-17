Voting Rules India: શું મત ન આપવા બદલ થઈ શકે છે ધરપકડ, જાણો ભારતમાં આ અંગે શું છે નિયમો?
Voting Rules India: અવારનવાર એવો પ્રશ્ન ઉઠતો હોય છે કે, શું ભારતમાં મતદાન ન કરવા બદલ જેલ થઈ શકે? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ અને કાયદો શું કહે છે.
Voting Rules India: એક મહત્વની ઘટનામાં સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતમાં મતદાનને ફરજિયાત બનાવવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચી અને જસ્ટિસ વિપુલ એમ. પંચોલીની બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવા મામલાઓ નીતિગત નિર્ણયોના દાયરામાં આવે છે, ન્યાયિક દખલગીરીના નહીં. ચાલો જાણીએ કે, વાસ્તવમાં જો તમે ભારતમાં મતદાન ન કરો તો શું પોલીસ તમારી ધરપકડ કરી શકે?
મત ન આપવા બદલ ધરપકડ?
ભારતમાં મતદાન ન કરવા બદલ તમારી ધરપકડ થઈ શકતી નથી, તમને દંડ થઈ શકતો નથી કે અન્ય કોઈ પણ રીતે સજા કરી શકાતી નથી. ભારતીય કાયદામાં એવી કોઈ જોગવાઈ નથી જે મતદાન ન કરવાને ગુનો ગણતી હોય. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, મત ન આપવો એ કોઈ ગુનો નથી.
મતદાન કરવું એ એક 'અધિકાર' છે
ભારતીય સંવિધાનની કલમ 326 હેઠળ, 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દરેક નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર છે. જો કે, આ એક 'અધિકાર' છે, કાયદાકીય રીતે લાગુ કરી શકાય તેવી 'ફરજ' નથી. આનો અર્થ એ છે કે, તમે આ અધિકારનો ઉપયોગ કરવા અથવા ન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છો.
લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમમાં કોઈ સજા નથી
ભારતમાં ચૂંટણીઓનું સંચાલન 'લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951' (Representation of the People Act, 1951) દ્વારા થાય છે. મહત્વની વાત એ છે કે, આ એક્ટમાં મતદાન ન કરવાને અપરાધની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું નથી. ચૂંટણીમાં છેતરપિંડી કે ગેરરીતિ માટે સજાની જોગવાઈ છે, પરંતુ ચૂંટણીના દિવસે ઘરે રહેવા માટે કોઈ સજા નથી.
મતદાન સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક છે
ચૂંટણી પંચ નાગરિકોને મતદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત જરૂર કરે છે, પરંતુ તેમાં ભાગીદારી સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક છે. સરકારી કે અન્ય કોઈપણ સત્તાધિકારી તમને મતદાન કરવા માટે મજબૂર કરી શકે નહીં. જો તમે મતદાન ન કરવાનું નક્કી કરો છો, તો તમારી સામે કોઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકાતી નથી.
નોટા (NOTA)નો વિકલ્પ
જો તમે મતદાન કરવા જાવ અને તમને એકપણ ઉમેદવાર પસંદ ન હોય, તો પણ તમે નોટા (None of the Above)નો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. આ વિકલ્પ એ બાબતની પુષ્ટિ કરે છે કે તમારી પસંદગી મહત્વની છે, ભલે તે પસંદગી તમામ ઉમેદવારોને નકારવાની કેમ ન હોય.
