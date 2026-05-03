દિલ્હીમાં મધરાતે મોતનું ભયાનક તાંડવ: AC બ્લાસ્ટ બાદ બિલ્ડિંગમાં ભીષણ આગ, 9 લોકોને ઉંઘમાં જ મળ્યું મોત
Delhi AC Blast: દિલ્હીના વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો હતો જેમાં નવ લોકોના મોત થયા. દિલ્હીના વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં એસીમાં વિસ્ફોટ થવાને કારણે ભીષણ આગ લાગી હતી, જે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું.
- દિલ્હીમાં અડધીરાત્રે મોતનો ભયાનક તાંડવ
- AC બ્લાસ્ટ થતાં બિલ્ડિંગમાં ભયાનક આગ
- દિલ્હીમાં એસી ફાટતા ઇમારત આગના ગોળામાં ફેરવાઈ
- 9 જિંદગીઓ ખાફ
Trending Photos
Vivek Vihar AC Blast: ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં રાહત આપતું AC દિલ્હીમાં મોતનું કારણ બન્યું છે. દિલ્હીના વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં ગત રાત્રે AC બ્લાસ્ટ થવાને કારણે એક બહુમાળી ઇમારતમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ દુર્ઘટના સમયે બિલ્ડિંગમાં અનેક લોકો હાજર હતા, જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત થયાની પુષ્ટિ થઈ છે.
ધમાકાથી ધ્રૂજી ઉઠ્યો વિસ્તાર
દેશની રાજધાની દિલ્હીનો વિવેક વિહાર વિસ્તાર ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક જોરદાર ધડાકાથી ધ્રૂજી ઉઠ્યો હતો. AC ફાટવાને કારણે લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને આખી ઇમારત આગની લપેટમાં આવી ગઈ હતી.
#WATCH | Delhi: A fire broke out in a 4-storey building in Vivek Vihar, Shahdara. So far, 3-4 bodies have been found. Several fire tenders are on the spot. pic.twitter.com/4T0lxZeJPW
— ANI (@ANI) May 3, 2026
બચાવ કામગીરી અને ફાયર ફાઇટરોની કાર્યવાહી
ફાયર કંટ્રોલ રૂમને વહેલી સવારે લગભગ 3:47 વાગ્યે આગ લાગવાની માહિતી મળી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની 14 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
दिल्ली के विवेक विहार में AC ब्लास्ट
9 लोगों की चली गई जिंदगी #vivekvihar, #ACBlast, #delhi pic.twitter.com/3aGtL8KIZK
— Udbhav Tripathi (@Udbhav07Tripa) May 3, 2026
મૃતદેહોની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોની હજુ સુધી ઓળખ થઈ શકી નથી. આગ એટલી ભયાનક હતી કે જે મૃતદેહો મળી આવ્યા છે તે અત્યંત ખરાબ હાલતમાં છે. ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું કે ત્રણ લોકોના મૃતદેહ તો બેડ પર જ મળી આવ્યા હતા, જેમને બચવાની તક પણ મળી ન હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે