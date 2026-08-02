/85 કિ.મીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન અને ભારે વરસાદની ચેતવણી! ખેડૂતો-માછીમારોને સતર્ક રહેવાની સલાહ, જાણો આ અઠવાડિયે કેવું રહેશે હવામાન

Gujarat monsoon 2026: દેશમાં ઉત્તર ભારતથી લઈને પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારત સુધી ચોમાસાના વાદળો ધોધમાર વરસી રહ્યા છે. ચોમાસાના વરસાદથી ઉત્તર ભારતમાં લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી રહી છે, તો બીજી તરફ પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં વરસાદે તબાહી મચાવી છે. વરસાદની સાથે જોરદાર વાવાઝોડાએ અલગથી કહેર વર્તાવ્યો છે. ક્યાંક વાદળ ફાટી રહ્યા છે તો ક્યાંક ભૂસ્ખલનને કારણે નુકસાન થયું છે. ક્યાંક નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે તો ક્યાંક ડેમ પાણીથી છલોછલ ભરાઈ ગયા છે. IMDએ આ અઠવાડિયે 7 ઓગસ્ટ સુધી હવામાનનો મિજાજ આવો જ રહેવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે અને દેશવાસીઓની સાથે ખેડૂતો અને માછીમારોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે.
આજે આ રાજ્યોમાં વરસાદની ચેતવણી
IMD અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં બનેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમ, દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાનમાં બનેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમ અને હિમાચલ પ્રદેશ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન તરીકે સક્રિય વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોમાં ચોમાસું હાલ પૂરતું સક્રિય છે. આ સ્થિતિમાં આજે 2 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ પણ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, દિલ્હી-NCR, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાત અને અસમમાં ભારે વરસાદનું રેડ અલર્ટ છે. પવનની ઝડપ 85 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
5 ઓગસ્ટ સુધી આ રાજ્યોમાં વરસશે વાદળો
IMD અનુસાર, આજે પંજાબના પઠાણકોટ, ગુરદાસપુર અને હોશિયારપુરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. તો ચંડીગઢમાં આજે દિવસભર વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ ક્યાંક-ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. હરિયાણામાં આજે પંચકુલા, અંબાલા, યમુનાનગર અને કુરુક્ષેત્રમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જ્યારે 5 ઓગસ્ટ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતા છે. બિહારમાં આજે સારો વરસાદ થઈ શકે છે અને આખું અઠવાડિયું ચોમાસું સક્રિય રહેશે. 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
ઉત્તરાખંડમાં આજે દહેરાદૂન, ટિહરી, રુદ્રપ્રયાગ, પીથોરાગઢ, બાગેશ્વર અને નૈનીતાલમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 7 ઓગસ્ટ સુધી હવામાન ખરાબ રહેવાની જ સંભાવના છે. રાજસ્થાનના 24 જિલ્લાઓમાં આજે સારા વરસાદનું અલર્ટ છે. જાલોર, પાલી અને સિરોહીમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, પરંતુ સોમવારથી ચોમાસું નબળું પડતાં ગરમી વધી શકે છે. મધ્ય પ્રદેશમાં આગામી 2 દિવસ વરસાદનો દોર ચાલુ રહેશે. આજે ભોપાલ, ઇન્દોર, ઉજ્જૈન, ગ્વાલિયર, જબલપુર સમેત 55 જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના છે. 4 અને 5 ઓગસ્ટે ધોધમાર વાદળો વરસશે.
વરસાદ અને વાવાઝોડાથી જાણો ક્યાં કેવી સ્થિતિ?
IMD અનુસાર, કેરળમાં ભારે વરસાદના કારણે ભૂસ્ખલન અને પૂરથી સ્થિતિ વણસી છે. 6 લોકોના મોત થયા છે અને લગભગ 1500 લોકો બેઘર થઈ ગયા છે. તો કર્ણાટકના શિમોગામાં આજે 2 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ ભૂસ્ખલનથી એક ઘર કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયું. આ દુર્ઘટનામાં મલ્લિકાર્જુન (35), તેમની પત્ની નાગવેણી (28) અને 3 વર્ષના પુત્ર સંતોષનું મોત થયું છે.
જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના છતરુ વિસ્તારમાં વાદળ ફાટવાથી આવેલ પૂરમાં મકાનો, દુકાનો અને કાર તણાઈ ગઈ. રસ્તાઓ પર કાટમાળ ભરાઈ જવાથી વાહનવ્યવહાર ઠપ થઈ ગયો છે. કિશ્તવાડ, ડોડા અને રામબનની તમામ શાળાઓ બંધ કરી દેવાઈ છે. ઉત્તરકાશીમાં યમુનોત્રી નેશનલ હાઇવે પર ભૂસ્ખલનથી ચમોલી નજીક બદ્રીનાથ હાઇવે બેસી ગયો (ધસી ગયો), જેનાથી ટ્રાફિક ખોરવાયો હતો. કેરળમાં ભારે વરસાદના કારણે મૂઝિયાર, કલ્લારકુટ્ટી, એરટ્ટયાર, લોઅર પેરિયાર અને પોરિંગલકુથુ ડેમ છલકાઈ રહ્યા છે અને રેડ અલર્ટ જાહેર કરીને આસપાસના વિસ્તારો ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે.