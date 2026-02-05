Prev
પ્રતિષ્ઠિત અખબાર વોશિંગટન પોસ્ટમાં મોટા પાયે છટણી, શશિ થરૂરના પુત્ર ઈશાનની પણ ગઈ નોકરી

Washington Post Layoffs: વોશિંગટન પોસ્ટે એક-તૃતીયાંશ કર્મચારીઓની છટણી કરતા સ્પોર્ટ્સ અને ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય બ્યુરો બંધ કરી દીધા છે. આ છટણીમાં શશિ થરૂરના પુત્ર ઈશાનનું નામ પણ સામેલ છે. કંપનીના નિર્ણયથી 300થી વધુ પત્રકાર પ્રભાવિત થયા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:11 AM IST

Washington Post Layoffs Ishan Tharoor: પ્રતિષ્ઠિત અખબાર વોશિંગટન પોસ્ટે બુધવારે પોતાના ઘણા કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી બહાર કરી દીધા છે. આ છટણીમાં વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતા શશિ થરૂરના પુત્ર ઈશાન થરૂરે પણ પોતાની નોકરી ગુમાવવી પડી છે. ઈશાને ખુદ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી તેની જાણકારી આપી છે. પ્રતિષ્ઠિત અખબારે છટણીની સાથે સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કને બંધ કરી દીધો, ઘણા વિદેશી કાર્યાલય સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા અને સમાચાર પત્રો સાથે જોડાયેલા કવરેજને બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

ઈશાન થરૂરે આપી માહિતી
X પર એક પોસ્ટમાં ઈશાન થરૂરે કહ્યુ કે નોકરીમાંથી કાઢી મુકાયા બાદ દિલ તૂટી ગયું છે અને તેણે પોતાના સહકર્મીઓને સાથ આપ્યો જેણે આ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેણે એક પોસ્ટમાં કહ્યું- 'આજે મને વોશિંગટન પોસ્ટમાંથી બહાર કરાયો, મારી સાથે-સાથે ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય કર્મચારી અને અન્ય શાનદાર સહકર્મીઓને કાઢવામાં આવ્યા છે. હું મારા ન્યૂઝ રૂમ અને વિશેષ રૂપથી તે પત્રકારો માટે દુખી છું જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર કંપનીની સેવા કરી, એડિટર અને સંવાદદાતા જે લગભગ 12 વર્ષથી મારા મિત્ર અને સહયોગી રહ્યાં છે. તેની સાથે કામ કરવું મારા માટે સન્માનની વાત રહી છે.'

— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) February 4, 2026

એક બીજી પોસ્ટમાં ઈશાન થરૂરે ખાલી ન્યૂઝરૂમની એક તસવીર શેર કરતા લખ્યું, 'આજનો દિવસ ખરાબ રહ્યો. વોશિંગટન પોસ્ટે બુધવારે કંપનીમાં પુનર્ગઠન કર્યું ત્યારબાદ મોટા પાયે છટણીની જાહેરાત કરી, જેમાં વર્તમાન સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કને બંધ કરવો અને પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય રિપોર્ટિંગમાં ઘટાડો કરવો સામેલ છે. ફોક્સ ન્યૂઝ અનુસાર છટણીથી કંપનીના એક તૃતીયાંશ કર્મચારીઓ પ્રભાવિત થયા છે.'

પૂર્વ એડિટરોએ કરી ટીકા
અખબારના પૂર્વ કાર્યકારી એડિટર માર્ટિન બૈરને આ પગલાને 'ખુદ બ્રાન્ડનો ખાત્મો કરવો' ગણાવ્યું છે. તો વર્તમાન એડિટરનું કહેવું છે કે બદલાતી ટેક્નોલોજી અને દર્શકોની આદતો અનુસાર ખુદને ઢાળવા માટે દર્દનાક પરંતુ જરૂરી નિર્ણય હતો. 

કાહિરા બ્યૂરો ચીફ ક્લેયર પાર્કર અને યુદ્ધ ક્ષેત્રથી રિપોર્ટિંગ કરનાર લિજી જોનસન જેવા દિગ્ગજ પત્રકારોને પણ બહારનો રસ્તો દેખાડી દેવામાં આવ્યો છે. તો પત્રકારિતાના શિક્ષણવિદો અને પૂર્વ કર્મચારીઓએ ચેતવણી આપી કે આ છટણી દુનિયાના સૌથી પ્રભાવશાળી ન્યૂઝરૂમમાંથી એકને લાંબા સમય સુધી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

કાહિરા બ્યૂરોના પ્રમુખ ક્લેયર પાર્કરે એક્સ પર લખ્યું કે તેમને અખરાબની આખી મિડલ ઈસ્ટ રિપોર્ટિંગ ટીમની સાથે નોકરીમાંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યા છે. તેમણે આ નિર્ણયને સમજની બહાર ગણાવ્યો છે. તો લિજી જોનસને તાજેતરમાં યુદ્ધ જેવા ક્ષેત્રો જેવી પરિસ્થિતિમાં યુક્રેનથી રિપોર્ટિંગ કર્યું હતું તેમણે પણ પુષ્ટિ કરી છે કે તેમને નોકરીમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
 

