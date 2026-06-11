/ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી ભડક્યું યુદ્ધ, હોર્મુઝ સંપૂર્ણપણે બંધ; જાણો હવે તમારા ખિસ્સા પર શું થશે અસર?

Hormuz Impact on India: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર યુદ્ધ ભડકી ગયું છે. એપ્રિલમાં થયેલું સીઝફાયર હવે તૂટતું જોવા મળી રહી છે. ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે અને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, જે પણ જહાજ ત્યાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરશે તેના પર ગોળીબાર કરવામાં આવશે. બીજી તરફ અમેરિકાએ ઈરાનના કેટલાક ઠેકાણાઓ પર નવા હુમલા કર્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ધમકી આપી છે કે, જો ઈરાન તાત્કાલિક કરાર પર હસ્તાક્ષર નહીં કરે તો હુમલા વધુ તેજ કરવામાં આવશે.
આ સમાચાર આવ્યા બાદ ગુરુવારે સવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આશરે 2 ડોલરનો ઉછાળો આવ્યો હતો. જો કે, બાદમાં આ વધારો થોડો ઓછો થયો હતો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 93 ડોલર પ્રતિ બેરલની ઉપર અને અમેરિકન WTI ક્રૂડ 90 ડોલરની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, તેજી એટલે લાંબો સમય ન ટકી કારણ કે હજુ સુધી ઓઈલના પુરવઠામાં વાસ્તવિક અવરોધ જોવા મળ્યો નથી. અમેરિકન સેનાનું કહેવું છે કે, કોમર્શિયલ જહાજો હજુ પણ સ્ટ્રેટમાંથી અવરજવર કરી રહ્યા છે.
ભારત માટે આ કેટલી મોટું ટેન્શન?
ભારતનું આશરે બે-તૃતીયાંશ ક્રૂડ ઓઈલ અને અડધું LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ) આ જ માર્ગથી આવે છે. એટલે કે જો આ માર્ગ લાંબા સમય સુધી બંધ રહેશે તો ભારતનું ઈમ્પોર્ટ બિલ વધશે, મોંઘવારી વધશે અને સરકારી તિજોરી પર દબાણ આવશે.
નોંધનીય છે કે, આ યુદ્ધ ફેબ્રુઆરીના અંતથી ચાલી રહ્યું છે અને તેની અસર ભારત પહેલેથી જ ભોગવી રહ્યું છે. યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા બ્રેન્ટ ક્રૂડ આશરે 73 ડોલર પર હતું, જે એક સમયે 126 ડોલર સુધી પહોંચી ગયું હતું. અત્યારે તે 93 ડોલરની આસપાસ છે, પરંતુ આ પણ યુદ્ધ પહેલાની સરખામણીએ આશરે 27 ટકા મોંઘું છે.
રાહતના એક મોટા સમાચાર પણ છે
આ દરમિયાન ભારતીય રિફાઇનરી કંપનીઓના સૂત્રોએ ગુરુવારે જણાવ્યું છે કે, તેમની પાસે ઓછામાં ઓછું ઓગસ્ટ સુધી ચાલે તેટલો પર્યાપ્ત ક્રૂડ ઓઈલનો સ્ટોક હાજર છે. એટલે કે આગામી બે-અઢી મહિના સુધી દેશમાં ઓઈલની કોઈ અછત નહીં થાય. અબુ ધાબીની કંપની ADNOC સહિતના કેટલાક સપ્લાયર્સ એશિયાના ખરીદદારો સુધી ઓઈલ પહોંચાડવામાં સફળ પણ થઈ રહ્યા છે.
પરંતુ આખી દુનિયામાં સપ્લાયની સ્થિતિ ટાઈટ થતી જઈ રહી છે. અમેરિકાનો ક્રૂડ સ્ટોક એક સપ્તાહમાં 72 લાખ બેરલ ઘટી ગયો છે અને યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 7.9 કરોડ બેરલ ઓછો થઈ ચૂક્યો છે. મે મહિનામાં ઓપેક (OPEC) દેશોનું ઓઈલ ઉત્પાદન બે દાયકાથી પણ વધુ સમયના સૌથી નીચલા સ્તરે આવી ગયું છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલ પર શું થશે અસર?
સામાન્ય માણસ માટે સીધો સવાલ એ જ છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલનું શું થશે? દિલ્હીમાં પેટ્રોલ આશરે 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે. સરકારે માર્ચના અંતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટર ઘટાડી હતી, જેથી ગ્રાહકો પરનો બોજ ઓછો થઈ શકે. તેમ છતાં ઓઈલ કંપનીઓને દરરોજ આશરે 750 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. જો ક્રૂડ ફરી 100 ડોલરને પાર જશે તો કંપનીઓ પર ભાવ વધારવાનું દબાણ વધુ વધશે.
ફ્લાઈટના ભાડા પર અને ATF પર અસર
યુદ્ધનો સૌથી મોટો ઝટકો એવિએશન સેક્ટરને લાગ્યો છે. ATF એટલે કે વિમાનનું ઈંધણ મોંઘું થવાને કારણે એરલાઈન્સ પહેલેથી જ ભાડા વધારી ચૂકી છે અને કેટલાક રૂટ પર ફ્લાઈટ્સ ઘટાડી દીધી છે. સરકારે જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં ATFના ભાવ કાબૂમાં રાખવા માટે 10 હજાર કરોડ રૂપિયા સુધીના સપોર્ટ પેકેજને મંજૂરી આપી છે! જો તણાવ વધુ વધશે તો ગલ્ફ કન્ટ્રીઝની ફ્લાઈટ્સ પર ફરી અસર પડી શકે છે, કારણ કે એરલાઈન્સે લાંબા અને મોંઘા રૂટ લેવા પડે છે.
રૂપિયા અને બજાર પર નજર
યુદ્ધના કારણે રૂપિયો પણ દબાણમાં છે. રૂપિયો ડોલરની સામે 92ને પાર પહોંચી ગયો છે અને વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય બજારમાંથી રૂપિયા પાછા ખેંચી રહ્યા છે. RBI રૂપિયાને સંભાળવા માટે પોતાના વિદેશી ફોરેક્સ રિઝર્વમાંથી ડોલર વેચી રહી છે! નબળા રૂપિયાનો અર્થ એ છે કે ભારતને દરેક બેરલ ઓઈલ વધુ મોંઘું પડશે.