શું દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં કાશ્મીરમાં ડૉ. પ્રિયંકાની કરવામાં આવી ધરપકડ ? SSP એ સત્યનો કર્યો ખુલાસો

Delhi Blast Update: જ્યારે ઝી ન્યૂઝ ટીમે આ સમાચારની તપાસ માટે કાશ્મીરના કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સના SSPનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તેમણે આ મામલે વિગત આપી અને સંપૂર્ણ સત્ય જણાવ્યું હતું.
 

Nov 16, 2025, 06:09 PM IST

શું દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં કાશ્મીરમાં ડૉ. પ્રિયંકાની કરવામાં આવી ધરપકડ ? SSP એ સત્યનો કર્યો ખુલાસો

Delhi Blast Update: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં 10 નવેમ્બરના રોજ થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટોની તપાસમાં સતત નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. હવે, આ કેસમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરથી હરિયાણાની ડૉ. પ્રિયંકા શર્માની ધરપકડના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રવિવારે (16 નવેમ્બર) સવારે, દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોમાં ધરપકડ કરાયેલા ડૉ. શાહીન અને અન્ય આરોપીઓની કોલ ડિટેલ્સમાં હરિયાણાના ડૉ. પ્રિયંકાનું નામ ખુલ્યું. કાશ્મીરના કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સના SSPએ પૂછપરછ માટે થોડા સમય માટે ડૉ. પ્રિયંકાને અટકાયતમાં લીધી હતી.

જ્યારે ઝી ન્યૂઝ ટીમે આ સમાચારની તપાસ માટે કાશ્મીરના કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સના SSPનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે તેમણે કોઈપણ મહિલા ડોક્ટરની ધરપકડનો ઇનકાર કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોમાં પૂછપરછ માટે ડૉ. પ્રિયંકાને થોડા સમય માટે જ અટકાયતમાં લેવામાં આવી હતી. પૂછપરછ પછી, તેમને છોડી દેવામાં આવ્યા. આ પૂછપરછ દરમિયાન, તપાસ માટે ફક્ત તેમનો ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

CIK SSP એ ઝી ન્યૂઝને શું કહ્યું?

ડૉ. પ્રિયંકાની ધરપકડ વિશે પૂછવામાં આવતા, CIK SSP એ ઝી ન્યૂઝને જણાવ્યું કે દિલ્હી વિસ્ફોટોના મુખ્ય આરોપીઓ સાથે સંબંધ હોવાના શંકાસ્પદ કોઈપણ વ્યક્તિને પોલીસ અને તપાસ ટીમ દ્વારા પૂછપરછ માટે અટકાયતમાં લેવામાં આવી રહી છે, જેઓ તેમના ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ગેજેટ્સ પણ તપાસ માટે રાખી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે હરિયાણાની ડૉક્ટર ડૉ. પ્રિયંકાને આજે સવારે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે અનંતનાગ, કાશ્મીરમાં અટકાયતમાં લીધી હતી અને ત્યારબાદ પૂછપરછ બાદ છોડી દેવામાં આવી હતી.

ડૉ. પ્રિયંકાની ધરપકડ પાછળની સંપૂર્ણ કહાની શું હતી?

દિલ્હી વિસ્ફોટ કેસમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ ટીમોએ અચાનક દક્ષિણ કાશ્મીરની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં તૈનાત હરિયાણાના ડૉક્ટર ડૉ. પ્રિયંકા શર્માની ધરપકડ કરી છે, જેનાથી તે ચર્ચામાં આવી છે. તપાસ અધિકારીઓ માને છે કે ડૉ. શર્મા એક "વ્હાઇટ-કોલર" આતંકવાદી મોડ્યુલનો ભાગ છે જે જમ્મુ અને કાશ્મીરથી નવી દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી કડીઓ ધરાવે છે. 

હરિયાણાના રોહતકની રહેવાસી ડૉ. પ્રિયંકા શર્મા GMC અનંતનાગમાં કામ કરતી હતી. તેણીને અનંતનાગના મલકાનાગ વિસ્તારમાં તેના ભાડાના રહેઠાણમાંથી અટકાયતમાં લેવામાં આવી હતી. જીએમસી અનંતનાગના ભૂતપૂર્વ સ્ટાફ સભ્ય આદિલની ધરપકડ પછી તેનું નામ સામે આવ્યું છે.
 

