/વેઇટિંગ ટિકિટ ધારકોને મોજ! હવે ચાલતી ટ્રેનમાં બુક થશે કન્ફર્મ સીટ, જાણો

Indian Railway New Rule: ભારતીય રેલ્વે વેઇટિંગ ટિકિટ સાથે મુસાફરી કરતા લાખો ટ્રેન મુસાફરો માટે મહત્વપૂર્ણ અને સારા સમાચાર છે. રેલ્વેએ મુસાફરોની સુવિધા સુધારવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે, જેનાથી તેઓ ચાલતી ટ્રેનમાં પણ કન્ફર્મ બર્થ બુક કરી શકશે.
હવે ટ્રેન તેના મૂળ સ્ટેશનથી નીકળી ગઈ છે કે નહીં તે મહત્વનું નથી, જો સીટ ઉપલબ્ધ હોય, તો મુસાફરો મુસાફરી દરમિયાન તરત જ તેને બુક કરી શકશે. આવનારા દિવસોમાં વેઇટિંગ અને RAC મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા મુસાફરો માટે આ નવો નિયમ એક મહત્વપૂર્ણ વરદાન સાબિત થશે.
CRIS TTE હેન્ડહેલ્ડ ટર્મિનલ્સને કરી રહ્યું છે અપગ્રેડ
ખરેખર, ભારતીય રેલ્વે આગામી દિવસોમાં ટિકિટ બુકિંગમાંથી જૂની RAC સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ માટે, રેલ્વેની ટેકનિકલ શાખા, રેલ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ્સ સેન્ટર, TTEsને પૂરા પાડવામાં આવતા હેન્ડહેલ્ડ ટર્મિનલ સોફ્ટવેરને નવી સુવિધાઓ સાથે અપગ્રેડ કરી રહ્યું છે. આ અપગ્રેડના ભાગ રૂપે, TTE ના ઉપકરણમાં "કન્ફર્મ્ડ બર્થ બુકિંગ" માટે એક નવો અને સીધો વિકલ્પ ઉમેરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
આ નવી, હાઇ-ટેક સિસ્ટમના સરળ અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે, રેલ્વે વહીવટીતંત્રે વાણિજ્ય વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ઘણા TTEને વિશેષ તકનીકી તાલીમ આપી છે, જેથી જમીન પર સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.
જો કોઈ મુસાફર ન પહોંચે તો સીટ તરત જ વેબસાઇટ પર દેખાશે
આ સિસ્ટમ સમજાવતા, એક વરિષ્ઠ TTEએ સમજાવ્યું કે જો સપ્તક્રાંતિ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસમાં કન્ફર્મ ટિકિટ ધરાવતો મુસાફર તેમની સીટ માટે ન પહોંચે, તો TTE ચેકિંગ દરમિયાન તરત જ તેમના HHT ડિવાઇસ પર તે બર્થ ખાલી તરીકે દર્શાવશે.
એકવાર TTE આ માહિતી દાખલ કરે, પછી બર્થ રેલ્વે બુકિંગ પોર્ટલ અને IRCTC વેબસાઇટ પર લાઇવ પ્રદર્શિત થશે. આ પછી, જો કોઈ અન્ય મુસાફર બેતિયા, નરકટિયાગંજ અથવા રૂટ પરના કોઈપણ અન્ય સ્ટેશનથી સપ્તક્રાંતિ પર સીટ બુક કરવા માંગે છે, તો તેઓ સરળતાથી ઓનલાઈન બુક કરી શકે છે. હાલની સિસ્ટમમાં, TTE આવી ખાલી સીટો ફક્ત ટ્રેનની અંદર જ બુક કરી શકે છે અને તે વેબસાઇટ પર દેખાતી નથી, પરંતુ આ નવા ફેરફાર પછી, સમગ્ર પ્રક્રિયા ડિજિટલ અને પારદર્શક બનશે.