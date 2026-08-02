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85 કિ.મીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન અને ભારે વરસાદની ચેતવણી! ખેડૂતો-માછીમારોને સતર્ક રહેવાની સલાહ, જાણો આ અઠવાડિયે કેવું રહેશે હવામાન

Gujarat monsoon 2026: દેશભરમાં ચોમાસું સક્રિય છે, પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે તબાહી મચી છે. એક તરફ વાદળ ફાટવાથી નદી-નાળા છલકાઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ લેન્ડસ્લાઇડ (ભૂસ્ખલન)ના કારણે લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આજે અને આગામી 5 દિવસ દેશભરમાં હવામાન કેવું રહેશે?

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 02, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:57 PM IST
85 કિ.મીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન અને ભારે વરસાદની ચેતવણી! ખેડૂતો-માછીમારોને સતર્ક રહેવાની સલાહ, જાણો આ અઠવાડિયે કેવું રહેશે હવામાન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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