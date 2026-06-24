/કોલકત્તાના તારાતલામાં ગોડાઉનનો શેર ધરાશાયી, 5 લોકોના મોત, 50-55 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા

કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ કોલકત્તાના તારાતલા વિસ્તારમાં બુધવાર (24 જૂન, 2026) ના બપોરે એક નિર્માણાધીન ગોડાઉન અચાનક ધરાશાયી થયું, જેમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. અને 50-55 લોકો દબાયા છે. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી 9 ઈજાગ્રસ્તોને SSKM હોસ્પિટલો લઈ જવામાં આવ્યા છે, જેમાં પાંચની સ્થિતિ ગંભીર છે. કોલકત્તા પોલીસે કહ્યું- તારાતલા વિસ્તારમાં બ્રેસ પુલની નજીક ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપો રોડ પર આ ગોડાઉનની છત ધરાશાયી થઈ. અમારા અધિકારી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. આ ઘટના સમયે લોકો ત્યાં કામ કરી રહ્યાં હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કોલકત્તા પોલીસ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ગ્રુપ, નાગરિક સુરક્ષા અને ફાયર-ઈમરજન્સીની ટીમ ઘટનાસ્થળે બચાવ કાર્ય કરી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે સેનાના જવાનો પણ બચાવ કાર્યમાં મદદ કરતા જોવા મળ્યા, જ્યારે ધરાશાયી થયેલા લોખંડના બીમને હટાવવા માટે ક્રેન અને મશીનો લગાવવામાં આવ્યા છે. બુધવારે બપોરે મજૂરો દરરોજની જેમ નિર્માણ કાર્યમાં લાગેલા હતા. આ દરમિયાન ગોડાઉનની છતનો એક મોટો હિસ્સો ધરાશાયી થયો.
#WATCH पश्चिम बंगाल: तारातला में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
(वीडियो घटनास्थल से है) pic.twitter.com/Eeou1fcNCb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2026
5 લોકોના મોત
ન્યૂઝ એજન્સી આઈએએનએસના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુર્ઘટનાને લઈને ભાજપ નેતા રાકેશ સિંહે જણાવ્યું કે આ દુર્ઘટનામાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. તેમણે કહ્યું- 'પાંચ લોકોના મોત થયા છે. કેટલાક ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા છે.'
આ વચ્ચે પશ્ચિમ બંગાળ સરકારના મંત્રી ઇન્દ્રનીલ ખાને ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને બચાવ કાર્યોની સમીક્ષા કરી. તેમણે કહ્યું- અમારી પ્રાથમિકતા અંદર ફસાયેલા લોકોને બચાવવાની છે. બધા બચાવ દળના સભ્યો હાજરછે. આ બધુ ગેરકાયદેસર છે જે ટીએમસીના સત્તામાં રહેવા દરમિયાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
સ્થાનીક લોકો પ્રમાણે દૂર સુધી છત પડવાનો અવાજ સંભળાયો હતો. થોડી મિનિટોમાં આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવા લાગ્યા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શિઓ અનુસાર દુર્ઘટના એટલી અચાનક થઈ કે મજૂરોને બચવાનો સમય મળ્યો નહીં.