/TMCમાં મચી ભાગદોડ! દિગ્ગજ નેતાનું રાજીનામું, અનેક સાંસદો ભાજપ નેતાના ઘરે સુવેન્દુ અધિકારીને મળ્યા

પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ અને ભાજપે પ્રચંડ બહુમત મેળવીને ભૂકંપ સર્જી નાખ્યો પરંતુ હજુ પણ તેના આફ્ટરશોક્સ બંધ થઈ રહ્યા નથી. ટીએમસીને એક પછી એક મોટા આઘાત મળી રહ્યા છે. એક બાજુ પાર્ટી ચિન્હ જવાની ભીતિ છે, ધારાસભ્યો નારાજ છે ત્યાં સંસદ સભ્યો પણ મમતા બેનર્જીથી રૂઠ્યા હોય તેવું લાગે છે. પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા સુખેન્દુ શેખર રોયે આજે અચાનક પ્રાથમિક સદસ્યતા અને રાજ્યસભા સદસ્યપદેથી રાજીનામું ધરી દીધુ ત્યારબાદ રાજ્યના રાજકારણમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે.
જો કે રાજીનામા પાછળનું કોઈ કારણ સામે આવ્યું નથી પરંતુ તેને પાર્ટીના આંતરિક વિખવાદ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે. બંધ બારણે બેઠક થતા તેના વિશે પણ ખુબ અટકળો થઈ રહી છે. રાજીનામા બાદ તરત એક એવો ઘટનાક્રમ ઘટ્યો જેણે ખળભળાટ મચાવ્યો છે. સૂત્રો મુજબ સુખેન્દુ શેખર સહિત તૃણમૂલ કોંગ્રેસના છ સાંસદોએ કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવના ઘરે બંધબારણે બેઠક યોજી. આ મુલાકાત બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. બેઠકના એજન્ડાને લઈને અધિકૃત રીતે કોઈ જાણકારી સામે આવી નથી.
#WATCH दिल्ली: पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास से रवाना हुए। pic.twitter.com/hB3MKHLXuf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 8, 2026
સુવેન્દુની હાજરી ચર્ચાનો વિષય
એવું કહેવાય છે કે આ બેઠકમાં પશ્ચિમ બંગળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી પણ હાજર રહ્યા હતા. તેમની હાજરીએ આ મુલાકાતને વધુ રાજકીય મહત્વ આપ્યું. વિપક્ષી દળો અને રાજકીય વિશેષજ્ઞોની નજર હવે એ વાત પર ટકેલી છે કે આવનારા દિવસોમાં બંગાળનું રાજકારણ કઈ દિશામાં આગળ વધશે અને શું આ ઘટનાક્રમ રાજ્યના રાજકીય સમીકરણો પર કોઈ મોટી અસર પાડશે?
હાલ તો તૃણમૂલ કોંગ્રેસ તરફથી આ ઘટનાક્રમ પર કોઈ વિસ્તૃત પ્રતિક્રિયા આવી નથી કે આ બેઠકમાં સામેલ નેતાઓએ જાહેરમાં કોઈ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. પરંતુ એક પછી એક સામે આવી રહેલી ઘટનાઓએ એટલો સંકેત જરૂર આપ્યો કે બંગાળના રાજકારણમાં આવનારા દિવસોમાં કોઈ મોટો વળાંક જોવા મળી શકે છે.
જહાંગીર ખાનની ધરપકડ
આ બધી ધમાધમ વચ્ચે ચૂંટણી દરમિયાન વિવાદમાં રહેલા પુષ્પા એટલે કે જહાંગીર ખાનની પણ ધરપકડ થઈ છે. બંગાળ પોલીસની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સે આ કાર્યવાહી કરી છે. મળતી માહિતી મુજબ ભારત-નેપાળ સરહદ પાસેથી ધરપકડ થઈ. અત્રે જણાવવાનું કે તાજેતરમાં કોલકાતા હાઈકોર્ટે તેમને વચગાળાની રાહત આપવાની ના પાડી હતી. ફલતામાં હિંસાના મુદ્દે તેઓ કાનૂનના ઘેરામાં છે.
અત્રે જણાવવાનું કે દક્ષિણ 24 પરગણાની ફલતા સીટથી જહાંગીર ખાન ટીએમસીના ઉમેદવાર હતા. ચૂંટણી સમયે તેમના પર હિંસા અને લોકોને ધમકાવવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. ચૂંટણીમાં ગડબડીઓની ફરિયાદ બાદ આ સીટ પર ફરીથી ચૂંટણી થઈ હતી. જેમાં ભાજપને જંગી જીત મળી હતી. જહાંગીર ખાને તો હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા હતા અને ચૂંટણીમાં પણ ચોથા નંબરે પહોંચી ગયા હતા. તેમના પર ફલતા પોલીસ મથકમાં ધમકાવવાનો, ખંડણી, કાયદા વ્યવસ્થા સાથે રમત રમવા સહિતના સાત કેસ નોંધાયા હતા. ચૂંટણી બાદથી તે ફરાર હતા અને એસટીએફ શોધી રહી હતી.