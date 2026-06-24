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કોલકત્તાના તારાતલામાં ગોડાઉનનો શેર ધરાશાયી, 5 લોકોના મોત, 50-55 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા

દક્ષિણ કોલકત્તાના તારાતલા ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપોની પાસે બુધવારે બપોરે 1.30 કલાકે એક નિર્માણાધીન ગોડાઉનનો શેડ અચાનક ધરાશાયી થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. 50થી 55 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:18 PM IST
કોલકત્તાના તારાતલામાં ગોડાઉનનો શેર ધરાશાયી, 5 લોકોના મોત, 50-55 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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