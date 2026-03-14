PNG Connection: પાઈપ લાઈનવાળા ગેસ માટે બદલાયો નિયમ, જો તમારા ઘરમાં હોય કનેક્શન તો ખાસ જાણો
PNG Connection New Rules: હાલ એપીજી સિલિન્ડરની સમસ્યા વચ્ચે સરકારે પાઈપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના નિયમમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. જો તમારા ઘરમાં આ કનેક્શન હોય તો આ માહિતી ખાસ જાણો.
Trending Photos
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા ત્યારબાદ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે જેની જ્વાળાઓ અનેક દેશો સુધી પહોંચી છે. ઈરાને અત્યંત મહત્વનો એવો હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા ગેસ અને પેટ્રોલિયમ પેદાશો મુદ્દે અનેક દેશોમાં ગંભીર સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ભારતને જો કે ઈરાને રાહત આપતા જહાજોને જવાની મંજૂરી આપી દેતા રાહત મળી છે. આ બધા વચ્ચે દેશમાં એલપીજી સિલિન્ડરોની વધતી સમસ્યાને પગલે પાઈપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના નિયમમાં પણ મોટો ફેરફાર થયો છે.
નિયમમાં શું થયો ફેરફાર?
સરકારે જેમના ત્યાં PNG કનેક્શન હોય તેવા ગ્રાહકોને ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડર રાખવા કે પછી લેવા કે રિફિલ કરાવવા પર રોક લગાવી દીધી છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયે શનિવારે આ અંગે જાહેરાત કરી. સરકારે કહ્યું કે એક સંશોધિત સપ્લાય ઓર્ડર હેઠળ આમ કરવામાં આવ્યું છે. અત્રે જણાવવાનું આ પગલું એવા સમયે લેવાયું છે જયારે મિડલ ઈસ્ટમાં ટેન્શન વધવાથી એલપીજી સપ્લાયમાં સમસ્યા થઈ રહી છે. બીજી બાજુ આઈજીએલ દ્વારા 31 માર્ચ 2026 સુધીમાં પીએનજી ગેસ લાઈનનું નવું કનેક્શન લેનારાઓને પહેલા બિલમાં 500 રૂપિયાની છૂટ પણ મળશે.
મંત્રાલયે વધુંમાં કહ્યું કે આ સંશોધનમાં સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને પણ જેમની પાસે પહેલેથી જ પીએનજી કનેક્શન છે એવા ગ્રાહકોને એલપીજી કનેક્શન કે રિફિલ આપવાની ના પાડવામાં આવી છે. અત્રે જણાવવાનું કે ભારત દુનિયાનો બીજો સૌથી મોટો એલપીજી વપરાશકર્તા દેશ છે. પોતાની 90 ટકા જરૂરિયાતો માટે તે આયાત પર નિર્ભર છે.
સરકાર કરી રહી છે ભરપૂર પ્રયત્નો
પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરીએ હાલમાં જ સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર અમેરિકા, નોર્વે, કેનેડા, અલ્જીરિયા અને રશિયા પાસેથી વધારાના કાર્ગો મંગાવવાની કોશિશમાં છે. ભારત આવતા જહાજોને હાલ તો હોર્મુઝમાં સેફ પેસેજ મળી રહ્યો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે રિફાઈનરીઓને ઉત્પાદન વધારવાનો પણ આદેશ અપાયો છે. જેનાથી ઘરેલુ એલપીજી ઉત્પાદનમાં 28 ટકાનો વધારો થયો છે. માંગને કંટ્રોલ કરવા માટે એક વર્ષમાં પહેલીવાર રિટેલ ભાવ પણ વધારવામાં આવ્યા છે.
હાલમાં જ વધ્યા ભાવ
તાજેતરમાં જ સરકારે 7 માર્ચના રોજ રાંધણ ગેસના બાટલાના ભાવમાં એક વર્ષમાં પહેલીવાર વધારો કર્યો. 14.2 કિલોગ્રામવાળા બાટલાના ભાવમાં 7 ટકા વધારો ઝીંકી દીધો. જેનો ઉપયોગ મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો કરતા હોય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે