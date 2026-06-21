/ચોમાસામાં કુદરતનો અદભુત નજારો માણવો છે? આ 4 સ્થળોએ જવાનું ચૂકશો નહીં!

Monsoon Travel Places: વરસાદની ઋતુના આગમન સાથે, દેશભરના ઘણા પર્યટન સ્થળો સંપૂર્ણપણે અલગ દેખાવ ધારણ કરે છે. ઉનાળામાં ટેકરીઓ ઉજ્જડ દેખાય છે, જ્યારે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન તે જ વિસ્તારો લીલાછમ છવાઈ જાય છે. ધોધ ઝડપથી વહે છે, ખીણો પર ધુમ્મસ પડે છે, અને ઠંડી પવન શાંત વાતાવરણ બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો વરસાદની ઋતુ દરમિયાન પ્રકૃતિનો નજીકથી અનુભવ કરવા અને શહેરના ધસારોથી દૂર થોડા દિવસો શાંતિનો આનંદ માણવા માટે સ્થળો શોધે છે.
મુન્નાર અને કુર્ગ
જો તમે ચોમાસા દરમિયાન દક્ષિણ ભારતની યાત્રાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો કેરળમાં મુન્નાર અને કર્ણાટકમાં કુર્ઘ ઉત્તમ વિકલ્પો છે. મુન્નાર તેની ચાથી ભરેલી ટેકરીઓ, ઠંડી પવન અને ધુમ્મસભર્યા દૃશ્યો માટે જાણીતું છે. વરસાદની ઋતુ તેના ધોધ અને આસપાસની હરિયાળીમાં વધુ સુંદરતા લાવે છે.
કૂર્ગ ઘણીવાર તેના કોફીના બગીચા, શાંત ટેકરીઓ અને તાજગીભર્યા હવામાન માટે વખણાય છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વહેતા ધોધ અને વાદળોથી ઢંકાયેલા રસ્તાઓ ખરેખર યાદગાર પ્રવાસ બનાવે છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન બંનેને મુલાકાત લેવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળોમાં ગણવામાં આવે છે.
ચેરાપુંજી પણ યાદીમાં
જો તમે વરસાદને તેમના સૌથી સુંદર સ્વરૂપમાં જોવા માંગતા હો, તો મેઘાલયનું ચેરાપુંજી ચોક્કસપણે તમારી મુસાફરીની યાદીમાં હોવું જોઈએ. આ સ્થળ તેના સતત વરસાદ, ઊંડી ખીણો, ઉંચા ધોધ અને કુદરતી સૌંદર્ય માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. ચોમાસા દરમિયાન દૃશ્ય વધુ મનમોહક બને છે. વાદળો વચ્ચે વહેતા ધોધ અને ચારે બાજુ લીલીછમ હરિયાળી ખરેખર અનોખો અનુભવ આપે છે. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે, આ સ્થળ સ્વર્ગથી ઓછું નથી.
લોનાવાલા દૂર કરશે થાક
મહારાષ્ટ્રમાં લોનાવાલા ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન મુલાકાત લેવા માટેના સૌથી લોકપ્રિય સ્થળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. મુંબઈ અને પુણેના લોકો માટે તે એક સરળ અને અદ્ભુત સપ્તાહાંત સ્થળ છે. વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, તેની ટેકરીઓ, નાની ખીણો અને અણધાર્યા ધોધ આ યાત્રાને ખરેખર ખાસ બનાવે છે.
અહીંનું હવામાન ન તો ખૂબ ઠંડુ છે અને ન તો ખૂબ કઠોર, જે તેને પરિવાર, મિત્રો અથવા યુગલો માટે આરામદાયક વિકલ્પ બનાવે છે. જો તમે ટૂંકા સમયમાં આરામદાયક સફર શોધી રહ્યા છો, તો લોનાવાલા એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે.