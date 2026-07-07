/વાયનાડમાં ભૂસ્ખલન, 2 લોકોના મોત, અનેક ફસાયા... 2024માં આવી જ ઘટનામાં 400 લોકોએ ગુમાવ્યા હતા જીવ

Wayanad Landslide : કેરળના વાયનાડમાં એક ટનલ બાંધકામ સ્થળ નજીક ભૂસ્ખલન થયું છે, જેમાં બે લોકોના મોત થયા છે અને છ મજૂરો ઘાયલ થયા છે. આ ઘટના છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ પ્રદેશમાં સતત વરસાદ બાદ બની છે. આ ઘટનાએ 2024ની ઘટનાની યાદો તાજી કરી દીધી છે, જેમાં લગભગ 400 લોકો માર્યા ગયા હતા.
તાજેતરની ઘટના મીનાક્ષી પુલ નજીક બની છે, જ્યાં અનાક્કમ્પોઇલ-કલ્લાડી-મેપ્પડી ટ્વીન ટનલ પ્રોજેક્ટ પર કામ ચાલી રહ્યું છે. આ કામ પૂર્ણ થયા પછી આ પ્રોજેક્ટ મલપ્પુરમ અને વાયનાડ જિલ્લાઓને જોડશે.
આ વિસ્તારમાં અગાઉ ભૂસ્ખલન
જે વિસ્તારમાં આ ઘટના બની હતી તે મુંડક્કાઈ નજીક છે, એક એવો પ્રદેશ જે 2024ના ભૂસ્ખલનથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયો હતો. આસપાસમાં ઘણા હોમસ્ટે છે. શરૂઆતમાં સ્થાનિક લોકોએ ઘણા લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં મદદ કરી હતી. ત્યારબાદ નજીકના કાલપેટ્ટાથી ફાયર અને બચાવ ટીમો સ્થળ પર રવાના કરવામાં આવી હતી. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF)ની અનેક ટીમો પણ બચાવ કામગીરી માટે તૈનાત કરવામાં આવી હતી.
ભૂસ્ખલનને માનવસર્જિત ગણાવતા કેરળના મંત્રી ટી. સિદ્દિકીએ તેને બેદરકારીનો સ્પષ્ટ કિસ્સો ગણાવ્યો. સિદ્દિકે કહ્યું કે,આ કુદરતી ભૂસ્ખલન નથી તે માનવસર્જિત છે. માટીના ડમ્પિંગને કારણે આ ઘટના બની છે.
केरल में हुए लैंडस्लाइड का वीडियो भयावह है 🤯
ये लैंडस्लाइड कल्लाडी में मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां टनल रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था. pic.twitter.com/DjcAbDybeh
— Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) July 7, 2026
સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે
આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં 7 જુલાઈના રોજ સવારે 11:15 વાગ્યે ટનલમાંથી માટી ધસમસતી આવી રહી છે અને એક ટેન્કરને વહાવીને લઈ જતી જોવા મળે છે. આ માટીમાં લોકો ફસાયેલા હતા. પોલીસ અને NDRFની ટીમો બચાવ કામગીરી કરી રહી છે, અને કાટમાળ સાફ કરવા માટે જેસીબી મશીનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સતત વરસાદને કારણે સોમવારથી ટનલ બાંધકામનું કામ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.