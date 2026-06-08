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TMCમાં મચી ભાગદોડ! દિગ્ગજ નેતાનું રાજીનામું, અનેક સાંસદો ભાજપ નેતાના ઘરે સુવેન્દુ અધિકારીને મળ્યા

West Bengal Politics: વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મળેલી સજ્જડ હારમાંથી હજુ કળ વળી નથી ત્યાં તો મમતા  બેનર્જીને ઉપરાછાપરી આઘાત ઝીલવાનો વારો આવ્યો છે. એક તો દિગ્ગજ નેતાએ આજે રાજીનામું આપ્યું ત્યાં વળી વિધાયકો બાદ હવે સાંસદો પણ હાથમાંથી સરી રહ્યા હોય તેવું જણાય છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:24 PM IST
TMCમાં મચી ભાગદોડ! દિગ્ગજ નેતાનું રાજીનામું, અનેક સાંસદો ભાજપ નેતાના ઘરે સુવેન્દુ અધિકારીને મળ્યા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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