WB Assembly Elections Survey 2026: બંગાળમાં ભાજપની સીટો વધશે, TMCને ઝટકો! જાણો કોની બનશે સરકાર?

WB Elections 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન થશે. રાજ્યમાં મતદાન પહેલા ઓપિનિયન પોલ સામે આવી રહ્યાં છે. લેટેસ્ટ સર્વે પ્રમાણે રાજ્યમાં ભાજપની સીટો વધી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:03 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીને ટક્કર આપશે ભાજપ
  • લેટેસ્ટ સર્વે પ્રમાણે રાજ્યમાં વધી શકે છે ભાજપની સીટ
  • મમતા બેનર્જીની પાર્ટી TMC સતત ચોથીવાર બનાવી શકે છે સરકાર

કોલકત્તાઃ પસ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આવેલા એક નવા ઓપિનિયન પોલમાં મિશ્રિત તસવીર સામે આવી છે. આ સર્વે અનુસાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ફરી સત્તામાં વાપસી કરી શકે છે, પરંતુ તેની સીટોમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પહેલાથી વધુ મજબૂત જોવા મળી રહી છે. VoteVibe ના લેટેસ્ટ સર્વે પ્રમાણે મમતા બેનર્જીની પાર્ટીને 294 વિધાનસભા સીટમાંથી 174-184 સીટો મળી શકે છે. રાજ્યમાં બહુમતનો આંકડો 148 છે, એટલે કે ટીએમસી બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી શકે છે. જો પરિણામ સર્વે પ્રમાણે રહ્યું તો મમતા બેનર્જી સતત ચોથીવાર રાજ્યની કમાન સંભાળશે, પરંતુ સીટો પહેલા કરતા ઘટી જશે.

ભાજપને થઈ શકે છે ફાયદો
બીજીતરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વખતે 108થી 118 સીટો મળવાનું અનુમાન છે, જે પાછલા સર્વે કરતા વધુ છે. તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ મજબૂત વિપક્ષની ભૂમિકામાં આવી શકે છે. આ સિવાય કોંગ્રેસ અને વામ દળની સ્થિતિ ખરાબ રહી શકે છે. આ પાર્ટીઓને 0થી 4 સીટો મળી શકે છે. આ પહેલા 23 માર્ચે સર્વેમાં ટીએમસીને 184-194 સીટો અને ભાજપને 98થી 108 સીટો મળવાનું અનુમાન હતું. નવા સર્વેમાં ટીએમસીની સીટો થોડી ઘટી શકે છે જ્યારે ભાજપની સીટો થોડી વધી શકે છે.

2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ
પશ્ચિમ બંગાળમાં 2021મા વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ત્યારે મમતા બેનર્જીએ 215 સીટો જીતી રાજ્યમાં ત્રીજીવાર સરકાર બનાવી હતી. જ્યારે ભાજપને 77 સીટો મળી હતી. નવા આંકડા જણાવે છે કે ટીએમસી ભલે રાજ્યમાં સરકાર બનાવે પરંતુ ભાજપ મજબૂત થઈને ઉભરશે. તો બંગાળના કેટલાક વિસ્તારમાં મજબૂત ટક્કર થઈ શકે છે. મિદનાપુરમાં ભાજપ આગળ રહી શકે છે. તો પ્રેસિડેન્સી અને માલદા જેવા ક્ષેત્રમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસની પકડ મજબૂત જોવા મળી રહી છે. 

મુખ્યમંત્રી પદ માટે મમતા બેનર્જી સૌથી આગળ
આ સર્વેમાં મુખ્યમંત્રી પદ માટે જનતાને સવાલ કરવામાં આવ્યો તો મમતા બેનર્જી સૌથી પસંદગીના નેતા છે. સર્વે અનુસાર રાજ્યમાં 46.4 ટકા લોકો તેમને ફરી મુખ્યમંત્રી પદે જોવા ઈચ્છે છે. બીજીતરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા સુવેંદુ અધિકારીને 34 ટકા લોકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં મતદાન
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમ પ્રમાણે પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાશે. 23 એપ્રિલે પ્રથમ તબક્કામાં 152 સીટો પર મતદાન થશે. જ્યારે 29 એપ્રિલે બીજા તબક્કામાં 142 સીટો પર મતદાન થશે. જ્યારે રાજ્યમાં 4 મેએ ચૂંટણી પરિણામ જાહેર થશે.

2011થી રાજ્યની સત્તામાં છે મમતા બેનર્જી
પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી 2011થી સત્તામાં છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટી સતત ત્રણ ચૂંટણી જીતી ચુકી છે. આ વખતે મમતા બેનર્જીની નજર ચોથી ચૂંટણી જીતવા પર છે. જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમવાર સત્તા મેળવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત મજબૂત થઈ રહી છે.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

