/ફરી રેતીનું ભયાનક ડમરીઓ સાથે વાવાઝોડાનું ભયાનક એલર્ટ; 20 રાજ્યો માટે 48 કલાકનું એલર્ટ, આગામી 5 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન?

IMD Weather Forecast: દેશભરમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) અને ચોમાસાના આગમનને કારણે હવામાન ખુશનુમા બન્યું છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના આશરે 15 રાજ્યોમાં છેલ્લા 15 દિવસથી કાળઝાળ ગરમીથી રાહત મળી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 2 દિવસ સુધી હવામાન આવું જ રહેવાની ધારણા વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે જ ચોમાસાને લઈને પણ અપડેટ જાહેર કર્યું છે.
IMD Weather Forecast: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરને કારણે 2 જૂન સુધી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત, મધ્ય ભારત, પૂર્વ ભારત, ઉત્તર-પૂર્વ ભારત અને દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પડી શકે છે. રાજસ્થાનના રણમાંથી ફૂંકાતા ધૂળભર્યા પવનો (રેતીનું તોફાન) કેટલાક રાજ્યોમાં લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. 70 થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાઈ શકે છે.
ચોમાસું 4 જૂન સુધીમાં કેરળ પહોંચશે
IMD અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 4 જૂન સુધીમાં કેરળમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો બીજી તરફ, આ વર્ષે ચોમાસામાં સામાન્ય 87 સેન્ટિમીટર કરતાં ઓછો, એટલે કે આશરે 78 સેન્ટિમીટર વરસાદ થવાનો અંદાજ છે. બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં સામાન્ય વરસાદ થઈ શકે છે, પરંતુ બાકીના રાજ્યોમાં, ખાસ કરીને કૃષિ પ્રધાન રાજ્યોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થશે, જેનાથી ખેડૂતોને નુકસાન થઈ શકે છે.
1 જૂને આ રાજ્યોમાં વરસાદ થશે
IMD અનુસાર, આવતીકાલે 1 જૂન, સોમવારના રોજ બિહારમાં 80 થી 90 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું આવી શકે છે. વરસાદ અને કરા પડવાની પણ સંભાવના છે. પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને ઝારખંડમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરળ, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં ક્યાંક હળવો તો ક્યાંક ભારે વરસાદ થશે. ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યો અસમ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ વરસાદ અને તોફાની પવનોનું એલર્ટ રહેશે.
2 જૂને આ રાજ્યોમાં વાવાઝોડું આવશે
IMD ના જણાવ્યા પ્રમાણે, પરમદિવસે 2 જૂન, મંગળવારના રોજ પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં તોફાની પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની પણ શક્યતા છે. તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરળ અને કર્ણાટકમાં ઘણી જગ્યાએ હળવોથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યો અસમ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ વરસાદ અને વાવાઝોડાનો દોર ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે.
દિલ્હીમાં 2 જૂન સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે
દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં વિતેલા દિવસે વરસાદ પડવાને કારણે લોકોને ગરમીથી રાહત મળી હતી. વળી આજે, આવતીકાલે અને પરમદિવસે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. સવાર અને સાંજના સમયે ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય અને ત્યારપછીના 6 દિવસમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થશે. જ્યારે આગામી 24 કલાક દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય અને ત્યારપછીના 4 દિવસમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થશે.
5 જૂન સુધી આ રાજ્યોમાં વાદળો વરસશે
IMD અનુસાર, 3 થી 5 જૂન વચ્ચે નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, અસમ, મેઘાલય, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં ગાજવીજ, ચમક અને તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ) સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ઝારખંડ, ઓડિશા, જમ્મુ-કાશ્મીર, કોંકણ, ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડા અને ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વાવાઝોડું (પવનની ગતિ 50-60 કિમી પ્રતિ કલાક અને ઝાટકા 70 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી) આવવાની આશંકા છે. કેટલીક જગ્યાએ હળવો વરસાદ પણ પડી શકે છે.