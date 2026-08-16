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5 દિવસ ભારે વરસાદની ચેતવણી, આજે ગુજરાત સહિત 16 રાજ્યો માટે એલર્ટ, જાણો આ અઠવાડિયે કેવું રહેશે હવામાન?

Weather Updates: દેશના 16 રાજ્યોમાં આજે ગાજવીજ અને તોફાની પવનો સાથે વરસાદ પડી શકે છે. તો બીજી તરફ હવામાન વિભાગે આગામી 5 દિવસ માટે હવામાનનું અપડેટ આપ્યું છે. દિલ્હી સહિત ઘણા રાજ્યોમાં હવામાન આજે બદલાઈ શકે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:39 AM IST
5 દિવસ ભારે વરસાદની ચેતવણી, આજે ગુજરાત સહિત 16 રાજ્યો માટે એલર્ટ, જાણો આ અઠવાડિયે કેવું રહેશે હવામાન?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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