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વેઇટિંગ ટિકિટ ધારકોને મોજ! હવે ચાલતી ટ્રેનમાં બુક થશે કન્ફર્મ સીટ, જાણો

Indian Railway New Rule: રેલવે હવે ચાલતી ટ્રેનમાં કન્ફર્મ બર્થ બુક કરવાની સુવિધા આપી રહી છે. એકવાર TTE નું હેન્ડ-હેલ્ડ ટર્મિનલ (HHT) અપગ્રેડ થઈ જાય, પછી ખાલી બેઠકો IRCTC વેબસાઇટ પર સીધી લાઈવ દેખાડવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:41 PM IST
વેઇટિંગ ટિકિટ ધારકોને મોજ! હવે ચાલતી ટ્રેનમાં બુક થશે કન્ફર્મ સીટ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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