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ચોમાસામાં કુદરતનો અદભુત નજારો માણવો છે? આ 4 સ્થળોએ જવાનું ચૂકશો નહીં!

Monsoon Travel Places: ચોમાસાની ઋતુ ફક્ત ઠંડી પવન અને ધરતીની સુગંધ વિશે જ નથી, તે પ્રવાસીઓ માટે એક સુંદર સમય પણ માનવામાં આવે છે. વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, પર્વતો, ધોધ, હરિયાળી અને વાદળોથી ઢંકાયેલી ખીણો એક જાદુઈ દૃશ્ય બનાવે છે. જો તમે આ ઋતુમાં આરામદાયક પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સ્થળો ચોક્કસપણે તમારી યાદીમાં હોવા જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:39 PM IST
ચોમાસામાં કુદરતનો અદભુત નજારો માણવો છે? આ 4 સ્થળોએ જવાનું ચૂકશો નહીં!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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