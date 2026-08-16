/5 દિવસ ભારે વરસાદની ચેતવણી, આજે ગુજરાત સહિત 16 રાજ્યો માટે એલર્ટ, જાણો આ અઠવાડિયે કેવું રહેશે હવામાન?

Weather Updates: દેશમાં ચોમાસાના વાદળો ખૂબ વરસી રહ્યા છે, ક્યાંક અસહ્ય ગરમીથી રાહત છે તો ક્યાંક જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રોકાઈ-રોકાઈને પણ દરરોજ વરસાદ પડી રહ્યો છે. આજે 16 ઓગસ્ટે પણ દેશના ઘણા રાજ્યોમાં હવામાન બદલાઈ શકે છે. IMD એ આજે દિલ્હી-NCR સહિત 16 રાજ્યોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
તો આગામી 5 દિવસ વરસાદનો તબક્કો ચાલુ રહેવાનું અનુમાન છે. આ દરમિયાન 60 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપવાળા પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદથી ભૂસ્ખલનનો ખતરો છે. પૂર્વોત્તર ભારતમાં 21 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ થવાની શક્યતા છે. તો દક્ષિણ ભારતમાં પણ વરસાદ અને તોફાની પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. એવામાં દેશભરમાં લોકોને સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.
લો પ્રેશર એરિયા અને સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન એક્ટિવ
IMD અનુસાર, ચોમાસા ટ્રફનો પશ્ચિમનો છેડો ઉત્તરમાં અને પૂર્વનો છેડો દક્ષિણમાં છે. ઝારખંડ અને તેને અડીને આવેલા ગંગાના મેદાની પશ્ચિમ બંગાળ પર બનેલું ડિપ્રેશન ઓછા દબાણવાળા વિસ્તારમાં ફેરવાઈ ગયું, જે આજે નબળું પડીને લો પ્રેશર એરિયા બની ગયું. ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર એક અપર એર સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન બનેલું છે. તેની અસરથી આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તરી બંગાળની ખાડી પર 'લો પ્રેશર એરિયા' બનવાની શક્યતા છે. મધ્ય અસમ, દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં 'અપર એર સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન' બનેલું છે. આ હવામાનની પરિસ્થિતિઓના કારણે ઉત્તર-પશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વોત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં હવામાન બદલાશે. આ અઠવાડિયે શુક્રવાર સુધી તોફાની પવનો સાથે વાદળો વરસશે.
ઉત્તર, પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં 5 દિવસ વરસશે વાદળો
IMD અનુસાર, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં 16 થી 21 ઓગસ્ટ સુધી હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર અને ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 18 ઓગસ્ટે હરિયાણા, ચંડીગઢ, દિલ્હી અને પંજાબમાં વાદળો વરસશે. 16-17 ઓગસ્ટે પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં અને 21 ઓગસ્ટ સુધી પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ક્યાંક-ક્યાંક વાવાઝોડું આવવાની અને વીજળી પડવાની શક્યતા પણ છે. તો મધ્ય ભારતમાં આજથી 21 ઓગસ્ટ સુધી છત્તીસગઢ, મધ્ય પ્રદેશમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ ભારતમાં 21 ઓગસ્ટ સુધી કોંકણ, ગોવા, ગુજરાત, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડામાં ક્યાંક-ક્યાંક વરસાદ થવાની શક્યતા છે. વાવાઝોડા સાથે વીજળી પડી શકે છે. હવામાન વિભાગે આ રાજ્યોમાં લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે.
21 સુધી આ રાજ્યોમાં થઈ શકે છે ચોમાસાનો વરસાદ
IMD અનુસાર, પૂર્વી ભારતમાં આજથી 21 ઓગસ્ટ સુધી અંડમાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ, ગંગાના મેદાની પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, ઓડિશા, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, બિહારમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. બિહારમાં ક્યાંક-ક્યાંક વાવાઝોડું અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. પૂર્વોત્તર ભારતમાં આજથી 21 ઓગસ્ટ સુધી અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ક્યાંક-ક્યાંક વાવાઝોડું આવવાની અને વીજળી પડવાની શક્યતા પણ છે. દક્ષિણ ભારતમાં આજથી 21 ઓગસ્ટ સુધી તટીય આંધ્ર પ્રદેશ અને યનમ, ઉત્તરી આંતરિક કર્ણાટક, રાયલસીમા, દક્ષિણી આંતરિક કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, તેલંગાણા, લક્ષદ્વીપ, તટીય કર્ણાટક અને કેરળ-માહેમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે.