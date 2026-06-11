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ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી ભડક્યું યુદ્ધ, હોર્મુઝ સંપૂર્ણપણે બંધ; જાણો હવે તમારા ખિસ્સા પર શું થશે અસર?

Hormuz Impact on India: ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધતા અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કરવાની ઈરાનની ચેતવણી વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે અમેરિકાએ નવા હુમલા તેજ કરવાની ધમકી આપી છે.
 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 11, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:51 PM IST
ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી ભડક્યું યુદ્ધ, હોર્મુઝ સંપૂર્ણપણે બંધ; જાણો હવે તમારા ખિસ્સા પર શું થશે અસર?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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